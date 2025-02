Broken Rage, recensione del film di e con Takeshi Kitano

Dopo la presentazione in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2024, arriva su Prime Video Broken Rage, nuovo esperimento dell’eclettico attore, regista e provocatore giapponese Takeshi “Beat” Kitano che offre, sostanzialmente, due film in uno, mettendo in scena una delle sue tipiche beffe che, a uno sguardo più attento, si rivela essere la più grande di tutte: uno scherzo infinito.

Un racconto decisamente sui generis

Un sicario riceve un incarico. Lo porta a termine. E si ricomincia. Un sicario riceve lo stesso incarico. E lo esegue di nuovo. Kitano ci regala prima un thriller e poi una commedia esilarante. In realtà, consegna la più folle e geniale riflessione sul cinema che un festival potesse immaginare proprio nel giorno della sua chiusura (ci riferiamo alla presentazione in anteprima a Venezia 2024).

Con Broken Rage, il regista giapponese ha presentato fuori concorso al Lido un esperimento irresistibile, un concentrato di un’ora che sintetizza la sua carriera. Come un disco antologico con un lato A e un lato B: prima il Kitano nei panni di un sicario laconico, brutale e implacabile, un gangster in pensione che sembra uscito da un film di Bresson; poi il Kitano di Mai dire Banzai, che distrugge la propria immagine iconica con ironia, il genio folle che fa ciò che vuole senza curarsi di nulla.

Interpretando un sicario che crolla sotto la pressione della polizia, Kitano trova la comicità sovvertendo le aspettative. La sua sceneggiatura gioca con un genere familiare, mantenendo però quel tanto di logica necessario a dare un ancoraggio alle derive più assurde. Senza cambiare nulla se non il tono, trasforma la tensione in comicità grazie a una conoscenza approfondita di ciò che cattura il pubblico.

L’ultima grande follia di Kitano

Conosciuto con il soprannome di “Beat” Takeshi, Kitano ha guadagnato fama mondiale come creatore e conduttore dello storico programma televisivo Takeshi’s Castle – in poche parole, giapponesi che subiscono colpi esilaranti. Successivamente, si è affermato come un autore venerato dalla cinefilia grazie a film magistrali sulla yakuza come Sonatine (1993) e soprattutto Hana-bi (1997), con cui vinse il Leone d’Oro a Venezia. Da allora, Kitano ha spesso unito nel suo cinema le due anime della sua carriera, commedia e ultraviolenza, ma forse non lo aveva mai fatto con tanta efficacia come in Broken Rage.

Regista inclassificabile e versatile – è anche pittore, conduttore televisivo e comico – ha dimostrato di saper eccellere in tutti i generi cardine del cinema giapponese, dal yakuza eiga al melodramma, fino al chambara. A lungo idolatrato e pluripremiato in Europa, a differenza del suo stesso paese (dove il pubblico ha faticato a separare il Beat Takeshi comico televisivo dal cineasta Kitano), ha però subito un notevole calo di consenso in Occidente dal 2010, quando ha presentato in concorso a Cannes il primo capitolo della sua trilogia, Outrage Coda. Il film fu accolto con freddezza sia dalla critica che dai festivalieri, tanto che tra gli appassionati di Kitano è considerato un fallimento che segna l’inizio del suo declino artistico. Con il suo tono più realistico, le lunghe scene dialogate e uno sguardo cinico e disilluso sulla società giapponese, Outrage abbandonava il lirismo e le rotture di tono tipiche della sua filmografia. Tuttavia, la trilogia non rappresenta affatto una deviazione accidentale, bensì una brillante reinvenzione dei temi kitaniani, in cui il regista smonta in modo quasi masochistico alcuni dei codici che lui stesso aveva contribuito a rendere celebri.

Una geniale autoparodia e riflessione meta

Come dicevamo, nella sua prima metà Broken Rage è un classico thriller criminale: un sicario è costretto a collaborare con la polizia per eliminare una banda di mafiosi. Successivamente, la storia prende una svolta inaspettata e si trasforma in un’autoparodia. Kitano racconta la stessa vicenda, ma con un’ironia incredibilmente affilata, prendendo in giro le molteplici identità che ha assunto come attore nel corso della sua carriera.

Kitano sfrutta questa struttura per riflettere sul cinema stesso, inserendo momenti di metacinema in cui commenta il suo lavoro e il panorama cinematografico attuale. Prende in giro la tendenza dei film festivalieri a durare troppo a lungo e gioca con il concetto di budget ridotto, sostituendo una scena d’azione con un gioco di sedie musicali e realizzando una delle sequenze di inseguimento in auto più anti-spettacolari di sempre. Il tutto con una consapevolezza e un’ironia che mostrano un Kitano in grande forma, capace di rinnovarsi e sorprendere. Il risultato è un’ora di cinema che zittisce chiunque lo desse per finito e che riesce a far ridere anche lo spettatore più impassibile. Una pellicola alla quale i fan possono rispondere con una sola parola: grazie.