Hugh Jackman: “Ho sempre amato l’idea di vedere Wolverine nel MCU”

Hugh Jackman ha abbandonato il ruolo di Wolverine. La sua decisione sembra irrevocabile e dopo l’arrivo di Logan in sala, non avremo altri film da vedere con l’eroe dallo scheletro di adamantio con il volto dell’attore australiano.

Tuttavia ci poteva essere una possibilità per Jackman di continuare, se, e solo se, ci fosse stata una possibilità di vedere il suo Wolverine con gli X-Men nel MCU.

Hugh Jackman avrebbe voluto il suo Wolverine nel MCU

Ecco cosa ha spiegato l’attore a ScreenRant: “Se quest’ipotesi fosse stata sul tavolo quando ho preso la mia decisione, certamente mi sarei fermato. Ho sempre amato l’idea di vedere Wolverine in quella dinamica, ovviamente con Hulk, o con Iron Man. (…) Non si sa mai! Onestamente, in un caso simile non avrei probabilmente detto che questo film per me sarebbe stato l’ultimo. Semplicemente, sento che è il momento opportuno di smettere con il personaggio.”

Per Hugh Jackman questo ritorno nei panni del mutante con gli artigli di adamantio sarà la sua ottava volta (se si conta anche il cameo di X-Men L’Inizio) nel personaggio. È l’attore che più di tutti rappresenta i mutanti Marvel al cinema, una sorta di Robert Downey Jr per il corrispettivo MCU, e potrebbe essere arrivato alla fine del suo coinvolgimento nel franchise proprio con questo film.

Logan ha un’uscita prevista per il primo marzo 2017. Alla regia c’è James Mangold (già regista di Wolverine L’Immortale), mentre nel cast ci saranno Hugh Jackman, Boyd Holbrook, Richard E. Grant, Stephen Merchant, Eriq La Salle, Elise Neal e Patrick Stewart.

La trama del film

Nel prossimo futuro, uno stanco Logan si prende cura di un malato Professor X, in un nascondiglio sul confine messicano. Ma i tentativi di Logan per nascondersi dal mondo e dal suo passato finiscono quando arriva una giovane mutante, inseguita da forze oscure.