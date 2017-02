Road to Oscar 2017: i candidati per il miglior film

10 9 titoli

La la Land, Moonlight, Manchester By The Sea, Arrival, La battaglia di Hacksaw Ridge, Lion, Il diritto di contare, Hell or High Water, Barriere. Ecco i nove titoli che si contenderanno la statuetta per il miglior film dell’anno. A quale pellicola andrà la preferenza dell’Academy?

Ecco qualche i potesi e la nostra presentazione dei protagonisti della notte degli Oscar 2017.