Altri Animali: recensione del documentario di Guido Votano

Dalla cura degli animali da compagnia a quelli selvatici, alla ricerca sulle emergenze sanitarie: sono tanti gli ambiti in cui un medico veterinario può lavorare ed è quello che vuole raccontare Altri Animali. Questo docufilm italiano del giornalista e regista Guido Votano in 75 minuti svela e mostra le giornate tipiche che si posso vivere all’interno di una clinica veterinaria di Oristano, dove un team qualificato cura qualsiasi animale che ha bisogno d’aiuto, che sia con un padrone o un randagio anche in cerca di una casa.

Cosa racconta Altri Animali

Il documentarista italiano ha seguito per diversi mesi l’attività della clinica Duemari, una delle più grandi e note d’Italia, che fa da pronto soccorso ad ogni genere di animali, senza rifiutare nessuno, anche se non accompagnato dal proprietario. I narratori di questa missione sono Monica Pais e Paolo Briguglio, una coppia di colleghi e nella vita, che più di trent’anni fa hanno creato questo rifugio per i nostri amici a quattro zampe e non solo. Nel mentre che i due raccontano il loro primo incontro, avvenuto proprio all’università dove Monica era una delle poche donne che frequentava la facoltà di Medicina Veterinaria vengono mostrati filmati d’epoca di quando operavano per soccorre animali selvaggi dei boschi circostanti. Proseguendo poi i due veterinari spiegano come sono cambiate le cose dal lontano 1993, da quando hanno fondato la loro attività e come la tecnologia ha migliorato tutto sia per loro ma soprattutto per i loro pazienti.

Dopo questa parte introduttiva si inizia con riprese dentro la Duemari, dove l’uomo e la sua compagna con una squadra di giovani veterinarie toste e appassionate curano chiunque ne ha bisogno. Il documentario mostra proprio tutto quello che succede agli animali: da quando vengono accolti nella reception, al momento della Tac, le piccole o grandi operazioni chirurgiche ma anche bagnetto e il momento del cibo. Si vedono cani di tutte le taglie, gatti di razze diverse sterilizzati ma anche volpi, conigli, una tartaruga e rapaci con le ali spezzate. Nella clinica ci sono anche ospiti a quattro zampe in cerca di una nuova famiglia come il cane Winch, un pastore tedesco ex antidroga che finalmente si gode la pensione ed è stato adottato dalla coppia protagonista.

Una missione per gli animali

Altri Animali è decisamente un docufilm girato per mostrare quanto gli animali siano ormai un aspetto importante della vita di tutti i giorni di noi essere umani. Ormai chiunque in casa possiede o ha avuto un amico peloso, anche i due narratori hanno confermato che anche i padroni sono cambiati, perché una volta erano persone single e sole ora sono giovani coppie o famiglie già numerose. Uno degli aspetti più interessanti è che in questa clinica, la più importante in Sardegna, si pongono anche la missione di trovare un casa e soprattutto l’amore che fino a quel momento, dei randagi, non ha mai provato.

Nel documentario non si vedono solo storie a lieto fine, come quella di molti cavalli che dopo anni a gareggiare vengono accolti in un rifugio pensato solo per loro ma anche quella di un delfino ferito e morto su una spiaggia sarda. Per fortuna poi si cambia registro e si parla di come Paolo, grazie ad una diagnostica hi-tech, ogni tanto torna in campagna a dare una mano agli allevatori e si vede proprio un intervento d’emergenza su una pecora.

Monica, autrice anche del libro Palla: Storia del cane che mi ha cambiato la vita, con il grande aiuto del loro team non nega mai a nessun animale il proprio aiuto anche a quelli selvaggi. Nella parte finale si vede proprio come per loro è importante curare sia il cane da caccia ferito e il suo aggressore, un grosso cinghiale che poi più avanti dopo i controlli sanitari verrà liberato e fatto tornare nel suo habitat naturale. Il film si conclude con una grande festa dove tutti componenti e lavoratori della Duemari festeggiano il successo della loro clinica in compagni anche di molti animali che hanno curato.

Altri animali è un classico documentario che vuole mostrare, soprattutto ai tanti bambini che dicono “da grande farò il veterinario”, come è realmente questo lavoro fatto di sacrificio e tanta passione.