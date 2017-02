Hook: una campagna kickstarter per un prequel su Rufio

Nel 1991 Hook di Steven Spielberg riportò alle masse la storia di Peter Pan, riveduta e corretta, con un grande Robin Williams nei panni di un Peter adulto.

Trai tanti personaggi di spicco del film, tutti ricordano Rufio, il leader dei Bambini Sperduti che deve confrontarsi con Peter, una volta che questo ritorna sull’Isola che non c’è.

Adesso su Kickstarter è partita ufficialmente una campagna per finanziare un cortometraggio prequel di Hook, dal titolo Bangarang: A Short Film About Rufio Before Hook che annovera Dante Basco, interprete di Rufio, trai produttori esecutivi.

Un cortometraggio prequel di Hook con protagonista RUFIO

Ecco cosa dice la pagina della campagna in merito al progetto: “Questa è la storia di Rufio, prima del mohawk, prima dell’Isola che non c’è, prima che fosse il Pan.

Roofus è un ragazzino di 13 anni che è destinato a essere più di quello che è. Dopo che sua madre fu costretta a lasciarlo in una casa di accoglienza, lui e il suo gruppo di migliori amici, un ragazzo giamaicano di nome Julani e una latina dagli occhi brillanti, una forza della natura di nome Ella, trovano un modo per scappare dall’orfanotrofio, così che lui possa adempiere ignaro al suo destino.

La storia racconterà il prima di quello che abbiamo visto in Hook. Risponderemo alle domande che vi siete sempre fatti: come e perché Rufio è diventato il leader dei Bambini Sperduti? Da dove viene bangarang? E ovviamente, come ha deciso per l’acconciatura da moicano.”

Che ve ne pare del progetto?

Qui il link alla campagna di raccolta fondi, per chiunque volesse contribuire.