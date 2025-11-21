Alan Tudyk parla del suo futuro nel DCU: “Gunn mi chiamerà quando servirò”

Il capitolo 1 della DCU, “Dei e Mostri”, è in fase di realizzazione, con diversi film e serie TV già usciti e altri progetti in arrivo dopo Superman, uscito in sala questo luglio. Ancora non sappiamo però con precisione quali personaggi – oltre quelli ovvi – torneranno sullo schermo in futuro. Durante il panel Firefly di ScreenRant, moderato da Joe Deckelmeier, con Alan Tudyk al Motor City Comic Con 2025, alla star della DCU è stato proprio chiesto dei suoi numerosi personaggi nella serie di Gunn, in particolare quelli che ha interpretato nei film d’animazione, e se sa quando potrà interpretarne qualcuno in un film live-action.

Tudyk, che ha doppiato il robot Gary in Superman, oltre a interpretare Doctor Phosphorus, Will Magnus e Clayface in Creature Commandos, ha dichiarato: “Non lo so. Ha così tante cose in ballo”. Il veterano della DC ha aggiunto: “Lo lascio fare le sue cose e lui mi chiamerà quando avrà bisogno di me”. Ha anche espresso il proprio entusiasmo per i numerosi progetti di Gunn alla DC Studios, tra cui la serie TV V per Vendetta: “Ha così tanti progetti fantastici in corso, e ogni giorno se ne aggiungono altri. È come dire: “Cosa? Faranno V for Vendetta?” È una cosa che ho visto oggi“.

Ha poi sottolineato che “ci sono cose che non penseresti mai alla DC, ma che provengono sicuramente da un fumetto, e che stanno per arrivare. Se qualcuno è interessato, sappiate che il progetto sta per uscire“. Quando è stato menzionato anche il programma televisivo Jimmy Olsen, Alan Tudyk ha espresso il suo entusiasmo per il progetto, commentando: ”Adoro l’attore che interpreta Jimmy Olsen, [Skyler Gisondo]. È esilarante e mi è sempre piaciuto il suo lavoro. Quindi, sì, probabilmente lo farei. Non lo so“.

Al momento della pubblicazione di questa notizia, Alan Tudyk non è stato annunciato per nessun film DCU in uscita, ma con la seconda stagione di Creature Commandos ufficialmente confermata, il pubblico dovrebbe aspettarsi di rivederlo lì. Anche se la DCU al momento non ha altri progetti in arrivo per il 2025, ci sono diversi titoli in programma per il 2026. Ad esempio, anche se la data della prima non è stata ancora fissata, secondo quanto riferito, la serie TV Lanterns debutterà all’inizio del 2026 su HBO. Sul grande schermo, la DC Studios ha in programma Supergirl e Clayface rispettivamente per il 26 giugno e l’11 settembre 2026.