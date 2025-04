Sirens: trailer della serie Netflix in arrivo con Julianne Moore e Milly Alcock

La star di Drop Meghann Fahy si ritrova coinvolta in un’altra intensa esplorazione dell’élite sociale con il trailer di Sirens. Ideata da Molly Smith Metzler e basata sulla sua opera teatrale del 2011 Elemeno Pea, la serie dark comedy è incentrata su Fahy nei panni di Devon, una donna che, dopo una triste vicenda familiare, parte alla ricerca della sorella nella lussuosa tenuta sulla spiaggia dove lavora, solo per scoprire che il proprietario, simile a un leader di una setta, ha influenzato la sorella in modo preoccupante. Accanto a Fahy, il cast di Sirens include Milly Alcock di Supergirl: Woman of Tomorrow, la vincitrice dell’Oscar Julianne Moore, il candidato all’Emmy Kevin Bacon e Glenn Howerton di It’s Always Sunny in Philadelphia.

A meno di un mese dalla premiere della serie, Netflix ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Sinners. Il video presenta al pubblico Devon, interpretata da Fahy, mentre cerca sua sorella in un lussuoso resort sulla spiaggia di proprietà della socialite Michaela Kell, scoprendo che sua sorella sembra essere stata indottrinata nel suo stile di vita simile a una setta e cerca di tirarla fuori, soprattutto dopo la diagnosi di demenza del padre. Guarda il trailer qui sotto:

Cosa significa il trailer per Sirens

Per i fan di Fahy, il trailer di Sirens potrebbe immediatamente richiamare alla mente il suo lavoro di successo in The White Lotus della HBO, con entrambe le serie che adottano un approccio umoristico e nero, ma allo stesso tempo serio, nell’esplorare l’alta società. A differenza di Daphne nella seconda stagione, però, la serie Netflix sembra posizionare Fahy dall’altra parte della barricata, dove detesta le socialite come Michaela Kell di Moore e si preoccupa della sua influenza sulla sorella, in particolare con la rimozione di cose come il tatuaggio che condividevano.

Per quanto riguarda Alcock, Sirens segna un’interessante deviazione dal suo lavoro di successo nella serie HBO House of the Dragon, dove ha interpretato la versione giovane di Rhaenyra. Proprio come Fahy, Alcock è diventata una star dal successo immediato, anche se la serie Netflix è solo uno dei tre progetti che ha realizzato dopo il prequel di Game of Thrones, gli altri due sono il reboot di Superman di James Gunn e Supergirl: Woman of Tomorrow, in cui interpreta l’eroina dell’universo DC. Essendo la serie uno dei progetti più realistici della sua filmografia, Sirens sembra offrire ad Alcock l’opportunità di mostrare la sua versatilità recitativa.

Un aspetto degno di nota del trailer di Sirens è il modo in cui la serie descrive lo stile di vita quasi settario di Michaela. Come indicato dal tassista con cui Devon parla all’inizio del trailer, la città circostante conosce il resort e le sue credenze non ortodosse, mentre il personale che lavora con Simone non sembra essere così coinvolto come lei. Con il personaggio di Kevin Bacon, Peter, che sembra anche lui un po’ incerto riguardo alla moglie, Devon potrebbe trovarsi con diversi alleati per salvare sua sorella e smascherare Michaela.