Wicked: For Good, il testo di “The Girl In The Bubble” e il significato della nuova canzone di Glinda

Wicked – Parte 2 aggiunge due nuove canzoni al musical iconico, tra cui un nuovo assolo per Glinda interpretato da Ariana Grande intitolato “The Girl In The Bubble”. Il film ti fa aspettare questo brano musicale originale, che è la penultima canzone ascoltata.

L’assolo di Glinda si svolge nei suoi lussuosi alloggi nella Città di Smeraldo dopo che lei vede una folla di cacciatori di streghe, guidati da Boq, prepararsi a dare la caccia a Elphaba. È solo allora che la “strega buona” si prende un momento per riflettere sul suo ruolo in ciò che è successo e su ciò che accadrà in seguito. La sua ricerca interiore la porta a una decisione drammatica che completa il suo percorso.

E mentre la maggior parte della colonna sonora di Wicked: Parte 2 è familiare, “The Girl In The Bubble” offre ai fan una canzone completamente nuova da amare e imparare. Conoscere il testo vi aiuterà a cantarla insieme.

Il testo originale di The Girl In The Bubble

L’intera nuova canzone di Stephen Schwartz per Glinda, “The Girl in the Bubble”, è cantata dalla strega buona, con il seguente testo originale:

Look

There’s that beautiful girl

With a beautiful life

Such a beautiful life

Build on lies

Cause all that’s required

To live in a dream

Is endlessly closing your eyes

She spins such beautiful stories

To sing her to sleep

Full of magic and glory and love

She’s the girl in the bubble

A bright shiny bubble

Blissfully floating above

Ah, but the truth has a way

Of seeping on in

Beneath the surface and sheen

And blind as you’ve tried to be

Eventually

It’s hard to unsee what you’ve seen

And so that beautiful girl

With a beautiful life

Has a question that haunts her somehow

If she comes down from the sky

Gives the real world a try

Who in the world is she now?

And though so much of her wishes

That she could float on

And the beautiful lies never stop

For the girl in the bubble

The pink shiny bubble

It’s time for her bubble to pop

For the popular girl

High in the bubble

Isn’t it high time

For her bubble to pop?

Il testo tradotto in Italiano di The Girl In The Bubble

Guarda, ecco quella ragazza bellissima

Con una vita bellissima

Una vita così bella

Costruita sulle bugie

Perché tutto ciò che serve

Per vivere in un sogno

È tenere gli occhi chiusi all’infinito

Lei inventa storie così belle

Per cullarsi nel sonno

Piene di magia, di gloria e d’amore

È la ragazza nella bolla

Una luminosa, scintillante bolla

Che galleggia beata lassù

Ah, ma la verità ha un modo

Di infiltrarsi dentro

Sotto la superficie e lo splendore

E per quanto tu abbia cercato di essere cieca

Alla fine

È difficile non vedere ciò che hai visto

E così quella ragazza bellissima

Con una vita bellissima

Ha una domanda che in qualche modo la tormenta:

Se scende dal cielo

E dà una possibilità al mondo reale

Chi sarà mai, allora, adesso?

E anche se una parte di lei vorrebbe

Continuare a galleggiare

E che le belle bugie non finissero mai

Per la ragazza nella bolla

La rosa, scintillante bolla

È ora che la sua bolla scoppi

Per la ragazza popolare

Lassù nella bolla

Non è forse arrivato il momento

Che la sua bolla scoppi?

Il significato di The Girl In The Bubble

La nuova canzone di Glinda contenuta nella colonna sonora di Wicked – Parte 2 arriva in un momento cruciale della sua storia, e il testo riflette l’evoluzione dei suoi sentimenti e delle sue intenzioni. La canzone inizia con lei che si guarda allo specchio e riflette sulla sua bellezza esteriore, non solo fisica ma anche materiale. Ma questo stile di vita popolare non è più in linea con ciò che lei sa essere giusto.

Usando il suo gigantesco dispositivo di trasporto a forma di bolla come metafora di come ha vissuto la sua vita, la canzone di Glinda parla di come lei abbia finalmente accettato di non poter chiudere gli occhi davanti al male con cui si è associata solo per avere la vita dei suoi sogni. Riconosce le bugie a cui ha permesso a se stessa di credere.

Arrivare a questa consapevolezza è spaventoso per Glinda, però. Non è sicura di quale sarà il suo posto nel mondo. Ma dopo aver fatto di tutto per vivere in questa facciata, è finalmente pronta a far scoppiare la sua bolla e a essere parte della soluzione ai problemi del mondo, piuttosto che nascondersi da essi.

Il testo di “The Girl In The Bubble” mostra la trasformazione che Glinda compie per poter essere davvero all’altezza del suo soprannome di Glinda la Buona. Da parte sua, Grande è entusiasta che il film abbia aggiunto la canzone per dare agli spettatori la possibilità di vivere questo momento potente insieme al personaggio:

Quello che mi piace di più è che è… è un pezzo così narrativo per lei. Sono così felice che possiamo vedere la sua esperienza in quel momento di cambiamento, quella scelta di iniziare il capitolo dell’essere veramente buona… Non fingere di essere buona, non… una facciata di bontà, ma mettere giù la bacchetta e diventare davvero buona.

Piuttosto che lasciare che questo momento avvenga fuori dallo schermo come accade sul palcoscenico, Wicked: For Good esalta l’arco narrativo di Glinda con l’introduzione di “The Girl In The Bubble”.