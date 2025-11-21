L’identità dello spaventapasseri in Wicked & Origin prima di Il mago di Oz spiegata

Il fenomeno musicale Wicked include molti colpi di scena per portare i personaggi classici dove devono essere per Il mago di Oz, compreso l’amato Spaventapasseri di Dorothy. Wicked descrive Elphaba (Cynthia Erivo), la futura Strega Malvagia dell’Ovest, che frequenta la Shiz University, dove incontra e viene costretta a dividere la stanza con Galinda (Ariana Grande), destinata a diventare Glinda la Buona. Il cast di Wicked comprende molti altri personaggi pittoreschi che influenzano la vita di Elphaba e Glinda alla Shiz e oltre, come la potente preside Madame Morrible (Michelle Yeoh) e il compagno di studi Fiyero (Jonathan Bailey).

Fiyero, un principe ribelle che è stato espulso da diverse scuole prima di arrivare alla Shiz, stravolge la vita degli studenti e spinge sia Elphaba che Glinda a rivalutare i propri desideri e le proprie priorità. Probabilmente, il personaggio di Bailey in Wicked è una copia carbone di Anthony Bridgerton, ma svolge un ruolo narrativo importante mostrando il profondo effetto che Elphaba ha sulle persone che la ascoltano e aumentando le tensioni tra lei e Glinda. Inoltre, come quasi tutti i personaggi di Wicked, la storia di Fiyero torna a Dorothy, anche se cambiando completamente la sua controparte in Il mago di Oz.

L’incantesimo di Elphaba trasforma Fiyero in uno spaventapasseri in Wicked

Elphaba trasforma accidentalmente Fiyero in uno spaventapasseri, cercando di salvarlo durante la canzone “No Good Deed”

Verso la fine della Wicked, Fiyero minaccia Glinda per costringere le guardie del Mago (Jeff Goldblum) a rilasciare Elphaba, permettendole di sfuggire nuovamente alla cattura. Fiyero viene successivamente catturato e trascinato nei campi vicino a Munchkinland per essere interrogato sulla posizione di Elphaba. Altrove, Elphaba inizia a cercare disperatamente di realizzare un incantesimo che protegga Fiyero dal dolore e dalla morte, creando parte della cupa canzone “No Good Deed”. Oltre a recitare un incantesimo nella lingua del libro degli incantesimi Grimmerie, Elphaba dice:

“Che la sua carne non sia lacerata

Che il suo sangue non lasci macchie

Anche se lo picchiano

Che non provi dolore

Che le sue ossa non si spezzino mai

E per quanto cerchino di distruggerlo

Che non muoia mai […]”

Elphaba tecnicamente riesce a realizzare tutto questo, con l’effetto collaterale che Fiyero diventa lo Spaventapasseri.

È assodato che la magia è inaffidabile in Wicked, ed Elphaba ha già avuto problemi simili con gli incantesimi in passato. Ad esempio, prima di rubare il Grimmerie al Mago e recitare “Defying Gravity”, cerca di far levitare il suo servitore scimmia e per errore gli dà delle ali fisiche. Dopo questo incidente, realizza l’incantesimo come previsto con la sua caratteristica scopa. Molti personaggi del Mago di Oz che compaiono in Wicked hanno storie di origine piuttosto bizzarre come questa, a dimostrazione dell’imprevedibilità della magia e rendendo interessante il discorso sul potere in questo mondo.

La relazione di Elphaba con Fiyero e lo Spaventapasseri spiegata

Elphaba e Fiyero si innamorano mentre lui ha una relazione con Glinda

Elphaba e Fiyero si incontrano a Shiz, prima che Elphaba e Glinda diventino amiche e Elphaba sia ancora trattata male dalla maggior parte degli altri studenti. Fiyero è un principe del Paese di Winkie, la cui storia familiare non è completamente esplorata né particolarmente rilevante per la trama principale di Wicked. Si innamora immediatamente di Glinda, i due diventano i capi del gruppo dei popolari e invitano tutti a partecipare a una festa con loro. Fiyero e Glinda iniziano anche una relazione, comportandosi come se fosse scontata perché entrambi sono “perfetti”.

Tuttavia, Fiyero ed Elphaba sviluppano un legame innegabile dopo aver entrambi recitato un ruolo nella storia delle origini del Leone Codardo. Lei lo ispira a essere più riflessivo, ma nella canzone “Not That Girl” esprime la convinzione che non ci sarà mai nulla tra loro, dato che lui ha scelto Glinda, il suo opposto. Tuttavia, qualche tempo dopo, quando tutti hanno lasciato la scuola ed Elphaba è in fuga, Fiyero è molto meno disposto a stare a guardare, mentre tutti demonizzano Elphaba, rispetto a Glinda.

Elphaba e Fiyero fuggono quindi insieme, lasciando Glinda arrabbiata e devastata e creando conseguenze che tutti dovranno affrontare.

