Torna What If… ?, la serie animata dei Marvel Studios che immagina versioni alternative dei racconti visti sul grande e piccolo schermo. Nel primo episodio della terza stazione viene ad esempio mostrata una realtà in cui Hulk diventa sempre più grande e cattivo e gli Hulkbuster degli Avengers sempre più imponenti. Con protagonisti diversi popolari eroi del MCU che si sono riuniti in una squadra di “Mech Avengers” che pilotano imponenti impianti, questa prima storia si conclude con una gigantesca resa dei conti, e presenta alcuni divertenti easter eggs e riferimenti vari lungo il percorso.

Come noto, nella serie animata What If…? del MCU, Uatu l’Osservatore (la cui voce originale è di Jeffrey Wright) accompagna gli spettatori in un viaggio nel tempo e nello spazio, con linee temporali alternative in cui si compiono scelte diverse che portano a cambiamenti drammatici. Tra queste, una realtà che vede l’ascesa dei Mech Avengers di fronte a un enorme Apex Hulk e al suo esercito di mostruosi servitori. A tal fine, ecco il nostro riassunto, la suddivisione del finale e l’elenco delle più importanti easter eggs che abbiamo trovato in questo primo episodio della terza stagione.

Recap della trama di What If… ?, 3×01: E se… Hulk avesse combattuto contro i Mech Avengers?

La terza stagione si apre con un cartone animato in stile anni ’80 con i “Go-Avengers, Eroi della Guerra Gamma”, in cui Tony Stark progetta mech Hulkbuster per ciascuno dei Vendicatori originali del MCU per combattere gli enormi mostri kaiju scatenati da Hulk .

progetta mech Hulkbuster per ciascuno dei Vendicatori originali del MCU per combattere gli enormi mostri kaiju scatenati da . L’Osservatore rivela la vera storia di questo mondo, in cui la Guerra Gamma inizia con Sam Wilson che cerca di aiutare Bruce Banner con la sua rabbia e il suo trauma, solo che Bruce cerca disperatamente di espellere Hulk usando altre radiazioni gamma.

che cerca di aiutare con la sua rabbia e il suo trauma, solo che Bruce cerca disperatamente di espellere Hulk usando altre radiazioni gamma. Questo crea un mostro a sé stante, noto come Apex Hulk , che cresce a dismisura e genera un esercito di piccoli kaiju Hulk.

, che cresce a dismisura e genera un esercito di piccoli kaiju Hulk. Mentre gli altri Vendicatori originali pilotavano mech per fermare Hulk, tutti caddero e furono sostituiti da una nuova squadra: Capitan America di Sam Wilson, Bucky Barnes , Monica Rambeau , Moon Knight , Nakia , Shang-Chi , Red Guardian e Melina Vostokoff .

, , , , , e . Questa nuova squadra sconfigge Apex Hulk, solo che il migliore ritorna anni dopo con una forza d’invasione di servitori ancora più grande.

Sam Wilson chiede aiuto a Bruce, che da anni vive in isolamento su un’isola. Bruce fornisce a Sam un nuovo protocollo per il “Potente Vendicatore”, un mezzo per combinare tutti i vendicatori-mech in un unico enorme eroe (in stile Voltron).

Quando “The Mighty Avenger” cade in battaglia, Bruce Banner arriva e sgancia una bomba con se stesso come nucleo gamma vivente, trasformandosi in Mega Hulk, simile a Godzilla.

Con l’aiuto di Sam, Mega Hulk sconfigge l’Apex e diventa il nuovo alfa, guidando gli altri Hulk nell’oceano e tornando sulla sua isola per vivere in pace.

Come i Mech Avengers hanno sconfitto l’Apex Hulk

Combinando tutti e sette i mech dei Vendicatori utilizzando il nuovo protocollo di Banner, il Mighty Avenger nasce durante la battaglia finale dell’episodio come super-Hulkbuster. Nonostante abbia sconfitto diversi scagnozzi dell’Apex, la vera sfida è rappresentata dall’Apex stesso, che alla fine si dimostra vincitore contro il Mighty Avenger, infliggendo danni critici al mega-mech. Tuttavia, l’arrivo a sorpresa di Bruce Banner, non più spaventato dalla sua metà verde e desideroso di sistemare le cose, cambia le sorti. Lasciandosi cadere sull’Apex come una bomba gamma, Banner diventa un Mega Hulk simile a Godzilla, con tanto di coda e potente respiro infuocato.

Con l’aiuto di un pugno di razzi ben piazzato dal mech Mighty Avenger lanciato da Sam Wilson, Mega Hulk sconfigge l’Apex e diventa il nuovo Alpha. Tuttavia, Sam riesce a raggiungere il suo amico anche in seguito, raggiungendo il Banner ancora all’interno di Mega Hulk (che sembra essere una trasformazione permanente). Grazie alla nuova autorità che sostituisce l’Apex, Mega Hulk riconduce i servitori nell’oceano e torna sull’isola di Banner, presumibilmente per vivere in pace.

Tutti gli easter egg e riferimenti nell’episodio 3×01 di What If…?

È molto divertente vedere tutti i collegamenti e le ispirazioni a Powers Rangers, Voltron, Pacific Rim, Godzilla e altro ancora nel primo episodio della terza stagione di What If…?. Ecco tutti i principali easter eggs, i riferimenti e i cenni al MCU: