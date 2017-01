King Arthur Legend of the Sword: un nuovo poster del film di Guy Ritchie

King Arthur Legend of the Sword: un nuovo poster del film di...

In attesa del rilascio cinematografico che avverrà negli stati uniti proprio nella giornata di oggi, domenica 22 gennaio 2017, Warner Bros. ha deciso di pubblicare un nuovo poster ufficiale di King Arthur Legend of the Sword diretto da Guy Ritchie e con protagonista Charlie Hunnam, mentre è attiva una partnership fra la casa produttrice e Snapchat per rilasciare una divertente app relativa a un puzzle interattivo dedicato al film.

Sul film Guy Ritchie ha dichiarato a EW: “Luke Skywalker è sempre stato il personaggio meno interessante di Star Wars, perché è sempre così buono. I bravi ragazzi sono noiosi.”Questa affermazione ci suggerisce che vedremo un Artù decisamente diverso da come la tradizione ce lo ha raccontato.

L’ambizioso progetto è potenzialmente il primo di una serie di sei film sui Cavalieri della Tavola Rotonda e offrirà una rivisitazione della leggenda di Re Artù, noto per essere riuscito a difendere la Bretagna dall’invasione sassone. La pellicola si ispira al libro di Thomas Mallory “Le Morte d’Arthur” pubblicato nel 1485.

King Arthur: il trailer del film di Guy Ritchie

Al fianco di Hunnam un cast di prim’ordine che comprende Astrid Berges-Frisbey come Ginevra, Eric Bana come Uther Pendragon, oltre a Jude Law e Djimon Honsou.

King Arthur Legend of the Sword si basa su una sceneggiatura scritta da Joby Harold e il film è prodotto da Akiva Goldsman, Tory Tunnell e Ritchie, al fianco di Cate Adams e Niija Kuykendall della Warner Bros e della Village Roadshow. L’uscita è prevista in Italia per il 17 febbraio 2017.

Fonte: comingsoon.net