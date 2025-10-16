13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, la spiegazione del finale del film

Alla fine di 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, Jack Silva e i restanti membri della squadra di sicurezza militare della CIA riescono a evacuare 25 persone dall’avamposto della CIA a Bengasi, ma quanto è accurata la rappresentazione cinematografica dell’evento reale? Diretto da Michael Bay, 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi è un film di guerra basato sul libro 13 Hours di Mitchell Zuckoff, che racconta il vero episodio dell’attacco del 2012 alle strutture statunitensi a Bengasi, oggetto di accese polemiche politiche. Il film vede la partecipazione di John Krasinski, Pablo Schreiber, James Badge Dale, David Denman e altri.

Dopo la cacciata del dittatore libico Muammar Gheddafi, la regione si è rapidamente destabilizzata a causa dell’invasione delle armi nel mercato nero. Jack Silva (John Krasinski), un appaltatore militare privato, si unisce a una squadra di altri appaltatori tra cui Kris “Tanto” Paronto (Pablo Schreiber), Tyrone “Rone” Woods (James Badge Dale), Dave “Boon” Benton (David Denman), John “Tig” Tiegen (Dominic Fumusa) e Mark ‘Oz’ Geist (Max Martini) per difendere una struttura segreta della CIA a Bengasi gestita da “Bob” (David Costabile). Quando un attacco inaspettato alle strutture del governo degli Stati Uniti a Bengasi mette in pericolo l’ambasciatore Chris Stevens (Matt Letscher) e gli aiuti non arrivano, i contractor della CIA sono l’unica linea di difesa.

Quanto è accurato 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi?

Ciò che è realmente accaduto durante l’attacco alle due sedi del governo degli Stati Uniti a Bengasi, in Libia, l’11 settembre 2012, è stato oggetto di un intenso dibattito, quindi anche l’accuratezza del film è oggetto di discussione, ma ad alto livello, 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi descrive accuratamente l’ora, il luogo e l’esito dell’attacco che ha ucciso quattro americani, tra cui l’ambasciatore Chris Stevens, il responsabile IT Sean Smith e gli ex contractor della CIA e Navy SEAL Tyrone “Rone” Woods e Glen “Bub” Doherty.

Poiché molti dei dettagli del coinvolgimento degli Stati Uniti a Bengasi erano (e sono tuttora) riservati, è difficile stabilire con precisione la veridicità del film. La maggior parte dei personaggi del film rappresentano persone note che sono state coinvolte negli eventi di Bengasi, ma alcuni, in particolare Jack Silva interpretato da John Krasinski e “Bob” interpretato da David Costabile, sono pseudonimi di persone reali la cui identità non è stata rivelata. Kris “Tanto” Paronto, John ‘Tig’ Tiegen e Mark “Oz” Geist sono stati tutti consulenti per 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, quindi il film ha almeno potuto contare sul contributo di persone che hanno realmente vissuto l’evento.

La spiegazione della controversia politica su Bengasi

Sebbene il film si astenga dal puntare il dito contro qualcuno, il nome Bengasi è profondamente legato alla controversia politica perché segnala un grave fallimento a un certo livello del governo e si è verificato proprio prima delle elezioni negli Stati Uniti, quindi è stato immediatamente politicizzato. Poiché Hillary Clinton era Segretario di Stato all’epoca, e quindi responsabile delle ambasciate e delle sedi diplomatiche ad alto livello, Bengasi è stata oggetto di un’attenzione ancora maggiore durante la sua candidatura alla presidenza nel 2016. A causa della natura riservata di gran parte di ciò che è accaduto a Bengasi e del dibattito polarizzato che lo circonda, la verità completa su quanto accaduto potrebbe non essere mai del tutto chiarita.

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi non è un film politico ed evita di puntare il dito o alimentare teorie cospirative, concentrandosi invece sulle azioni eroiche dei soldati sul campo. Gli aspetti più controversi della controversia su Bengasi riguardano il rifiuto da parte del governo degli Stati Uniti di fornire ulteriore sicurezza agli avamposti di Bengasi nei mesi precedenti l’attacco, il rifiuto di fornire rinforzi e la mancanza di sostegno durante l’attacco, nonché l’errata attribuzione da parte del governo e dei media statunitensi della responsabilità degli attacchi a proteste spontanee. Il film descrive tutti questi eventi dal punto di vista dei soldati sul campo a Bengasi, ma non punta il dito contro nessuno né orienta la narrazione a sostegno di una particolare narrativa politica.

Perché il governo americano non ha fornito rinforzi o supporto aereo

In una delle prime scene di 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, Tyrone bluffa riguardo al supporto aereo, ma in seguito rivela che nelle settimane e nei mesi precedenti agli attacchi erano state respinte diverse richieste di supporto aggiuntivo. Una volta iniziati gli attacchi, i membri della squadra della CIA presenti nella base tentano freneticamente di richiedere supporto aereo da numerose basi nella regione, ma gli aiuti americani non arrivano mai. Uno dei problemi più grandi viene evidenziato da Tyrone quando torna alla sede distaccata della CIA e dice a Bob: “Di’ all’AFRICOM che stai chiamando da quella base segreta di cui non conoscevano l’esistenza fino a un’ora fa”.

Oltre al fatto che nessuno dei loro alleati vicini sapeva in anticipo della loro presenza, Bob rivela anche che si trovano fuori dalla portata di rifornimento per chiunque voglia inviare un elicottero da combattimento. Nonostante la lentezza della risposta del governo, Glen Doherty, un altro ex Navy SEAL e appaltatore militare privato della CIA di stanza nelle vicinanze di Tripoli, ha rapidamente ottenuto un trasporto su un jet privato non appena ha saputo dell’attacco, ma poi è stato trattenuto per ore all’aeroporto di Bengasi a causa della burocrazia libica.

Qual è stata la vera motivazione dell’attacco a Bengasi?

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi descrive Bengasi come una polveriera fin dall’inizio. Dopo la destituzione del dittatore libico Muammar Gheddafi, le armi hanno invaso le strade e le bande hanno iniziato a combattere per la supremazia a Bengasi. Il film include una scena di cinque settimane prima degli attacchi in cui la squadra viene seguita da militanti, quindi è chiaro che c’è sospetto e ostilità nei confronti della presenza degli Stati Uniti nella città, anche se non c’è uno scontro diretto o una spiegazione esplicita di ciò che ha causato gli attacchi.

Quando gli attacchi hanno ricevuto per la prima volta l’attenzione dei media negli Stati Uniti, è stato riferito che gli attacchi erano scaturiti da proteste legate a un film anti-islamico, una narrazione ripetuta da numerosi funzionari governativi di alto livello, tra cui il presidente Barack Obama, il segretario di Stato Hillary Clinton e l’ambasciatrice Susan Rice, anche se il film suggerisce che non sia così. Tyrone dice: “Il capo ha detto che era sui notiziari a casa. Qualcosa riguardo a proteste di piazza. Film anti-islamici“. E Dave (Demetrius Grosse) risponde: ”Non abbiamo sentito nessuna protesta“. Dopo aver raggiunto l’aeroporto, Tig (Dominic Fumusa) dice che gli attacchi non possono essere stati spontanei: ”È impossibile che quei mortai ci abbiano trovato per caso. Devono averli preparati giorni o settimane fa”.

