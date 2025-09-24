Wonka, la spiegazione del finale del film con Timothée Chalamet

Wonka finisce come è iniziato, con un pizzico di pura fantasia. Il prequel racconta gli esordi di Willy Wonka, prima che aprisse la sua famosa fabbrica di cioccolato. Lungo il percorso stringe alcune amicizie, mentre lui, il presunto orfano Noodle e il resto della banda sono costretti a lavorare per la signora Scrubbit, con l’obiettivo di smantellare il cartello del cioccolato – Arthur Slugworth, Prodnose e Fickelburger – che ha comprato il capo della polizia e il prete con caramelle e cioccolato per continuare le proprie attività. Dopo aver trovato modi ingegnosi per vendere il cioccolato di Wonka, lontano dagli occhi di Slugworth e della polizia, Wonka (la nostra recensione) viene alla fine catturato e mandato via.

Wonka ritorna dopo aver realizzato che l’anello di Slugworth ha lo stesso stemma di quello sulla collana di Noodles. A quanto pare, Noodles non è affatto orfana. Slugworth l’ha portata via da sua madre, che si era rivolta a lui per chiedere aiuto dopo che Noodles si era ammalata, e l’ha mandata giù per lo scivolo della lavanderia alla signora Scrubbit. Il Cartello del Cioccolato è implacabile e cerca di uccidere Willy Wonka e Noodles, liberando il cioccolato nel loro caveau per annegarli. Lofty li salva e la verità su Slugworth viene rivelata. Dopo l’arresto del Cartello del Cioccolato, Noodles si ricongiunge con sua madre, Wonka apre la sua fabbrica di cioccolato e assume Lofty per dirigere il reparto di degustazione.

I piani malvagi del Cartello del Cioccolato spiegati

Slugworth, Prodnose e Fickelburger gestivano le Galeries Gourmet e vedevano l’abilità di Willy Wonka nel produrre cioccolato come una minaccia non solo per i loro affari, ma anche per le loro alleanze con la polizia e la chiesa. Se Wonka avesse aperto un negozio di cioccolato, li avrebbe mandati in rovina e avrebbero perso le loro finanze e il loro potere sulla città. Fondamentalmente, il Cartello del Cioccolato ingannava la città, poiché annacquava i propri cioccolatini e teneva nascoste le riserve.

Slugworth e i suoi complici mentivano anche sui loro registri contabili, il che li portò a corrompere la polizia per continuare il loro inganno. Ciò che Slugworth e gli altri volevano fare alla fine era cacciare Willy Wonka dalla città, in modo che nessuno venisse a conoscenza della loro malvagità. Slugworth, in particolare, voleva cacciare Wonka perché era diventato molto amico di Noodles e il cioccolatiere non voleva che lei scoprisse la verità sul suo passato.

Come sono collegati Noodles e Arthur Slugworth

Noodles ha creduto per tutta la vita di essere orfana, ma il finale di Wonka ha rivelato che la sua madre naturale era ancora viva, anche se suo padre era morto. Da parte di padre, Noodles era la nipote di Slugworth, che ha fatto del suo meglio per nascondere questo fatto. Quando sua madre portò la piccola Noodles da Slugworth nel tentativo di curare la sua malattia, lui le disse che l’avrebbe fatto, ma in seguito Slugworth mentì alla madre di Noodles, dicendole che la bambina era morta.

Noodles viveva nella lavanderia della signora Scrubbit perché suo zio non voleva che sapesse di essere l’erede di una fortuna nel settore del cioccolato. Slugworth vedeva Noodles come una minaccia al suo impero, proprio come aveva fatto con Wonka. Conoscere il suo passato e il suo legame di sangue avrebbe significato mettere in discussione le operazioni di Slugworth, il che l’avrebbe portata a rivendicare la sua parte della fortuna che le era stata sottratta grazie all’astuzia del Cartello del Cioccolato.

Perché Willy Wonka non ha mai imparato a leggere

In Wonka, il personaggio principale interpretato da Timothée Chalamet è analfabeta. Questo diventa un problema quando Wonka viene vincolato al contratto della signora Scrubbit, nonostante Noodles gli abbia detto di leggere le clausole scritte in piccolo. È un dettaglio intrigante sul personaggio, la cui testa è piena di sogni. Non viene fornita una ragione diretta per cui non abbia mai imparato a leggere, il che è interessante considerando che la madre di Willy Wonka (Sally Hawkins) era presente durante la sua crescita e sapeva leggere e scrivere. Wonka era più interessato a tutto ciò che riguardava il cioccolato, e la sua ossessione per il cioccolato, le caramelle e la loro innovazione suggerisce che fosse troppo preso da queste cose per prendere sul serio la lettura.

Wonka presenta la madre di Willy Wonka, mentre Charlie e la fabbrica di cioccolato presenta suo padre.

