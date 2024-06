Inside Out 2 diventa il film con il maggior incasso del 2024 dopo soli due weekend al box office globale

Inside Out 2 della Pixar ha sbancato il botteghino, stabilendo numerosi record e superando le aspettative. Dopo soli due fine settimana, il sequel animato ha incassato ben 724,4 milioni di dollari a livello globale, di cui 355,2 milioni in patria e 369,2 milioni a livello internazionale. Questo straordinario risultato lo pone come il film di maggior incasso del 2024, superando il precedente leader, Dune: Parte seconda, che si attesta a 711,8 milioni di dollari.

A livello nazionale, Inside Out 2 continua a stupire. Con 100 milioni di dollari confermati nel secondo fine settimana, il film si unisce all’elite di soli sette film che hanno raggiunto questo traguardo, insieme a titoli come Star Wars: The Force Awakens e Avengers: Endgame. Il film ha anche realizzato il settimo secondo weekend più alto della storia, superando i 93 milioni di dollari di Barbie. In particolare, ha registrato il miglior secondo fine settimana per un film d’animazione, superando i 92 milioni di dollari di The Super Mario Bros Movie, e ha ottenuto il miglior calo nel secondo fine settimana per qualsiasi film con un’apertura superiore ai 150 milioni di dollari, con un -40%, battendo Star Wars: The Force Awakens.

Inside Out 2 sta facendo faville oltreoceano

A livello internazionale, Inside Out 2 è salito rapidamente al terzo posto tra i maggiori incassi del 2024, con 369,2 milioni di dollari e la possibilità di superare i 371,3 milioni di dollari di Godzilla X Kong. Il film ha battuto diversi record in vari Paesi. In Italia ha registrato il secondo weekend di apertura più alto di tutti i tempi, subito dopo Avengers: Endgame, e in cinque giorni è diventato il film di maggior incasso del 2024. In Brasile ha avuto un successo simile, raggiungendo il secondo weekend d’apertura più alto del settore e diventando il film di maggior incasso dell’anno in soli quattro giorni.

In Spagna, Inside Out 2 ha stabilito i record del più alto weekend d’apertura animato e del più alto weekend d’apertura del 2024, diventando il secondo film di maggior incasso dell’anno in soli cinque giorni. Sia la Francia che il Belgio hanno registrato i più alti weekend di apertura Pixar di sempre, con la Francia che ha segnato il secondo weekend di apertura Pixar/WDAS più alto di tutti i tempi. In Cina, il film ha aperto al primo posto (non locale), incassando il 78% dell’intero totale di Inside Out in tre giorni, con punteggi sociali impressionanti su Maoyan (9,5).

Il film si è assicurato la top 10 degli incassi di tutti i tempi in diversi Paesi, tra cui Messico (#5), Colombia (#4), Uruguay (#4), America Centrale (#9), Ecuador (#9), Paraguay (#10) e Filippine (#10). È il secondo film d’animazione con il maggior incasso di tutti i tempi in America Centrale e Colombia e il film Pixar con il maggior incasso di sempre nelle Filippine, in Ungheria, Turchia e Libano. Inoltre, è il secondo film Pixar di maggior incasso in Corea, Messico, Cile, Perù, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Egitto, Nigeria, Polonia e Ucraina.