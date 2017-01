Peter Dinklage: 6 personaggi che potrebbe interpretare in Avengers Infinity War

Ieri vi abbiamo rivelato la notizia che l’attore Peter Dinklage è in trattative con la Marvel per entrare a far parte del cast di Avengers Infinity War. Oggi proviamo a ipotizzare a quale noto personaggio dell’Universo Marvel Peter Dinklage potrebbe dare le sue fattezze.

Peter Dinklage potrebbe essere #6 The Watcher

The Watcher è un personaggio noto nell’Universo e anche se i diritti potrebbero essere nelle mani della Fox, dato che la sua prima apparizione avviene all’interno delle storie dei Fantastici 4, è un personaggio che potrebbe risultare interessato a contrastare lo strapotere di Thanos e la sua minaccia a tutti la galassia.

Peter Dinklage potrebbe essere #5 Puck

Puck potrebbe effettivamente essere uno dei 64 personaggi che i Russo hanno annunciato nel film. La scelta di Peter Dinklage per Puck potrebbe essere molto interessante perché potrebbe essere un buon nome da spendere per nuovi supereroi da introdurre con così poco tempo a disposizione.

Peter Dinklage potrebbe essere #4 Starfox

Starfox, il cui vero nome è Eros, è un personaggio dei fumetti, creato da Mike Friedrich. La sua prima apparizione è in Iron Man (prima serie) n. 55 come breve cameo, ma il vero e proprio esordio lo fece sul n. 27 della serie di Capitan Marvel, dove aiutò i Vendicatori e Mar-Vell a combattere il suo malvagio fratello Thanos.

Peter Dinklage potrebbe essere #3 Pip The Troll

Forse la scelta più ovvia, è uno dei più stretti alleati di Adam Warlock, e ha giocato un ruolo chiave in The Infinity Gauntlet. Supponendo che Warlock si unisca ai Guardiani della Galassia, questo offrirebbe a Peter Dinklage di entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe.

Peter Dinklage potrebbe essere 2# Eternity

Thanos ha assunto una lunga lista di esseri molto potenti mentre tentava di prendere il comando dell’universo. Allora, perché Dinklage non potrebbe essere Eternity, un nuovo alleato di Thanos? Eternity è un’entità relativamente onnipotente che rappresenta tutti i tempi e la realtà nell’universo. È un essere molto potente ed è facile immaginare che potrebbe giocare un ruolo chiave in Avengers: Infinity War e sequel. Inoltre si è detto che Peter Dinklage sia in trattativa per un ruolo esteso anche in Avengers 4, dunque non è una cattiva ipotesi.

Peter Dinklage potrebbe essere 1 # MODOK

MODOK è un villain molto noto nell’universo e potrebbe essere l’alleato perfetto per Thanos e la sua conquista dell’universo, dato che il suo nome è l’acronimo di Mental (o Mobile o Mechanized) Organism Designed Only for Killing.

Avengers Infinity War arriverà al cinema il 4 Maggio 2018. Christopher Markus e Stephen McFeely si occuperanno della sceneggiatura del film, mentre la regia è affidata a Anthony e Joe Russo.

