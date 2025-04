The Accountant 2: la recensione del nuovo film con Ben Affleck

The Accountant 2 è il nuovo film diretto da Gavin O’Connor (Warrior, The Accountant), in arrivo nelle sale cinematografiche il 24 aprile 2025. Il film, prodotto e distribuito da Warner Bros. Pictures, è un avvincente intreccio di azione e thriller, che segna il ritorno dell’enigmatico e letale contabile Christian Wolff, interpretato da Ben Affleck.

La trama di The Accountant 2

Dopo anni trascorsi nell’ombra, Christian Wolff vive una vita ai margini, mantenendo un basso profilo e cercando di lasciarsi alle spalle il caos del suo passato. Ma la morte improvvisa e violenta di un vecchio conoscente lo riporta in superficie: l’uomo, prima di morire, lascia un messaggio criptico — “trova il contabile”. Incapace di ignorare l’enigma, Wolff si immerge in un’indagine che lo condurrà in un mondo ancora più oscuro e pericoloso di quello che credeva di conoscere. Per affrontare la minaccia crescente, è costretto a riallacciare i rapporti con suo fratello, un killer altamente addestrato (Jon Bernthal), con cui condivide un passato tormentato e pieno di ferite mai rimarginate.

Cercare connessioni

Il cinema, e in generale la maggior parte del materiale audiovisivo più o meno contemporaneo, è sempre stato caratterizzato da una certa ipertestualità. E una componente fondamentale dell’esercizio critico risiede proprio nel tentare di individuare le coordinate di un determinato iper-testo, per cercare quantomeno di orientarsi nel vastissimo oceano di potenziali riferimenti e collegamenti che ogni film (e/o similari) porta con sè. A partire da questo presupposto è particolarmente affascinante notare quanto, il più delle volte, non sia la sola ubicazione storico-geografica del lungometraggio in questione a fornire tutta una serie di spunti di partenza. Quanto la collocazione dello stesso, in ambito festivaliero ma non solo, all’interno di un panorama distributivo che esalta ossessioni comuni – siano esse teoriche, tematiche o, perchè no, visive.

Non ci sorprende perciò ravvisare, in questo senso, una certa possibilità di dialogo tra il The Accountant 2 di Gavin O’Connor e altri due titoli che, nel periodo storico in cui stiamo scrivendo, sono di recente approdati in sala: I Peccatori di Ryan Coogler e Operazione Vendetta di James Hawes. Titoli che, se usciti in altre finestre temporali, non avrebbero forse preso parte attiva a questo grande gioco di voli – talvolta pindarici – che è il ragionare di cinema.

L’action secondo Gavin O’Connor

La centralità di una fratellanza peccaminosa posta in essere dal “quartetto” Affleck-Bernthal-Jordan e la condivisione del corpo dello stesso Bernthal tra O’Connor e Hawes (seppur distante a livello di minutaggio) sono infatti senz’altro frasi coordinate di questo discorso. A dettare la vera e propria sintassi del quale, tuttavia, è piuttosto la modalità con cui ognuno dei tre titoli affronta il genere action; dissetante fonte di reference a cui ciascuno, sebbene con obiettivi diversi, ha necessariamente dovuto accostarsi.

Se è vero però che, almeno da questo punto di vista, The Accountant 2 può quasi considerarsi una sintesi delle tensioni fisico-corporee e mentali valorizzate rispettivamente da I Peccatori e Operazione Vendetta – a cui Gavin O’Connor non teme di addizionare omaggi, questi sì evidenti, a titoli/personaggi cinematografici già significativi per il primo capitolo (su tutti il John Wick di Stahelski, evocato da una penna prontamente “armata”, e il John Nash di A Beautiful Mind), è giusto sottolineare, al contempo, la maturità artistica di un cineasta che, come fa il suo protagonista nella meravigliosa sequenza del cowboy-pub, si conferma a suo agio tanto nella gestione dei tempi del genere, quanto in quella degli spazi. E che, con la stessa leggiadria dimostrata appena una settimana fa dal collega Coogler, non ha paura e, anzi, gode del passaggio da un registro all’altro. Dimostrandosi capace di alternare azione pura, commedia e dramma a tinte politiche (la questione e le atrocità relative ai flussi migratori verso gli Stati Uniti emerge tutt’altro che ridimensionata) con un rigore che amalgama le singole componenti senza mai perderne il controllo.

La strepitosa chimica tra i due principali interpreti e qualche, seppur compiaciuta, scelta registica di gran classe – il coltello che taglia la fotografia attorno a cui ruota buona parte della trama – non sono che le classiche ciliegine sulla torta di un lungometraggio che, ci auguriamo, non abbia ancora esaurito la storia del Contabile.