The Irishman di Martin Scorsese acquistato da Netflix

Arriva da IndieWire la notizia che The Irishman, prossimo film di Martin Scorsese, è stato acquistato da Netflix. Secondo la rivista, la piattaforma di streaming sta chiudendo gli accordi per la distribuzione del film su scala mondiale.

The Irishman vede tornare Robert De Niro al cinema diretto da Scorsese. Al suo fianco ci sono Al Pacino e Joe Pesci.

The Irishman: Robert De Niro giovane come ne Il Padrino

THE IRISHMAN di Martin Scorsese

Prendete uno dei più grandi registi della storia del cinema, Martin Scorsese, e due attori, Robert De Niro e Joe Pesci, che insieme a lui hanno creato capolavori come Toro scatenato, Quei bravi ragazzi e Casino. Aggiungete altri due premi Oscar come Al Pacino, alla sua prima collaborazione con Scorsese, e lo sceneggiatore Steven Zaillan (Schindler’s List, Gangs of New York e L’arte di vincere). Avrete alcuni degli ingredienti che hanno fatto di THE IRISHMAN il titolo più ambìto del Marché di Cannes, scatenando le richieste dei distributori di tutto il mondo.

Non poteva essere altrimenti, per un progetto da 100 milioni di dollari che già si annuncia come un nuovo capolavoro del “gangster movie”: per Scorsese, un nuovo affresco sulla criminalità americana, tratto dal romanzo L’Irlandese: Ho ucciso Jimmy Hoffa di Charles Brandt. “Avere il privilegio di distribuire un film del più grande regista del cinema contemporaneo – dichiara Andrea Occhipinti – è per Lucky Red motivo di orgoglio, il riconoscimento di un lavoro quasi trentennale sugli autori, portato avanti con serietà e dedizione. Siamo emozionati e felici”.

Fonte: CS