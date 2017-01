La Promessa dell’Assassino 2: in primavera le riprese?

Sembra che nonostante il lungo silenzio in merito, sia ancora in cantiere La Promessa dell’Assassino 2, sequel del film di David Cronenberg del 2007 con Viggo Mortensen. A dire il vero il film sembra avere molto poco in comune con il precedente buon lavoro di Cronenberg, dal momento che già il regista non sarà coinvolto.

Digital Spy riporta infatti che La Promessa dell’assassino 2 potrebbe essere ancora in piedi con una data di inzio riprese prevista per la prossima primavera. Secondo My Entertainment World il film avrebbe un nuovo titolo, Body Cross e sarà girato a Londra il prossimo marzo. Nella rivista si legge la seguente sinossi del film: il sequel partirà da dove finisce il film del 2007, con il boss incompetente Kirill convinto che lui e il suo tirapiedi autista Nikolai hanno davvero sgominato il signore del crimine suo padre, senza sapere che Nikolai è in realtà un agente clandestino che lavora in Russia sotto copertura per i servizi segreti.

La Promessa dell’Assassino 2 – le riprese in primavera?

La sceneggiatura di La Promessa dell’assassino 2, scritta dallo stesso Steven Knight, è stata per parecchio tempo in sospeso, ma adesso sembra aver avuto il via libera dall’autore stesso. Knight ha dichiarato: “Posso dire che la sceneggiatura per il secondo film è davvero migliore rispetto alla prima. Onestamente è una delle cose migliori che io abbia scritto e mi fa diventare matto… Quindi devo fare in modo di realizzarla.”

La promessa dell’assassino (Eastern Promises) è un film del 2007 diretto da David Cronenberg, presentato in anteprima al Toronto International Film Festival. Con protagonista Viggo Mortense, il film fece molto parlare di sé all’epoca a causa di una scena di nudo integrale che vedeva l’attore impegnato in una furibonda lotta con altri attori in un bagno turco, completamente senza veli.