April Come She Will: recensione del film giapponese

Continua la collaborazione tra Adler Entertainment e Dynit per portare sul grande schermo le produzioni del Sol Levante ancora inedite in Italia. April Come She Will ( Shigatsu ni Nareba Kanojo wa ) è la trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo del pluripremiato Genki Kawamura, il celebre scrittore del best seller Se i gatti scomparissero dal mondo. L’autore giapponese firma anche la sceneggiatura del film assieme a Yuichiro Kido e il regista Tomokazu Yamada.

La trama di April Come She Will

Questo lungometraggio racconta una storia complessa tra passato e presente dove si cerca di capire come si può evitare che l’amore finisca senza che se ne accorgi. I protagonisti sono ben tre: Fujishiro Shun, l’attore e cantante Satō Takeru, Yayoi Sakamoto, interpretata da Masami Nagasawa e Haru Iyoda, l’attrice Nana Mori vista anche nella serie Netflix Makanai. April Come She Will inizia con una scena visivamente bellissima, con il personaggio Haru in Bolivia al Salar de Uyuni, la distesa salata più grande del mondo dove ovviamente è impegnata a fotografare questo suggestivo luogo tutto bianco. Poi il film cambia scenario e ci si sposta in una chiesa di Tokyo dove due giovani stanno organizzando il loro matrimonio. Questa coppia è formata da Fujishiro, psichiatra in un ospedale universitario e Yayoi una veterinaria di uno zoo.

Tutto cambia quando il giorno del compleanno di Yayoi, il primo aprile e data che lei detesta, ella scompare senza dire nulla e lasciando solo, senza una spiegazione, il fidanzato. Il dottore Shun inizierà quindi a cercare una ragione per questo gesto folle e indagare dove sia scappata via la sua futura, e forse non più moglie. Dopo la scomparsa di Yayoi, il protagonista fa visita a sua sorella Jun, l’attrice Kawai Yūmi, e affoga i suoi dispiaceri al bar dell’amico Tasuku, interpretato da Nakano Taiga. Sia Jun che Tasuku rimproverano Fujishiro, ma con apparente scarso impatto infatti per lui le parole sembrano aver perso ogni significato autentico.

La storia da qui si divide in ben quattro linee temporali: il presente solitario di Fujishiro, il suo passato con la giovane veterinaria, il suo primo amore e incontro ai tempi dell’università al club di fotografia con Haru e infine la fotografa che viaggia in giro per il mondo tra Praga e la spiaggia di sabbia nera in Islanda. Il giovane protagonista ovviamente diviso tra i ricordi dell’amore passato e quelli di come ha conosciuto Yayoi, non smetterà mai di cercarla fino a quando una chiamata al telefono di un vecchio amico e una foto tra le sue mani gli rivelerà dove si è rifugiata e del perché non vuole perderla di nuovo.

Come si fa ad evitare che l’amore finisca?

Durante April Come She Will il personaggio di Yayoi ripete questa precisa frase “Dopo due anni di matrimonio, l’amore si trasforma in affetto”. Queste sono le sue parole che alludono alla realtà della sua vita quotidiana con Fujishiro, che ogni mattina prepara la colazione per la sua fidanzata, ma rimane emotivamente distante. Nelle circostanze quotidiane descritte nel film, il regista Yamada si chiede più volte “Dov’è finito l’amore ? ” di questa giovane coppia. I dialoghi in qualche modo sembrano svolgere un ruolo secondario. Ci sono proclami d’amore, ma sono più toccanti le parole non dette negli sguardi dei personaggi, mentre l’aria stessa tra loro diventa un mezzo più eloquente della comunicazione verbale.

Il regista Tomokazu Yamada fa ampio uso di elementi visivi per sviluppare la trama. Questo si vede nelle scene di Haru per esempio a Praga davanti l’orologio astronomico, con una voce fuori campo che la ritrae mentre legge la sua lettera al ex compagno e amore ormai perso. Segue la scena contrastante della vita dello psichiatra solo e abbandonato che si divide tra il lavoro in ospedale e la sua vita domestica. Il coinvolgimento dello scrittore Kawamura nella sceneggiatura è stato fondamentale per l’adattamento dell’opera. Sono state apportate modifiche sia alla struttura generale della storia che ai personaggi per creare una storia d’amore più esplicita che coinvolge i tre protagonisti.

April Come She Will è un dramma romantico delicato e che cerca in qualche modo di spiegare come sia importante la comunicazione in una coppia. Questo film è ambientato in un’epoca di crescente indifferenza verso le relazioni tra le persone ma in qualche modo riesce a trovare la formula giusta per far credere ancora nell’amore.