Superman: ecco chi sarà l’interprete di Pa Kent!

Mentre le riprese sono già iniziate, i fan di Superman si chiedono chi saranno gli attori a cui verrà affidato il ruolo di Ma e Pa Kent, personaggi fondamentali per la costruzione della parte umana dell’Ultimo figlio di Krypton.

Oggi, The Wrap ha svelato chi interpreterà uno di questi ruoli: l’attore caratterista Pruitt Taylor Vince è stato selezionato per interpretare Pa Kent. Pruitt Taylor Vince (63 anni), ha già vinto un Emmy per il ruolo di Clifford Banks nel legal drama americano del 1997, Murder One. Recentemente ha interpretato Rick in Bird Box, Angelo Ruggiero in Gotti e Grill in Agents of S.H.I.E.L.D. Pa Kent è stato precedentemente interpretato da Kevin Costner in L’Uomo d’Acciaio e Glenn Ford in Superman del 1978.

In altre recenti dichiarazioni su Superman, James Gunn si è rivolto ai social media per rispondere alle voci secondo cui Lex Luthor avrebbe creato un doppelganger di Superman sotto forma di Bizarro o Ultraman per sfidare il Clark Kent di David Corenswet.

Gunn ha detto: “Il protagonista principale di Superman è, sorprendentemente, Superman. Il cattivo principale di Superman è, sorprendentemente, Lex Luthor. Non so da dove provenga tutta quella roba che è qualcosa di diverso da questo.” “Ci sono così tante storie che escono ogni giorno ed è difficile affrontarle tutte, ogni volta che scrivo qualcosa gli presto attenzione. Quindi, lo ripeto, non credete a nulla a meno che non lo vedi QUI (il suo profilo Instagram, ndr), e perché mai vorreste comunque sapere tutto prima che il film esca?”

Superman, precedentemente intitolato Superman: Legacy, è attualmente in fase di produzione in un teatro di posa ad Atlanta, con riprese in esterni in Ohio, in un sito che potrebbe essere potenzialmente utilizzato per il Palazzo di Giustizia.

Sembra che Gun svolgerà il doppio compito, poiché dirigerà anche alcuni episodi della seconda stagione di Peacemaker, anch’essa girata ad Atlanta. E intanto con le macchine da presa pronte a filmare presto all’aperto, la speranza del fandom è che Gunn e DC Studios rivelino presto il primo sguardo ufficiale completo al costume di Corenswet.

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion. Sean Gunn, María Gabriela de Faría, Terence Rosemore, Wendell Pierce, Sara Sampaio, Anthony Carrigan, Pruitt Taylor Vince completano il cast.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.