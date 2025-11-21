Wicked: For Good, il testo di “The Girl In The Bubble” e il significato della nuova canzone di Glinda

Wicked – Parte 2 aggiunge due nuove canzoni al musical iconico, tra cui un nuovo assolo per Glinda interpretato da Ariana Grande intitolato “The Girl In The Bubble”. Il film ti fa aspettare questo brano musicale originale, che è la penultima canzone ascoltata.
L’assolo di Glinda si svolge nei suoi lussuosi alloggi nella Città di Smeraldo dopo che lei vede una folla di cacciatori di streghe, guidati da Boq, prepararsi a dare la caccia a Elphaba. È solo allora che la “strega buona” si prende un momento per riflettere sul suo ruolo in ciò che è successo e su ciò che accadrà in seguito. La sua ricerca interiore la porta a una decisione drammatica che completa il suo percorso.
E mentre la maggior parte della colonna sonora di Wicked: Parte 2 è familiare, “The Girl In The Bubble” offre ai fan una canzone completamente nuova da amare e imparare. Conoscere il testo vi aiuterà a cantarla insieme.
Il testo originale di The Girl In The Bubble
L’intera nuova canzone di Stephen Schwartz per Glinda, “The Girl in the Bubble”, è cantata dalla strega buona, con il seguente testo originale:
Look
There’s that beautiful girl
With a beautiful life
Such a beautiful life
Build on lies
Cause all that’s required
To live in a dream
Is endlessly closing your eyes
She spins such beautiful stories
To sing her to sleep
Full of magic and glory and love
She’s the girl in the bubble
A bright shiny bubble
Blissfully floating above
Ah, but the truth has a way
Of seeping on in
Beneath the surface and sheen
And blind as you’ve tried to be
Eventually
It’s hard to unsee what you’ve seen
And so that beautiful girl
With a beautiful life
Has a question that haunts her somehow
If she comes down from the sky
Gives the real world a try
Who in the world is she now?
And though so much of her wishes
That she could float on
And the beautiful lies never stop
For the girl in the bubble
The pink shiny bubble
It’s time for her bubble to pop
For the popular girl
High in the bubble
Isn’t it high time
For her bubble to pop?
Il testo tradotto in Italiano di The Girl In The Bubble
Guarda, ecco quella ragazza bellissima
Con una vita bellissima
Una vita così bella
Costruita sulle bugie
Perché tutto ciò che serve
Per vivere in un sogno
È tenere gli occhi chiusi all’infinito
Lei
inventa storie così belle
Per cullarsi nel sonno
Piene di magia, di gloria e d’amore
È
la ragazza nella bolla
Una luminosa, scintillante bolla
Che galleggia beata lassù
Ah,
ma la verità ha un modo
Di infiltrarsi dentro
Sotto la superficie e lo splendore
E per quanto tu abbia cercato di essere cieca
Alla fine
È difficile non vedere ciò che hai visto
E
così quella ragazza bellissima
Con una vita bellissima
Ha una domanda che in qualche modo la tormenta:
Se
scende dal cielo
E dà una possibilità al mondo reale
Chi sarà mai, allora, adesso?
E
anche se una parte di lei vorrebbe
Continuare a galleggiare
E che le belle bugie non finissero mai
Per la ragazza nella bolla
La rosa, scintillante bolla
È ora che la sua bolla scoppi
Per la ragazza popolare
Lassù nella bolla
Non è forse arrivato il momento
Che la sua bolla scoppi?
Il significato di The Girl In The Bubble
La nuova canzone di Glinda contenuta nella colonna sonora di Wicked – Parte 2 arriva in un momento cruciale della sua storia, e il testo riflette l’evoluzione dei suoi sentimenti e delle sue intenzioni. La canzone inizia con lei che si guarda allo specchio e riflette sulla sua bellezza esteriore, non solo fisica ma anche materiale. Ma questo stile di vita popolare non è più in linea con ciò che lei sa essere giusto.
Usando il suo gigantesco dispositivo di trasporto a forma di bolla come metafora di come ha vissuto la sua vita, la canzone di Glinda parla di come lei abbia finalmente accettato di non poter chiudere gli occhi davanti al male con cui si è associata solo per avere la vita dei suoi sogni. Riconosce le bugie a cui ha permesso a se stessa di credere.
Arrivare a questa consapevolezza è spaventoso per Glinda, però. Non è sicura di quale sarà il suo posto nel mondo. Ma dopo aver fatto di tutto per vivere in questa facciata, è finalmente pronta a far scoppiare la sua bolla e a essere parte della soluzione ai problemi del mondo, piuttosto che nascondersi da essi.
Il testo di “The Girl In The Bubble” mostra la trasformazione che Glinda compie per poter essere davvero all’altezza del suo soprannome di Glinda la Buona. Da parte sua, Grande è entusiasta che il film abbia aggiunto la canzone per dare agli spettatori la possibilità di vivere questo momento potente insieme al personaggio:
Quello che mi piace di più è che è… è un pezzo così narrativo per lei. Sono così felice che possiamo vedere la sua esperienza in quel momento di cambiamento, quella scelta di iniziare il capitolo dell’essere veramente buona… Non fingere di essere buona, non… una facciata di bontà, ma mettere giù la bacchetta e diventare davvero buona.
Piuttosto che lasciare che questo momento avvenga fuori dallo schermo come accade sul palcoscenico, Wicked: For Good esalta l’arco narrativo di Glinda con l’introduzione di “The Girl In The Bubble”.