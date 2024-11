Warrior: la spiegazione del finale: I due fratelli si riconciliano?

Il film di arti marziali miste Warrior del 2011 inizia con il protagonista principale, Tommy (Tom Hardy), che torna a Pittsburgh per far visita al padre, che non vede da 14 anni. Il padre, Paddy Conlon, torna a casa dalla chiesa quella sera ed è sorpreso di trovare Tommy ad attenderlo alla porta con una bottiglia di quello che pensa sia ancora il suo drink preferito.

Tuttavia, Paddy non è più l’alcolizzato che ha costretto Tommy e sua madre a lasciare la casa per sfuggire ai suoi abusi domestici.

Chi è Tommy?

Tommy è il figlio minore di Paddy Conlon (interpretato da Nick Nolte), che ha abbandonato la famiglia per fuggire con la madre dal padre alcolista e violento. In seguito si arruola nell’esercito, ma abbandona il servizio dopo aver perso il suo migliore amico in battaglia, e in quel momento torna a Pittsburgh per far visita al padre.

Tommy è un uomo arrabbiato e pieno di rancore, ma in seguito apprendiamo da un soldato che ha salvato quando stavano annegando in un carro armato che è un eroe di guerra.

Tommy è pieno di rabbia verso il padre per tutto quello che ha fatto alla famiglia quando erano più giovani e ancora più furioso ora che sostiene di aver smesso di bere e di aver voltato pagina. Paddy invita il figlio in casa e gli offre una tazza di caffè, che Tommy rifiuta, scegliendo di attenersi all’alcol che ha in tasca.

Perché Tommy è tornato sul ring delle MMA?

Dopo essere tornato a Pittsburg, Tommy entra in una palestra dove si allenano i lottatori di MMA e decide di iscriversi per capriccio. Mentre si allena tranquillamente in un angolo, osserva il miglior lottatore di MMA della palestra, Mad Dog, che picchia senza pietà i suoi compagni di allenamento finché non rimane più nessuno con cui allenarsi.

L’allenatore di Mad Dog chiede agli addetti alla reception della palestra di assumere altri sparring partner, ma nessuno è disponibile e Tommy si offre di allenarsi con lui. L’allenatore respinge Tommy, pensando che non sia nessuno, ma, messo alle strette, non ha altra scelta che accettare. Una volta sul ring, Tommy mette rapidamente al tappeto Mad Dog con pochi colpi, sconcertando tutti i presenti in palestra.

Dopo che se ne va, l’allenatore cerca di inseguire Tommy, ma questi si rifiuta di lasciarlo diventare il suo allenatore. Tuttavia, un filmato che lo ritrae mentre stende Mad Dog viene pubblicato online e il ragazzo diventa un fenomeno. Di conseguenza, l’allenatore lo iscrive alla gara di Sparta, ma si rifiuta di allenarsi con lui.

Anche se Tommy decide di partecipare alla gara per capriccio, l’altra ragione è che vuole aiutare la vedova del suo amico donando il denaro che potrebbe vincere.

Chi è Brendan Conlon?

Brendan (interpretato da Joel Edgerton) è il primogenito di Paddy Conlon, che ha dovuto crescere sotto l’ombra del fratello, dato che nelle competizioni di MMA è sempre stato uno sfavorito rispetto al fratello minore, che era in prima linea.

Pertanto, quando la madre e il fratello decidono di lasciare il padre alcolizzato, Brendan sceglie di rimanere indietro, sperando di ottenere l’attenzione del padre, e quando ciò non accade, si allontana dal padre e dal fratello minore.

Un altro motivo per cui Brendan è rimasto è la sua fidanzata Tess, che poi ha sposato e con cui ha avuto due figlie. A causa di un infortunio sul ring che lo ha reso incosciente, Brendan ha smesso di combattere ed è diventato insegnante di fisica al liceo.

Perché Brendan è tornato ai combattimenti di MMA?

La famiglia di Brendan sta attraversando una crisi finanziaria da quando ha ipotecato la casa per un prestito destinato a coprire le spese mediche della figlia minore, che soffre di problemi cardiaci. La banca sta facendo pressioni su Brendan per il mancato pagamento e la famiglia è in procinto di essere pignorata e rischia di perdere la casa se le cose non cambiano.

