In occasione della 47esima edizione delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento, Disney Italia ha presentato al pubblico le novità in arrivo nelle sale cinematografiche italiane nei prossimi mesi.

La convention si è aperta con Daniel Frigo, Amministratore Delegato The Walt Disney Company Italia, che ha commentato con entusiasmo i risultati del box office di Oceania 2:

“Con quasi 8,5 milioni di euro di incasso e oltre 1 milione di spettatori in soli sei giorni di programmazione, Oceania 2 si è subito posizionato al primo posto al botteghino, registrando la migliore apertura di sempre per un titolo Walt Disney Animation Studios in Italia. Non possiamo che essere estremamente felici e soddisfatti di questo risultato, che va ad aggiungersi al fenomenale successo di Inside Out 2 e Deadpool & Wolverine, segnando un anno davvero straordinario per la nostra Company.”

Daniel Frigo ha poi aggiunto: “Il successo di Oceania 2 premia ancora una volta il grande lavoro di tutta la squadra di The Walt Disney Company Italia a cui vanno i miei ringraziamenti: dal team Sales che, anche grazie alla fiducia e al supporto di tutti gli esercenti italiani, ha raggiunto il record di schermi per un nostro titolo d’animazione; ai team Marketing, Digital, PR, Partnership & Promotions per un’eccezionale campagna che, culminata con l’anteprima a Roma, ha anche valorizzato il nostro territorio con una proiezione serale mozzafiato sui celebri Faraglioni di Capri in collaborazione con il Comune di Capri che ha avuto eco in tutto il mondo dando lustro al nostro paese all’estero. Infine un plauso al team DCVI che ha realizzato una versione italiana con il coinvolgimento di grandissimi artisti tra doppiatori e cantanti tra cui non posso non ricordare Giorgia che, con la sua canzone, ha invitato il pubblico di tutte le età a “perdersi” nelle meravigliose ambientazioni del film e a vivere le avventure della nostra Vaiana”.

Al termine del suo discorso Daniel Frigo ha acceso l’entusiasmo dei presenti mostrando due video: il primo dedicato ad Oceania 2 e all’operazione speciale realizzata appunto a Capri e il secondo per celebrare il lavoro del doppiaggio italiano, e per ringraziare tutte le figure professionali che permettono di portare la magia al cinema.

Mufasa: Il Re Leone

Il prossimo titolo ad arrivare nelle sale sarà Mufasa: Il Re Leone, nuovo film Disney di Natale in uscita il 19 dicembre. Mufasa: Il Re Leone racconta, attraverso Rafiki, la leggenda di Mufasa alla giovane cucciola di leone Kiara, figlia di Simba e Nala, con Timon e Pumbaa che offrono il loro caratteristico spettacolo. Raccontata attraverso flashback, la storia presenta Mufasa, un cucciolo orfano, perso e solo fino a quando incontra un leone comprensivo di nome Taka, erede di una stirpe reale. L’incontro casuale dà il via al viaggio di uno straordinario gruppo di sventurati alla ricerca del proprio destino: i loro legami saranno messi alla prova mentre lavorano insieme per sfuggire a un nemico minaccioso e letale. Unendo tecniche cinematografiche live-action con immagini fotorealistiche generate al computer, Mufasa: Il Re Leone è diretto da Barry Jenkins e prodotto da Adele Romanski & Mark Ceryak, mentre Peter Tobyansen è il produttore esecutivo.

