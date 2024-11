Hercules: il live action cambia titolo e sarà dal punto di vista di Ade

Sebbene non abbiamo ancora notizie ufficiali in merito, un nuovo rumor sostiene che il film live-action di Hercules della Disney sarà ora raccontato dal punto di vista del malvagio Ade. Questo cambio di prospettiva presuppone anche un cambio di titolo!

Dopo insistenti voci, abbiamo finalmente avuto la conferma che la Disney stava ufficialmente procedendo con un remake live-action di Hercules l’anno scorso, con il regista di Aladdin Guy Ritchie pronto a dirigere il progetto e i registi di Avengers: Endgame Anthony e Joe Russo a bordo come produttori.

A parte alcune voci sul casting, gli aggiornamenti sono stati pochi e sporadici da allora e stiamo ancora aspettando di scoprire quali attori daranno vita ai personaggi principali. Ora, lo scooper Daniel Richtman (tramite Toonado.com) sta segnalando che il progetto ha subito una revisione completa e sarà raccontato dal punto di vista del malvagio Ade, cosa che potrebbe effettivamente cambiare il titolo al film, sulla scia di quanto accaduto con il personaggio di Crudelia De Mon.

In precedenza si diceva che Taron Egerton e Ariana Grande fossero in lizza per i ruoli di Hercules e Meg, e abbiamo anche sentito che la megastar del pop diventata attrice Dua Lipa potrebbe essere una contendente per interpretare la protagonista femminile. Non è stato menzionato alcun attore in lizza per interpretare Ade, che è stato doppiato da James Woods nel film d’animazione in originale.

I Russo hanno spiegato come sono stati coinvolti nel progetto in una recente intervista, notando che non avevano intenzione di fare una “traduzione letterale” dell’originale:“Sia noi che i nostri figli siamo fanatici di Hercules”, ha detto Anthony. “E avevamo sentito che la Disney era interessata a rivisitarlo e noi siamo innamorati dell’originale. E abbiamo spiegato perché pensavamo che sarebbe stato giusto produrre quel film ed eccoci qui.”

“Penso che si debba sempre portare qualcosa di nuovo sul tavolo perché dal nostro punto di vista di narratori, non è convincente fare una traduzione letterale. L’abbiamo già fatto con i nostri film Marvel”, ha aggiunto Joe. “Non facciamo traduzioni letterali dei fumetti perché pensiamo che se vuoi quella storia puoi andare a leggerla. Ti daremo una storia diversa. Penso che faremo qualcosa che sia nella vena dell’originale e ispirato da esso, ma porteremo anche alcuni nuovi elementi sul tavolo.”

L’anno scorso è circolata una voce secondo cui Ritchie si era separato dal film, ma deve ancora essere confermata.

La trama di Hercules

La Disney affronta la mitologia greca in questo film d’animazione. Ercole (Raoul Bova in italiano), un figlio degli dei, fu rapito da neonato da Ade e costretto a vivere tra i mortali come mezzo uomo e mezzo dio. Adolescente, Ercole deve compiere un rito di passaggio sulla Terra per dimostrare di essere degno di vivere con gli dei sul Monte Olimpo. Con il suo coraggioso satiro spalla, Filottete (Giancarlo Magalli in italiano), al seguito, Ercole deve imparare a usare la sua forza per sconfiggere una serie di creature malvagie.