Brendan partecipa a incontri di lotta su ring clandestini alle spalle della moglie per guadagnare di più, ma alla fine si confida con Tess prima di essere sospeso da scuola.

Dopo la sospensione da scuola, Brendan discute con Tess la possibilità di partecipare agli incontri di lotta clandestini e lei è d’accordo, poiché lui la convince che affronterà solo aspiranti lottatori.

Tuttavia, Tess vuole che informino i loro figli, ma Brendan pensa che non sia necessario e propone di uscire di casa come ogni mattina, ma invece di andare a scuola, di andare in palestra. Tess è d’accordo e lui si rivolge al suo vecchio amico Frank, proprietario di una palestra che allena i lottatori di MMA.

Frank è stato l’allenatore di Brendan quando è stato ferito e portato in ospedale privo di sensi. Di conseguenza, Frank non era entusiasta di permettere a Brendan di allenarsi con lui, a meno che non gli assicurasse che Tess ne fosse a conoscenza e fosse d’accordo. Alla fine accetta e Brendan si unisce alla sua squadra.

In breve tempo l’allenamento di Brendan migliora enormemente e presto supera il miglior atleta della palestra, Frank, che si sta allenando per l’imminente gara di Sparta. Tuttavia, Brendan continua a partecipare solo ai combattimenti clandestini, dove ora domina con una serie di vittorie consecutive.

Un giorno, mentre il gruppo si allenava nella consueta corsa sulle colline, il miglior lottatore di Frank ha avuto un incidente ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale. All’uscita dall’ospedale, a Brendan viene in mente di sostituire il pugile sul ring di Sparta e di rappresentare la palestra di Frank.

All’inizio Frank è assolutamente contrario, ma accetta comunque di parlare con il team Sparta per permettergli di cambiare il pugile per cui aveva firmato. Brendan non discute la decisione con la moglie e quando arriva la telefonata in cui si dice che gli organizzatori hanno accettato di farlo partecipare, Tess è infelice e giura di non assistere ai suoi combattimenti nella competizione di Sparta.

Cosa succede durante la gara di MMA di Sparta?

I fratelli separati si vedono per la prima volta il primo giorno, durante la conferenza stampa ad Atlantic City. Tuttavia, Tommy si allontana dal fratello senza pensarci due volte. I due si incontrano in spiaggia la sera stessa, quando Tommy esce a fare una passeggiata dopo aver visto Mark in televisione parlare di come lo ha salvato e di come sia un eroe di guerra.

Mentre Brendan cerca di riconciliarsi e di sedersi, Tommy è ancora molto amareggiato e non è pronto a dare una possibilità; non gli importa né di Tess né delle sue nipoti. Dice apertamente a Brendan che lui non è suo fratello, perché suo fratello sarebbe stato in macchina quando è partito con la madre e sarebbe stato presente per prendersi cura di loro e di lui.

Quando inizia la gara di Sparta, Tommy è il misterioso eroe di guerra di cui la gente non sa nulla, mentre Brendan è lo sfavorito insegnante di fisica. I due fratelli sono opposti sul ring: Tommy è la testa calda che pensa solo a mettere rapidamente al tappeto gli avversari, mentre Brendan è il combattente metodologico che affronta i suoi avversari in una battaglia di resistenza fino al tap out.

Nel suo primo incontro, Tommy stende l’avversario con un solo pugno e, sicuro che non si sveglierà, esce di corsa dalla gabbia. D’altro canto, Brendan viene sopraffatto nei primi due round dell’incontro ma resiste, incassando i pugni fino a quando non ha la possibilità di reagire. Poi, costringe l’avversario al tap out.

I fratelli avanzano nei rispettivi incontri fino ai primi quattro classificati, dove Tommy affronta Mad Dog e Brendan il famoso lottatore di MMA Koba.

Mad Dog riuscirà a vendicarsi?

Dopo il filmato in cui viene picchiato da Tommy in palestra, Mad Dog viene umiliato su Internet e giura di eliminare Tommy durante la gara di Sparta. Tuttavia, uno dei due sul ring, Mad Dog, non ha nemmeno la possibilità di sferrare un singolo pugno, poiché viene messo al tappeto non appena l’arbitro dice “Fight”.

