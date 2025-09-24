Wonka 2 si farà? tutto quello che sappiamo

La tradizione e la storia di Willy Wonka sono state ampliate in Wonka, e il successo del prequel di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato ha già dato vita a speculazioni su Wonka 2 e su un possibile franchise. Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato è stato l’adattamento del 1971 del romanzo di Roald Dahl del 1964 Charlie e la fabbrica di cioccolato. Wonka della Warner Bros. Pictures, diretto da Paul King e interpretato da Timothée Chalamet nel ruolo del protagonista, amplia la storia di Willy Wonka e di come è diventato il maestro cioccolatiere interpretato da Gene Wilder nell’originale del 1971.

Trattandosi dell’adattamento di una proprietà intellettuale così famosa, sono sorte alcune domande sui piani della Warner Bros. Pictures riguardo al futuro di Wonka e alla possibilità di ulteriori sequel. Sebbene le notizie sul sequel siano piuttosto scarse, è stato annunciato che dietro le quinte si sta lavorando per realizzarne uno. Non è chiaro se l’interpretazione di Timothée Chalamet di Willy Wonka (la nostra recensione) resisterà alla prova del tempo, ma c’è sicuramente spazio per altro in Wonka 2.

Le ultime notizie su Wonka 2

Rivelato un aggiornamento della sceneggiatura

Nonostante questo aggiornamento, il sequel non ha ancora ricevuto il via libera e non c’è alcuna garanzia che supererà la fase di sviluppo.

Sebbene le notizie sul potenziale sequel siano state scarse, l’ultimo aggiornamento conferma che si sta lavorando alla sceneggiatura di Wonka 2. Durante la première di Paddington in Perù, il regista Paul King ha rivelato alcuni dettagli importanti sullo sviluppo di Wonka 2, tra cui il fatto che “abbiamo già scritto circa metà della bozza.” Nonostante questo aggiornamento, il sequel non è ancora stato approvato e non vi è alcuna garanzia che supererà la fase di sviluppo. Tuttavia, l’entusiasmo di King, così come il successo al botteghino del film originale, potrebbero sicuramente stimolare la realizzazione del sequel.

King ha anche lasciato trapelare alcuni indizi su ciò che vorrebbe vedere in Wonka 2, tra cui il fatto che “cercherà di inserire alcuni viaggi internazionali.” Non è chiaro se King intendesse viaggi in termini di location delle riprese o all’interno della storia, che potrebbe vedere Willy viaggiare per il mondo alla ricerca di sapori più interessanti per i suoi famosi dolciumi. Tuttavia, King è stato evasivo, concludendo con “questo è l’unico indizio che vi darò. Ma spero di guadagnare qualche miglio aereo con questo”.

Wonka 2 è confermato in fase di sviluppo

Il sequel non è ancora stato approvato

Sebbene molti film di Roald Dahl abbiano fatto fiasco al botteghino, Wonka è stato un grande successo. Questo ha reso quasi certo il sequel, ma il regista Paul King è rimasto in silenzio per gran parte dell’anno successivo all’uscita del film originale. Tutto è cambiato nel novembre 2024, quando King ha rivelato che si stava lavorando alla sceneggiatura di Wonka 2. Sebbene non abbia rivelato molto, King ha confermato che lo sviluppo è in corso, anche se il sequel potrebbe non vedere mai la luce.

Ci sono sempre progetti in fase di sviluppo che non vedono mai la luce, ma ci sono diversi fattori chiave a favore di Wonka 2. Innanzitutto, e forse la cosa più importante, il film originale è stato un clamoroso successo al botteghino e ha incassato un sacco di soldi. In secondo luogo, c’è l’entusiasmo del regista Paul King nel continuare la storia e, con un veterano esperto al timone, Wonka 2 è destinato al successo.

Wonka ha incassato oltre 634 milioni di dollari (fonte: Box Office Mojo).

Dettagli sul cast di Wonka 2

Chi potrebbe tornare per Wonka 2?

Il cast di Wonka 2 sarà probabilmente guidato da Timothée Chalamet (Dune) nel ruolo di Willy Wonka. Sebbene la scelta di Hugh Grant per il ruolo di Oompa Loompa sia stata controversa, è probabile che torni anche in Wonka 2. Anche Fickelbruber di Matthew Baynton e Slugworth di Paterson Joseph torneranno molto probabilmente nel sequel di Wonka, dato che i loro personaggi sono ancora presenti nella vita di Willy Wonka al tempo di Charlie e la fabbrica di cioccolato.

Tuttavia, il cast corale di Wonka ha diversi nuovi personaggi e non è chiaro se torneranno in Wonka 2. Ad esempio, Noodle di Calah Lane ha avuto una sorta di lieto fine in Wonka e non c'è motivo per cui lei torni in un sequel. D'altra parte, la natura spensierata di Wonka ha fatto sì che tutti i personaggi sopravvivessero, quindi quasi tutti potrebbero tornare.

Dettagli della trama di Wonka 2

Cosa potrebbe succedere nel sequel?

La trama di Wonka ha mantenuto la promessa del regista Paul King che il film non era stato concepito per avere un sequel, e il finale del primo film conclude in modo piuttosto succinto il conflitto. Pertanto, Wonka 2 dovrà probabilmente attingere alla bibliografia di Roald Dahl o creare una propria avventura di Willy Wonka.

Il finale del film ha visto Scrubbit e Bleacher trasformarsi nei personaggi titolari del popolare libro di Dahl, The Twits, il che potrebbe offrire un indizio sul futuro o essere semplicemente un divertente easter egg. Dato che Wonka era sulla buona strada per diventare l’enigmatico cioccolatiere che i fan conoscono e amano da Charlie and the Chocolate Factory, Wonka 2 potrebbe coprire il periodo precedente a Charlie Bucket, quando Wonka iniziò a costruire il suo impero del cioccolato.