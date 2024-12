TMNT: si dice che James Wan sia in trattative per dirigere il film live action vietato ai minori

All’inizio di quest’anno abbiamo saputo che la Paramount Pictures stava sviluppando un adattamento live-action vietato ai minori dell’acclamata serie IDW Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, e ora il progetto potrebbe avere un regista.

Secondo lo scooper MTTSH, il regista di Aquaman, James Wan, sarebbe in lizza per dirigere il film. Oltre a entrambi i film di Aquaman , Wan è noto per aver diretto una serie di film horror come The Conjuring, Saw, Insidious e Malignant.

Powered by

Tyler Burton Smith, che ha co-scritto il recente film d’azione distopico Boy Kills World e il reboot di Child’s Play del 2019, sta scrivendo la sceneggiatura. L’ex capo della DC Film Walter Hamada produrrà il film attraverso la sua società di produzione 18hz, come parte del suo accordo pluriennale con lo studio.

The Last Ronin è una storia in stile Il ritorno del cavaliere oscuro che immagina un futuro in cui un membro del quartetto temibile è l’ultima Tartaruga vivente e si propone di vendicare la morte dei suoi fratelli e del Maestro Splinter abbattendo il nipote di Shredder e i discendenti autoritari del Clan del Piede.

Attenzione agli spoiler:

Il primo numero si conclude con la grande rivelazione che dietro la bandana nera si cela in realtà Michaelangelo! Questa notizia segue il successo del recente film d’animazione Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, di cui è in arrivo un sequel.

Se conoscete solo la serie animata delle TMNT della fine degli anni ’80 o i precedenti adattamenti per il grande schermo, l’idea di una trasposizione vietata ai minori di questa proprietà può sembrare piuttosto strana, ma la serie a fumetti originale dei creatori Kevin Eastman e Peter Laid era piuttosto grintosa rispetto alle trasposizioni successive.

L’anno scorso è stato annunciato un videogioco AAA basato su L’ultimo Ronin. Doug Rosen, vicepresidente senior per i giochi e i media emergenti di Paramount Global, ha paragonato l’imminente gioco di ruolo d’azione in terza persona ai recenti titoli di God of War della Sony e ha detto che sarà “autentico alla storia dell’arco di The Last Ronin, che è ambientato in un futuro in cui solo una delle tartarughe è sopravvissuta”.