Perché Lofty ha salvato Wonka e Noodles dal cartello del cioccolato

Lofty era contrario a Willy per la maggior parte del film Wonka perché quest’ultimo aveva preso l’ultima scorta di fave di cacao degli Oompa Loompa, che Lofty stava proteggendo. Ma è tornato per salvare Willy Wonka e Noodles dall’annegamento nel cioccolato perché Slugworth aveva preso il cioccolato che spettava a Lofty. Wonka non avrebbe potuto ripagare Lofty per intero se fosse morto, quindi l’Oompa Loompa ha deciso di salvare lui e Noodles in modo da poter ottenere ciò di cui aveva bisogno per tornare. In questo caso, Slugworth è diventato nemico sia di Wonka che di Lofty, il che ha spinto quest’ultimo a combattere per Wonka in un modo che probabilmente non avrebbe fatto prima.

Cosa succede agli amici di Willy dopo la fine di Wonka

Gli amici di Willy Wonka sono stati creati per il prequel e non ricompaiono in nessuno degli altri film di Wonka. Alla fine del film, Noodles e gli altri sono finalmente liberi dalla signora Scrubbit. Noodles si ricongiunge con sua madre, che lavora nella biblioteca della città. Non è chiaro cosa ne sarà di Noodles da adulta, ma probabilmente passerà le sue giornate a conoscere sua madre e a scoprire la famiglia che non ha mai conosciuto. Potrebbe anche diventare ricca dopo che Slugworth sarà finito in prigione; dopotutto, ha un impero del cioccolato da ereditare, anche se forse non ha intenzione di continuare ciò che lui ha iniziato.

Per quanto riguarda gli altri amici di Wonka, tornano alle loro vite precedenti e alle loro famiglie. Abacus Crunch potrebbe tornare al suo lavoro di contabile, o potrebbe finalmente andare in pensione dopo anni di servitù. Larry probabilmente torna da sua moglie, mentre Piper e Lottie tornano ai loro ruoli rispettivamente di idraulico e centralinista. Lottie torna persino a parlare più di quanto facesse alla lavanderia a gettoni, perché è finalmente libera e di nuovo piena di speranza.

Il vero significato del finale di Wonka e della divisione del cioccolato di sua madre

Willy Wonka ha trascorso gran parte della sua vita da solo. A parte sua madre, non aveva molti amici e, sebbene volesse portare gioia a tutti aprendo la sua magica fabbrica di cioccolato, Wonka non aveva nessuno di speciale nella sua vita con cui condividere la sua felicità o le sue esperienze. La situazione è cambiata quando ha incontrato Noodles e la banda della signora Scrubbit. Wonka alla fine capisce che avere degli obiettivi e un’immaginazione inarrestabile non significa nulla se non c’è nessuno con cui condividerli.

Wonka divide la barretta di cioccolato di sua madre con Noodles e i suoi amici perché lo hanno aiutato a realizzare i suoi sogni. La fabbrica di cioccolato di Wonka non esisterebbe se non fosse stato per il loro aiuto. Il segreto di sua madre era che non c’era alcun segreto: il cioccolato è così buono solo grazie alle persone con cui Wonka lo condivide. Avrebbe potuto accontentarsi di mangiare finalmente il cioccolato di sua madre da solo, ma è stato ancora più dolce poterlo condividere con le persone a cui si era affezionato nel corso del film.

Come il finale di Wonka prepara il terreno per Wonka 2

Considerando che il film è un prequel di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato del 1971, ci sono circa due decenni tra Wonka e l’inizio del film con Gene Wilder. Timothée Chalamet ha espresso interesse a riprendere il ruolo di Wonka in un sequel (tramite ET) se ci fossero altre storie di Wonka da esplorare, cosa che “evidentemente c’è”, ha detto l’attore. Anche il regista Paul King sarebbe disposto a tornare nel mondo di Wonka. Anche se il prequel è autonomo e non necessita di un seguito, King ha dichiarato alla stessa testata che “ci sono 25 anni e molte altre cose che accadono a Willy Wonka” dopo la fine del film.

Sebbene il finale non prepari il terreno per un immediato Wonka sequel, c’è sicuramente spazio per altro. Un sequel potrebbe esplorare la vita di Noodles dopo il ricongiungimento con sua madre, così come ciò che accade a Wonka nel periodo tra l’apertura della sua fabbrica e la ricerca di qualcuno a cui lasciarla in eredità. Al momento della stesura di questo articolo, tuttavia, la Warner Bros. non ha dato il via libera a un sequel di Wonka. Non è chiaro se lo studio andrà avanti con il progetto, ma potrebbe dipendere dal successo del musical al botteghino e dalla sua uscita sul servizio di streaming Max.