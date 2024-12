Avengers: Doomsday, rumor sui villain e sul ritorno di Scarlet Witch [SPOILER]

Mentre Avengers: Doomsday è cambiato molto da quando era originariamente stato annunciato come Avengers: The Kang Dynasty, una voce è emersa continuamente: gli Eroi più potenti della Terra dovranno affrontare una schiera multiversale di doppelganger malvagi. In precedenza sono stati descritti come i “Maestri del Male” e, secondo lo scooper @MyTimeToShineH, l’ultima versione di Doomsday vedrà “i Vendicatori combattere contro versioni malvagie di loro stessi”.

Resta da capire se questo significhi che Chris Evans e Robert Downey Jr. faranno il doppio lavoro come Capitan America e Capitan Hydra e Iron Man e Dottor Destino. Tuttavia, questa sembra essere la direzione in cui si sta muovendo il film, ma al momento si tratta unicamente di rumor. A proposito di rumor, però, il leaker @BeyondReporter, ha ribadito le recenti notizie su Elizabeth Olsen che riprenderà il suo ruolo di Strega Scarlatta in Avengers: Doomsday.

Lo scooper è stato il primo a riportare che Creature Commandos era stato rinnovato per una seconda stagione, quindi per ora gli concediamo il beneficio del dubbio. Quando è iniziata la saga del Multiverso, questi erano i tipi di varianti che molti fan speravano di vedere, quindi i Marvel Studios potrebbero finalmente abbracciare una versione semplificata del concetto dopo precedenti tentativi andati a vuoto (come gli Illuminati del sequel di Doctor Strange).

Quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

“Essere in grado di creare storie ed esplorare personaggi all’interno dell’universo Marvel ha realizzato un sogno di una vita e abbiamo scoperto un potente legame con il pubblico in ogni film che abbiamo realizzato. Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con Kevin, Lou e l’intero team Marvel per portare questa epica avventura nella narrazione in luoghi nuovi e sorprendenti sia per i fan che per noi stessi”, hanno affermato i fratelli Russo in una dichiarazione dopo il panel del SDCC.

