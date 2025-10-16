Il film horror di Bryan Bertino, Vicious: I tre doni del male, la spiegazione del finale del film, con Dakota Fanning, si svolge in una notte d’inverno quando una donna anziana (Kathryn Hunter) bussa alla porta di Polly e le chiede un bicchiere d’acqua. La vita di Polly era un disastro e le condizioni della casa in cui viveva riflettevano il suo stato mentale. Il lavello della cucina era pieno di tazze e piatti sporchi. Tutte le piante d’appartamento erano morte. Probabilmente non aveva mai trovato l’energia per riordinare la spaziosa casa che aveva affittato dalla sorella a un prezzo conveniente. Aveva un lavoro che non le bastava per sentirsi soddisfatta.

Il suo capo si aspettava che facesse il doppio turno perché tutti gli altri erano occupati. Aveva iniziato a seguire un corso di ceramica e aveva già pagato le lezioni, ma non si era presentata. Sua sorella Lainie le aveva lasciato un messaggio vocale per ricordarle che doveva andare a prendere la torta di compleanno di sua figlia. La delusione nella sua voce suggeriva che Polly faceva promesse ma faticava a mantenerle. Sua madre le aveva ricordato di stampare il modulo necessario per il colloquio importante del giorno dopo, indicando che forse aveva difficoltà a ricordare le cose e aveva bisogno di continui promemoria.

Polly aveva intenzione di tornare a scuola per completare gli studi; un tempo era una studentessa promettente, un’artista di talento, ma poi era arrivata una fase difficile della sua vita dalla quale si stava ancora riprendendo. Polly era consumata da un senso di insoddisfazione, e una scatola che uno sconosciuto aveva lasciato a casa sua le fece capire quali fossero le cose veramente importanti nella sua vita.

Cosa voleva la scatola?

Polly era terrorizzata quando la vecchia signora lasciò una scatola nera e una clessidra a casa sua e le disse che sarebbe morta. Era dispiaciuta di averle trasmesso la maledizione, ma non aveva altra scelta. Aveva dovuto fare cose che non voleva per sopravvivere e credeva che anche Polly avrebbe dovuto fare scelte così difficili. Polly era terrorizzata e chiese chiaramente alla vecchia di andarsene con la sua scatola. Aveva pensato di chiamare la polizia, ma la vecchia l’aveva avvertita di non parlare mai con nessuno della maledizione della scatola. Polly chiamò sua madre e le raccontò l’accaduto, anche se in seguito scopriremo che la donna all’altro capo del telefono non era la madre di Polly, ma gli spiriti maligni che avevano iniziato a perseguitarla. Volevano che lei giocasse, e non le era permesso separarsi dalla scatola.

Doveva mettere dentro la scatola qualcosa che odiava, qualcosa di cui aveva bisogno e qualcosa che amava. Quando ha messo un pacchetto di sigarette nella scatola, questa ha rifiutato di prenderlo. Anche se tutti intorno a lei si aspettavano che smettesse di fumare, non era qualcosa che lei personalmente odiava, anche se avrebbe voluto farlo. Gli spiriti maligni le fecero capire chiaramente che se Polly avesse scelto di non essere onesta con se stessa, avrebbe perso tempo, il che significava anche che la sua vita sarebbe finita bruscamente. È interessante notare che la scatola/gli spiriti maligni la guidavano costantemente e la aiutavano a fare le offerte “giuste”.

Polly tirò fuori la chiave del cassetto dove conservava le foto di suo padre e il crocifisso che lui indossava. Il padre di Polly aveva perso la sua battaglia contro il cancro e lei ricordava come lei e suo padre avessero pregato costantemente per un miracolo fino al giorno della sua morte. Da quel giorno in poi, odiò Dio per averle portato via suo padre, anche se lui era sempre stato un fedele servitore. Quando lasciò cadere il crocifisso nella scatola, il male accettò l’offerta. La scatola costrinse Polly ad affrontare le sue paure più profonde e oscure. Forse non si era mai veramente permessa di esprimere il dolore e la rabbia che aveva provato quando suo padre era morto. A poco a poco, proprio come la vecchia, anche Polly dovette tagliarsi un dito del piede e un dito della mano per offrire alla scatola “qualcosa di cui aveva bisogno”, nella speranza che la clessidra si fermasse. Quando si trattò di offrire “qualcosa che amava”, Polly intuì che gli spiriti maligni volevano che offrisse sua nipote Aly, che amava profondamente. Supplicò la scatola di risparmiare la bambina e, in quello che sembrava essere un mix di illusioni ottiche, gli spiriti maligni convinsero Polly che Lainie e Aly erano morte e che tutto era successo perché lei aveva fallito il compito.

