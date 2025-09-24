Man on Fire – Il fuoco della vendetta, la spiegazione del finale

Uscito il 23 aprile 2004, Man on Fire è un thriller d’azione basato sull’omonimo romanzo del 1980 scritto da A.J.Quinnell. Il film vede Denzel Washington e Dakota Fanning nei ruoli principali. La storia è ambientata a Città del Messico, dove un ex agente della CIA giura vendetta contro coloro che hanno commesso un atto indicibile contro la famiglia che era stato assunto per proteggere.

Il cast di supporto include Christopher Walken, Radha Mitchell, Giancarlo Giannini, Marc Anthony, Rachel Ticotin e Mickey Rourke. Nonostante le recensioni contrastanti, il film è stato un successo al botteghino. Ecco spiegato il finale di Man on Fire.

Man on Fire: spiegazione del finale

Il film ruota attorno a John Creasy, un ex marine della ricognizione e assassino che si reca in Messico per visitare un suo vecchio amico. Creasy viene assunto come guardia del corpo di Peeta, la figlia di un ricco produttore di automobili. La storia ruota attorno alla bella relazione tra Peeta e Creasy e al forte legame che unisce i due fino a quando una tragedia li separa.

John Creasy era una persona reale?

Sì, John Creasy era un personaggio reale, ex agente della CIA e assassino. Creasy è venuto a Città del Messico per incontrare il suo compagno d’armi, Paul Rayburn. Mentre è in Messico, Creasy cerca di suicidarsi, ma il proiettile non parte e lui finisce per considerarlo una seconda possibilità. Si sente depresso, ma il suo legame con Peeta gli ha dato un nuovo senso alla sua vita.

Creasy muore alla fine di Man on Fire?

Nella scena finale di Man on Fire, Creasy trova il responsabile del rapimento di Peeta e cerca di ucciderlo, ma Daniel lo informa che Peeta è viva. Daniel propone a Creasy uno scambio: restituirà Peeta se Creasy e suo fratello si arrenderanno agli uomini di Daniel. Creasy accetta e incontra gli uomini di Daniel sul ponte. Per l’ultima volta, Creasy incontra Peeta, le dice addio e le assicura che la ama. Creasy si arrende agli uomini di Daniel, ma soccombe alle ferite durante il trasporto. Creasy muore durante il viaggio di ritorno prima di poter incontrare Daniel.

Peeta muore in Man on Fire?

Creasy scambia se stesso e suo fratello in cambio di Peeta. Così, gli uomini di Daniel lasciano Peeta ai piedi del ponte dove incontra Creasy. Peeta saluta Creasy e corre da sua madre, che è seduta in macchina dall’altra parte del ponte. Peeta e sua madre se ne vanno in macchina, mentre Creasy viene ucciso. Anche Daniel muore in Man on Fire, ucciso dall’agente dell’AFI Manzanno nella sua stessa casa, che dichiara ufficialmente che è morto durante l’arresto.