Chi vince l’incontro?

Tutti sono convinti che Kobe umilierà Brendan durante l’incontro, e i commentatori lo definiscono un pesce che si è allontanato troppo dalla sua zona di comfort e che presto sarà sbranato dallo squalo delle MMA, Koba.

Come previsto, Koba domina i primi round, spingendo Brendan al limite, ma grazie alla sua incredibile resistenza, Brendan non cede mai. Cambia gioco, inizia a combattere seguendo le istruzioni del suo allenatore e alla fine costringe Koba al tap out, vincendo l’incontro. Sua moglie, Tess, è tra il pubblico ad applaudirlo.

Cosa succede nella resa dei conti finale?

Prima dell’inizio dell’incontro finale, il pubblico scopre che gli ultimi concorrenti, Brendan e Tommy, sono fratelli. Tommy parte forte, dominando i primi due round come in tutti gli altri incontri. Affronta il fratello con 14 anni di rabbia e collera repressa, infliggendogli colpi su colpi.

Nel terzo round, Brendan inizia a reagire e sloga la spalla di Tommy quando questi si rifiuta di battere la mano. Nonostante abbia un solo braccio funzionante, Tommy si rifiuta di arrendersi e insiste nel combattere.

Brendan è combattuto nel continuare il combattimento e supplica Tommy di fermarsi perché non vincerà. Tuttavia, si rende conto che l’unica via d’uscita è far battere Tommy o metterlo al tappeto. L’incontro prosegue per altri due round e, nell’ultima ripresa, Brendan mette Tommy in una morsa, ma questi si rifiuta di battere fino a quando non sente il fratello pregarlo di arrendersi e di scusarsi per il passato. Brendan assicura a Tommy che è giusto fare tap-out e gli dice quanto gli vuole bene.

I fratelli si riconciliano?

Il rapporto tra i fratelli e il padre è completamente incrinato, al punto che Brendan non permette al padre di vedere la sua famiglia. Quando Paddy va a trovare Brendan per dirgli del ritorno di Tommy, Brendan pensa che sia venuto a gongolare, dato che il padre ha sempre sostenuto che Tommy lo allenasse, mentre lui non ha mai accettato di allenarsi con Brendan.

Sembra che tra i due sia accaduto un incidente che ha spinto Brendan a tenere la sua famiglia lontana da Paddy. Di conseguenza, nonostante Tommy chieda al padre di allenarlo in vista della gara di MMA di Sparta, chiarisce che negli ultimi 14 anni non gli è stato permesso di chiedere nulla della sua vita e che nulla è cambiato tra loro.

Quando Paddy cerca di avvicinarsi a Tommy prima della semifinale, Tommy perde la testa e chiarisce che non perdonerà mai suo padre, il che porta a una ricaduta del padre nella stanza d’albergo. Beve così tanto che Tommy è costretto a metterlo a letto e ad assistere da solo agli incontri di finale senza il suo allenatore.

Il padre si presenta durante il round finale dell’incontro tra Tommy e Brendan e, pur sorridendo alla riconciliazione del figlio, si gira dall’altra parte quando Brendan e Tommy si aiutano a vicenda fuori dal ring.

Cosa succede alla fine di Warrior?

Il film si conclude con Brendan, il nuovo campione di Sparta MMA, che abbraccia il fratellino Tommy mentre escono dall’arena tra gli applausi della folla.

Warrior è una bellissima storia di famiglia, perdono e riconciliazione sul ring delle MMA. Gli ultimi minuti del film gli valgono il miglior finale, in quanto emotivi e simbolici.

Tommy è irremovibile sul suo ego e sulla sua riluttanza a fare pace con la famiglia per tutto il film, e il suo tapping out è suggestivo del fatto che è pronto ad ammorbidire il suo cuore e a dare alla sua famiglia un’altra possibilità. Non ci sono favoriti in questo film, poiché entrambi hanno un solido background, il che rende impossibile scegliere uno rispetto all’altro e spera solo che i fratelli trovino un modo per migliorare il loro rapporto.