Il cast completo di voci italiane comprende nuovi nomi e grandi ritorni:

· Luca Marinelli è Mufasa

· Alberto Boubakar Malanchino è Taka

· Elodie è Sarabi

· Edoardo Stoppacciaro è il giovane Rafiki

· Riccardo Suarez Puertas è Zazu

· Dario Oppido è Kiros, un incredibile leone con grandi progetti per il suo branco

· Toni Garrani è Rafiki in versione adulta

· Stefano Fresi è Pumbaa

· Edoardo Leo è Timon

· Marco Mengoni è Simba

· Elisa Toffoli è Nala

· Emma Cecile Rigonat è Kiara, la figlia di re Simba e della regina Nala

· Mattia Moresco (dialoghi) e Adriano Trio (canzoni), interpretano Mufasa cucciolo

· Valeriano Corini (dialoghi) e Edoardo Veroni (canzoni), interpretano Taka cucciolo

· Daniela Calò è Eshe, la madre di Taka

· Pasquale Anselmo è Obasi, il padre di Taka

· Domitilla D’Amico (dialoghi) e Karima (canzoni) interpretano Afia, la madre di Mufasa

· Eugenio Marinelli è Masego, il padre di Mufasa

A Complete Unknown

Il 2025 si aprirà con il nuovo film diretto da James Mangold, A Complete Unknown, in uscita nelle sale italiane il 23 gennaio. New York, primi anni ’60. Sullo sfondo di una vibrante scena musicale e di tumultuosi sconvolgimenti culturali, un enigmatico diciannovenne del Minnesota arriva nel West Village con la sua chitarra e un talento rivoluzionario, destinato a cambiare il corso della musica americana. Mentre stringe i suoi legami più profondi durante l’ascesa verso la fama, cresce la sua irrequietezza nei confronti del movimento folk e, rifiutando di essere etichettato, compie una scelta controversa che risuona culturalmente in tutto il mondo. Timothée Chalamet interpreta e dà voce a Bob Dylan in A Complete Unknown di James Mangold, l’elettrizzante storia vera dietro l’ascesa di uno dei cantautori più iconici della storia. Diretto dal candidato all’Oscar® James Mangold (Quando l’amore brucia l’anima – Walk the Line, Le Mans ’66 – La grande sfida), il film è interpretato dal candidato all’Oscar® e al BAFTA Timothée Chalamet insieme al candidato all’Oscar® e al BAFTA Edward Norton (Fight Club, Birdman) e ad Elle Fanning (The Great, Maleficent).

Captain America: Brave New World

Il 12 febbraio sarà la volta di Captain America: Brave New World. Dopo aver incontrato il neoeletto Presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross, interpretato da Harrison Ford al suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, Sam si ritrova nel bel mezzo di un incidente internazionale. Deve scoprire le ragioni di un efferato complotto globale prima che scatti un allarme rosso. Captain America: Brave New World è interpretato da Anthony Mackie, Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, con Giancarlo Esposito, Liv Tyler, Tim Blake Nelson e Harrison Ford. Il film è diretto da Julius Onah e prodotto da Kevin Feige e Nate Moore. Louis D’Esposito e Charles Newirth sono i produttori esecutivi.

A REAL PAIN

A Real Pain, presentato in anteprima italiana in concorso alla 22esima edizione di Alice nella Città, arriverà al cinema il 27 febbraio. Interpretato dal candidato all’Academy Award® Jesse Eisenberg e dal vincitore dell’Emmy® e del Golden Globe® Kieran Culkin, A Real Pain segue David (Jesse Eisenberg) e Benji (Kieran Culkin), due cugini non in sintonia tra loro, che si ritrovano per un tour in Polonia in onore della loro amata nonna. L’avventura prende una svolta quando le vecchie tensioni della strana coppia riemergono sullo sfondo della loro storia familiare. A completare il cast, il vincitore del BAFTA e candidato all’Emmy® Will Sharpe (The White Lotus), la candidata al Golden Globe® Jennifer Grey (Dirty Dancing), Kurt Egyiawan (Beasts of No Nation), Liza Sadovy (A Small Light) e Daniel Oreskes (Il caso Thomas Crown, Only Murders in the Building). Il film è prodotto da Dave McCary (Saturday Night Live, I Saw the TV Glow), Ali Herting (Bodies Bodies Bodies, The Curse), Emma Stone (Povere Creature!, Crudelia), Eisenberg, Jennifer Semler (Theater Camp) ed Ewa Puszczyńska (La zona d’interesse, Cold War).