In modo del tutto inaspettato, Polly si svegliò a casa di sua sorella e le vide di nuovo vive. Era sollevata, ma presto si rese conto che l’incubo era lungi dall’essere finito e che gli spiriti maligni avevano ancora il controllo delle sue visioni inaffidabili. Polly offrì una ciocca di capelli di Aly e la scatola la accettò, ma la clessidra non si fermò. Polly non sapeva cosa fare; aveva offerto anche del sangue, ma il timer non si fermava. Il gioco sanguinario spinse Polly a riflettere sulle persone che contavano davvero nella sua vita. Anche se si sentiva una delusione continua e forse aveva anche pensieri suicidi, si rese conto di quanto fosse disposta a fare per le persone che amava. Scelse di infliggere dolore a se stessa piuttosto che offrire i suoi cari per la sua sopravvivenza.

Come fece Polly a uscire da quel circolo vizioso?

Capì che forse gli spiriti maligni volevano che la scatola fosse passata ad altri e, proprio come la vecchia, anche lei bussò alla porta di una casa a caso. Una giovane donna di nome Tara aprì la porta. Era titubante nel far entrare una sconosciuta in casa sua, ma Polly fu insistente. Anche se Polly si sentiva in colpa per quello che stava per fare, credeva di non avere scelta. Voleva che il timer si fermasse ed era spaventata per sé stessa e per i suoi cari. Sapeva che era ingiusto, ma non era stata lei a iniziare il gioco. Quando spiegò il suo scopo a Tara, la giovane donna rimase sconvolta. Chiese a Polly di andarsene e lei obbedì.

Con grande sorpresa di Polly, la scatola era tornata a casa sua; non aveva ancora finito con Polly. A quanto pare, anche dopo aver passato la scatola, nemmeno la vecchia era stata risparmiata. La scatola le aveva ingannate facendogli credere che la maledizione potesse essere fermata se fosse stata passata ad altri, ma non era vero. La sabbia continuava a scorrere e sia la vecchia che Polly stavano esaurendo il tempo a loro disposizione. La vecchia aveva perso un occhio; anche lei aveva attraversato una fase brutale, cercando di stringere un patto con il diavolo, ma nulla era davvero sufficiente per fermare il gioco.

Così, pensò che forse la scatola voleva Polly e decise di ucciderla. Polly riuscì a sopraffarla e, prima di esalare l’ultimo respiro, la vecchia affermò che era la scatola a scegliere le sue vittime. Non si era semplicemente imbattuta in Polly; la scatola l’aveva guidata lì, proprio come Polly era stata guidata a casa di Tara. La scatola prendeva di mira individui distrutti; gli spiriti conoscevano le loro debolezze e gli ricordavano costantemente i loro fallimenti. La vecchia morì a casa di Polly; si pentì delle misure estreme che aveva preso per salvarsi e alla fine ringraziò Polly, forse perché non aveva la convinzione di uccidersi, anche se sapeva che quel momento sarebbe arrivato non appena fosse entrata in casa di Polly. Alla fine, si rese conto che morire era meglio che rimanere per sempre intrappolata in quel circolo vizioso. La clessidra non si fermò, ma Polly scelse di non ballare al ritmo del diavolo. Con sua grande sorpresa, Polly era viva anche se tecnicamente il tempo era scaduto. L’unico modo per uscire dal circolo vizioso era prendere il controllo della narrazione e non cedere al male. La scatola metteva alla prova fino a che punto una persona era disposta a spingersi e quanto male era disposta a fare per sopravvivere.

Lainie e sua figlia erano morte?

