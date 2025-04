Il problema dei 3 corpi: aggiornamenti sulle riprese delle stagioni 2 e 3 della serie Netflix

Il problema dei 3 corpi (3 Body Problem) riceve un nuovo aggiornamento sulle riprese delle stagioni 2 e 3, rivelando un importante cambio di location. Creata da David Benioff, D. B. Weiss e Alexander Woo, la serie fantascientifica è un adattamento del romanzo The Three Body Problem di Liu Cixin. La serie è stata trasmessa per la prima volta nel 2024 e segue un gruppo di scienziati che lavorano per impedire l’estinzione della razza umana da parte di una razza aliena in arrivo. La serie ha avuto un successo tale che Netflix ha dato il via libera alla seconda stagione di Il problema dei 3 corpi e a una terza stagione, che concluderà la serie.

Ora, Screen Daily condivide nuove informazioni sulla produzione delle stagioni 2 e 3 di Il problema dei 3 corpi, rivelando che le riprese delle due stagioni si svolgeranno in Ungheria. Questo segna un cambiamento rispetto alla prima stagione, che è stata girata principalmente nel Regno Unito, anche agli Shepperton Studios. La prima stagione è stata girata anche in Spagna e Panama, oltre che in diversi luoghi degli Stati Uniti, come New York, Massachusetts e Florida. Non è ancora chiaro quali altre location internazionali saranno aggiunte per la seconda e la terza stagione.

Screen Daily segnala che i documenti depositati sul sito web dell’Ufficio Nazionale del Cinema ungherese rivelano che la produzione delle restanti stagioni di Il problema dei 3 corpi inizierà l’8 luglio 2025, con la conclusione prevista per il 2 agosto 2027. Con il trasferimento delle riprese in Ungheria, la produzione potrà usufruire degli incentivi competitivi offerti dal Paese, che includono un’aliquota del 30% sulle spese di produzione ammissibili, di cui il 25% può essere di provenienza non ungherese. Infine, il rapporto rivela che il budget per la seconda e la terza stagione è di ben 267 milioni di dollari, di cui 80 milioni provenienti da sovvenzioni indirette.

Cosa significa questo per la seconda e la terza stagione di Il problema dei 3 corpi

Quando potrebbe arrivare la seconda stagione

Le recensioni di Il problema dei 3 corpi sono state generalmente positive sia da parte della critica che del pubblico, ma è stato ipotizzato che la serie non abbia ottenuto i risultati sperati da Netflix. Benioff e Weiss sono noti per aver creato Il Trono di Spade per HBO, e la serie fantascientifica di Netflix era il prossimo grande progetto del duo dopo aver concluso quella storia. Con un budget enorme di 160 milioni di dollari per la prima stagione di 3 Body Problem, il vago via libera di Netflix per le due stagioni finali senza menzionare il numero di episodi non era una decisione che trasmetteva fiducia nel progetto.

L’ultimo aggiornamento mette in discussione questa idea. 267 milioni di dollari sono chiaramente una somma enorme e la produzione biennale è un’impresa monumentale. Il trasferimento in Ungheria potrebbe sicuramente aiutare a far fruttare ancora di più questi soldi, dato che la prima stagione ha diritto a un rimborso in contanti fino al 25,5% nel Regno Unito. L’aggiornamento sulle riprese fornisce anche qualche indicazione sulla data di uscita della serie. Supponendo che le stagioni saranno effettivamente girate una dopo l’altra e non contemporaneamente, la seconda stagione di 3 Body Problem potrebbe potenzialmente uscire alla fine del 2026.