C’è, ovviamente, l’ulteriore tensione dovuta al fatto che sia Elphaba che Fiyero provano almeno un po’ di lealtà e affetto per Glinda e sanno che i loro sentimenti reciproci le spezzerebbero il cuore. Tuttavia, le cose culminano quando Elphaba torna alla Città di Smeraldo e Fiyero dichiara apertamente la sua dedizione nei suoi confronti. Elphaba e Fiyero fuggono quindi insieme, lasciando Glinda arrabbiata e devastata e creando molte conseguenze con cui tutti dovranno fare i conti.

Cosa succede a Fiyero dopo che diventa lo Spaventapasseri

Fiyero viene trovato da Dorothy come spaventapasseri prima di ricongiungersi con Elphaba

Presumibilmente, dopo che Fiyero diventa improvvisamente uno Spaventapasseri, le guardie che lo torturano sono completamente sconcertate e concludono che non otterranno alcuna informazione da lui e lo lasciano inchiodato nel campo di grano. Potrebbero anche essersene andati prima della sua trasformazione, credendolo morto. Dorothy arriva poco dopo, poiché la sorella di Elphaba, Nessarose (Marissa Bode), la Malvagia Strega dell’Est, è già morta durante lo scontro tra Fieryo, Elphaba, Glinda e le guardie.

La maggior parte delle persone penserebbe quindi che Fiyero reciti la trama del Mago di Oz, durante la quale diventa particolarmente amato da Dorothy. Dopo questa avventura e l’incontro con il Mago, Fiyero torna sul luogo della “morte” di Elphaba e scopre che lei ha inscenato la sua scomparsa. I due decidono di lasciare Oz insieme; Fiyero in particolare sottolinea che non possono dire a Glinda della loro sopravvivenza per proteggersi. Wicked si conclude con una nota agrodolce, poiché Elphaba non realizza mai il suo programma politico e si separa dalla sua migliore amica, ma riesce a stare con l’amore della sua vita.

Come l’origine dello Spaventapasseri in Wicked cambia Il mago di Oz

Le motivazioni dello Spaventapasseri sono particolarmente intriganti alla luce del suo passato malvagio

L’arco narrativo di Fiyero/lo Spaventapasseri in Wicked è molto confuso per quanto riguarda gli eventi de Il mago di Oz. Almeno con la storia delle origini malvagie dell’Uomo di Latta, è plausibile che Boq (Ethan Slater) desideri davvero un cuore dopo essere stato presumibilmente trattato ingiustamente da Elphaba. Tuttavia, le motivazioni di Fiyero per accompagnare Dorothy, come descritto in Il mago di Oz, sono presumibilmente più complicate. Ad esempio, Fiyero conosce il Mago a livello personale, poiché ha servito come Capitano della Guardia nella Città di Smeraldo mentre era con Glinda.

Wicked è una narrazione complessa dall’inizio alla fine, che richiede ai fan di analizzare le motivazioni dei personaggi in ogni momento.

Forse Fiyero pensava che viaggiare con Dorothy fosse il modo più discreto per attraversare Oz, dato che ora è un noto collaboratore della Malvagia Strega dell’Ovest. Forse chiedere al Mago un cervello era un piano stravagante per costringerlo ad ammettere di non avere poteri magici. Forse Fiyero, descritto come una brava persona, era sinceramente preoccupato per una ragazzina che vagava da sola per Oz. Tuttavia, qualsiasi affetto provasse per Dorothy è complicato dal fatto che Elphaba in seguito imprigiona e terrorizza la ragazza.

Le canzoni di Fiyero in Wicked

Accompagnato da Contesto

“Dancing Through Life”

Glinda, Boq, Nessarose e il cast di Wicked

Fiyero arriva a Shiz e incoraggia tutti a essere più spensierati e a uscire quella sera.

“Thank Goodness” (solo parte parlata)

Glinda, Madame Morrible e il cast di Wicked

Mentre circolano voci sul terrificante potere di Elphaba, Glinda cerca di distrarre tutti con la buona notizia del suo fidanzamento con Fiyero.

“As Long As Your Mine”

Elphaba

Dopo che Fiyero ed Elphaba lasciano insieme la Città di Smeraldo, trascorrono una notte romantica nel bosco.Tuttavia, Wicked è una narrazione complessa dall’inizio alla fine, che richiede ai fan di analizzare le motivazioni dei personaggi in ogni momento. Il personaggio di Fiyero è inizialmente definito dalla superficialità e dal desiderio di ottenere le stesse cose di Glinda: mantenere la sua reputazione e divertirsi. L’arco narrativo di Glinda riguarda il modo in cui il suo amore per l’adorazione del pubblico e il contatto con le persone si scontra con la lealtà verso la sua amica e il fare ciò che è giusto. Allo stesso modo, Fiyero viene cambiato per sempre da Elphaba, diventando qualcuno che sembra accettare di essere uno Spaventapasseri.