Jurassic World – La rinascita (qui la nostra recensione) presenta alcuni passaggi interessanti soprattutto se visti alla luce della storia del franchise di Jurassic Park e degli altri film di Steven Spielberg. Diretto da Gareth Edwards, Jurassic World – La rinascita è per molti versi un ritorno all’eredità della serie, e traccia al contempo un nuovo futuro per la saga. I personaggi sembrano i successori spirituali di molti degli eroi e dei cattivi più memorabili del franchise, affrontando molti degli stessi pericoli reinterpretati da nuovi dinosauri mutanti.

Gli easter egg di Jurassic World – La rinascita includono riferimenti diretti a film precedenti, rivisitazioni di personaggi di film precedenti e la realizzazione di scene mai viste sul grande schermo. Il film di Gareth Edwards include persino alcuni astuti riferimenti ad altri film di Spielberg. Ecco i migliori riferimenti all’eredità di Steven Spielberg e di Jurassic Park nascosti in Jurassic World – La rinascita.

14 Lo specchietto retrovisore – Gli oggetti nello specchio sono più vicini di quanto appaiano Jurassic World – La rinascita presenta numerosi riferimenti alla storia del franchise di Jurassic Park, tra cui diverse scene ricreate. Uno dei primi esempi è quello del rappresentante farmaceutico di Rupert Friend, Martin Krebs, mentre guida a New York. A un certo punto, guarda nello specchietto retrovisore e vede la scritta “gli oggetti nello specchio sono più vicini di quanto appaiano” sul vetro. Un’immagine iconica di Jurassic Park mostra Robert Muldoon, Ellie Sattler e Ian Malcolm che cercano di sfuggire a un T-Rex, con le stesse parole che appaiono sullo specchietto retrovisore mentre si china per attaccarli.

13 I riferimenti a Crichton sono disseminati in Jurassic World – La rinascita – Il film fa riferimento al creatore di Jurassic Park in diversi modi Mentre Krebs e Zora Bennett guidano per New York City e discutono del suo lavoro per lei, passano davanti a uno scuolabus della “Crichton Middle School”. Michael Crichton è stato l’autore di Jurassic Park, che ha ispirato la longeva serie. Questo non è l’unico modo in cui la nuova serie di Jurassic World fa riferimento diretto al creatore della serie. Il Dr. Henry Loomis cita in seguito alcune battute di Jurassic Park, riutilizzando il dialogo per la spiegazione di Loomis a Zora (e al pubblico) del perché i dinosauri si stiano estinguendo in tutto il mondo.

12 Lo striscione del museo – Quando i dinosauri dominavano la Terra Una delle scene più memorabili del finale di Jurassic Park è il risultato di un T-Rex che combatte contro due raptor. Mentre il resto dei sopravvissuti del film fugge dal parco in mezzo al caos, il T-Rex ruggisce trionfante mentre uno striscione con la scritta “Quando i dinosauri dominavano la Terra” cade davanti a lui. Lo stesso stile di striscione può essere visto cadere in Jurassic World – La rinascita, ma in modo molto più cupo. Con i fondi per la ricerca e l’istruzione sui dinosauri in calo, il museo di Loomis viene mostrato mentre viene impacchettato. Questo include uno degli stessi striscioni, dando al tema del “finale per i dinosauri” del film un collegamento con il primo film.

11 Loomis era uno studente di Alan Grant – L’esperienza di Alan con Loomis lo consacra come un degno successore Uno dei legami più evidenti tra Jurassic World – La rinascita e i film precedenti è il legame diretto di Loomis con Alan Grant. Grant è stato un personaggio ricorrente della serie, apparendo in 3 dei 7 film del franchise. Sebbene non sia presente in Jurassic World – La rinascita, è confermato che Grant sia stato il mentore di Loomis. Questo è un modo semplice per far comprendere e rispettare Loomis come un vero esperto di dinosauri, offrendo al contempo al nuovo film un legame concreto con il passato, pur portando la serie in una nuova direzione.

10 Jurassic World – La rinascita reinterpreta la scena del branco di Brachiosauri – il film reinterpreta una delle scene più famose di Jurassic Park Uno dei momenti più memorabili di Jurassic Park è la scoperta del branco di Brachiosauri, un momento maestoso che sfrutta con grande efficacia l’ormai iconica colonna sonora di John Williams. Jurassic World – La rinascita rivisita quella sensazione quando Zora, Loomis e la loro squadra incontrano il Titanosauro. La scena è inquadrata in modo da rispecchiare l’intensità emotiva di quel momento, con persino la colonna sonora originale di quel momento. Sebbene Alexandre Desplat abbia composto la colonna sonora per gran parte del nuovo film, il legame con Jurassic Park è così profondo da rendere necessaria la colonna sonora.

9 T. Rex contro… una rapida era nel libro originale – Una delle scene iconiche del libro di Jurassic Park arriva finalmente sul grande schermo Una delle scene più emozionanti di Jurassic World – La rinascita arriva quando la famiglia Delgado si ritrova a dover fuggire da un T-Rex su un gommone su un fiume. La scena è un momento emozionante che i registi hanno cercato di portare sul grande schermo per decenni. La scena ha avuto origine in Jurassic Park di Michael Crichton, ma è stata tagliata dall’adattamento cinematografico. Hanno cercato di portarla in Jurassic Park: Il mondo perduto, ma non sono riusciti a inserirla. Jurassic World – La rinascita è riuscito non solo a trovare spazio per la scena, ma anche a renderla una delle sequenze più grandi incentrate sulla famiglia Delgado.

8 Riferimenti ai Raptor – Sebbene i Raptor non rappresentino una minaccia significativa in Jurassic World – La rinascita , il film ne ricorda i momenti più iconici Sebbene i Raptor non rappresentino una minaccia significativa in Jurassic World – La rinascita rispetto alle loro precedenti apparizioni, il film include alcuni intelligenti riferimenti alle scene precedenti con i Raptor nella serie. Quando due Raptor avanzano verso Xavier, uno di loro assume una posa inquadrata in modo molto simile a quella del Raptor in Jurassic Park. Sebbene i Raptor siano sostituiti in modo piuttosto efficace dai mutadonti nella narrazione, questi dinosauri geneticamente modificati mantengono alcune tendenze tipiche dei Raptor. Uno di loro dà la caccia alla famiglia Delgado attraverso una stazione di servizio, in modo simile a come i Raptor avevano dato la caccia a Lex e Tim. C’è persino un’inquadratura in cui un Raptor tocca gli artigli, replicando un’inquadratura di Jurassic Park.