Il finale di Vicious: I tre doni del male ha rivelato che Lainie e Aly erano vive. Finché Polly partecipava al gioco del diavolo, le veniva fatto credere che i suoi cari fossero già morti e che lei ne fosse responsabile. Ma quando si è rifiutata di fare del male a se stessa e a chi le stava intorno, il gioco si è interrotto e lei è stata liberata. La casa di Lainie era un po’ in disordine, il che suggerisce che non tutto ciò che Polly aveva vissuto era una bugia; in parte era reale, in una certa misura. Polly era felicissima di vedere Lainie e Aly vive. Era anche sollevata nel vedere la sua vicina portare fuori la spazzatura; aveva pensato di essersi pugnalata a morte la notte precedente, ma chiaramente la loro interazione della notte precedente non era reale. Sembrava che fosse bloccata in un mondo alternativo da cui era impossibile fuggire. Il segno sul viso di Polly e il dito della mano e del piede mancanti suggerivano che i sacrifici che aveva fatto erano molto reali, e non era solo un sogno vivido e traumatico dal quale si era svegliata. L’esperienza, per quanto straziante, permise a Polly di apprezzare la sua vita imperfetta e le persone che la circondavano.

Perché Tara si rifiutava di fidarsi di Polly?

Polly aveva decifrato il codice e sentiva il bisogno di discuterne con Tara. Le aveva rovinato la vita e credeva di esserle debitrice. Le chiese di consegnarle la scatola, ma Tara sembrava non ricordare il loro incontro. Credeva che Polly avesse commesso un errore e, vedendo la reazione confusa di Tara, Polly pensò che fosse davvero così; dopotutto, non poteva fidarsi di nulla di ciò che ricordava della notte precedente. Mentre accendeva una sigaretta durante il finale di Vicious: I tre doni del male, il suo telefono iniziò a vibrare; si chiese se la chiamata fosse del diavolo, ma questa volta rifiutò di rispondere. Non era pronta ad arrendersi e non aveva più paura. Era più in sintonia che mai con chi era e cosa voleva dalla vita.

Vicious rivela alla fine che Tara aveva la scatola e che gli spiriti maligni le avevano ordinato di non fidarsi di nessuno intorno a lei, specialmente di Polly. Tara pensava che Polly l’avrebbe ingannata, come aveva fatto in precedenza. Quindi decise di affrontare la situazione da sola, e chiaramente stava soffrendo. Aveva sacrificato i suoi genitori, si era tagliata le dita, eppure stava lottando per offrire alla scatola “qualcosa che desiderava”. Non vediamo chiaramente cosa abbia messo nella scatola, ma ormai sappiamo che, qualunque cosa avesse fatto, non c’era via di fuga. A meno che non si fosse uccisa, o fosse stata assassinata, o avesse scelto di non fare nulla e aspettare che il peggio passasse. Le condizioni per Tara sembravano essere diverse da quelle di Polly (secondo le tre cose che doveva offrire alla scatola, qualcosa che desiderava non era nella lista), quindi forse il gioco non era lo stesso per tutti; era possibile che fosse modificato in base alle debolezze individuali, ma il risultato era sempre lo stesso. Vicious non offre un finale conclusivo; si ha l’impressione che sempre più persone saranno prese di mira dal diavolo, specialmente quelle mentalmente distrutte. Il gioco metterebbe alla prova i loro limiti e la maggior parte fallirebbe. Poiché la scatola era impossibile da distruggere, sembra non esserci fine. Anche se Polly si è rifiutata di piegarsi alle regole del gioco, ciò non significa che non sarà perseguitata da chiamate inaspettate che le ricorderanno che la stanno ancora osservando. Il film, in un certo senso, può essere interpretato come un commento sulle sfide legate alla gestione dei disturbi mentali. Anche se si impara a conviverci (dando il massimo per far funzionare le cose), arrendersi sembra sempre un’alternativa più facile. Si tende anche a ricorrere all’isolamento e a perdere lentamente se stessi, spesso cedendo alle voci nella propria testa. Il finale di Vicious: I tre doni del male suggerisce che l’unico modo per raggiungere la luce alla fine del tunnel è attraversarlo.