BIANCANEVE

In arrivo anche la rivisitazione in live-action della classica fiaba Disney, Biancaneve, che debutterà nelle sale italiane il 20 marzo 2025. Con le canzoni originali di Benj Pasek e Justin Paul, il nuovo film è diretto da Mike Webb e prodotto da Marc Platt e Jared LeBoff, e accoglie nuovamente sul grande schermo gli amati personaggi di Mammolo, Dotto, Cucciolo, Brontolo, Gongolo, Pisolo ed Eolo.

OPERAZIONE VENDETTA

Il 10 aprile arriverà Operazione Vendetta, nuovo thriller di spionaggio firmato 20th Century Studios che vede protagonisti il premio Oscar® Rami Malek (Bohemian Rhapsody) e il candidato all’Oscar® Laurence Fishburne (Tina – What’s Love Got to Do with It). Charlie Heller (Malek) è un brillante ma profondamente introverso decodificatore della CIA che lavora in un ufficio nel seminterrato del quartier generale di Langley e la cui vita viene sconvolta quando sua moglie viene uccisa in un attacco terroristico a Londra.

Quando i suoi supervisori si rifiutano di agire, l’uomo prende in mano la situazione e si imbarca in un pericoloso viaggio intorno al mondo per rintracciare i responsabili, usando la sua intelligenza come arma principale per sfuggire ai suoi inseguitori e vendicare la moglie. Il cast del film include anche Rachel Brosnahan, Caitríona Balfe, Jon Bernthal, Michael Stuhlbarg, Holt McCallany, Julianne Nicholson, Adrian Martinez, Danny Sapani e Laurence Fishburne. Operazione Vendetta è diretto da James Hawes. La sceneggiatura è di Ken Nolan e Gary Spinelli, ed è basata sul romanzo di Robert Littell. Il film è prodotto da Hutch Parker, p.g.a., Dan Wilson, p.g.a., Rami Malek, Joel B. Michaels, con JJ Hook come produttore esecutivo.

Thunderbolts*

Il nuovo film dei Marvel Studios Thunderbolts*, in arrivo nelle sale italiane il 30 aprile, riporta sullo schermo alcuni personaggi del Marvel Cinematic Universe: Bucky Barnes (Sebastian Stan), The Red Guardian (David Harbour), John Walker (Wyatt Russel), Taskmaster (Olga Kurylenko), Ghost (Hanna John-Kamen) e Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), oltre ad alcuni interessanti volti nuovi. Thunderbolts* è diretto da Jake Schreier e Kevin Feige è il produttore. Louis D’Esposito, Brian Chapek, Jason Tamez e Scarlett Johansson sono i produttori esecutivi.

Lilo & Stitch

Il 21 maggio debutterà nelle sale Lilo & Stitch, la rivisitazione in live-action del classico d’animazione. Il film è diretto da Dean Fleischer Camp e prodotto da Jonathan Eirich e Dan Lin. Interpretato da Maia Kealoha, Sydney Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere e Chris Sanders, con Courtney B. Vance e Zach Galifianakis, il film racconta la storia divertente e commovente di una ragazza hawaiana solitaria e dell’alieno fuggitivo che aiuta a riparare la sua famiglia distrutta.

Elio

Il prossimo film Pixar Elio arriverà nelle sale a giugno 2025. E se fosse ciò che stai cercando… a trovarti per primo? Nella disavventura comica del nuovo film Pixar Animation Studios, Elio, ossessionato dagli alieni, scopre la risposta a questa domanda quando viene trasportato nel Comuniverso, paradiso interplanetario che ospita forme di vita intelligente provenienti da galassie lontane. Identificato per errore come leader della Terra, dovrà stringere legami inaspettati, superare una crisi di proporzioni intergalattiche e assicurarsi di non perdere l’opportunità di vivere il suo sogno più grande.

La versione originale del film include le voci di Yonas Kibreab nel ruolo di Elio, Zoe Saldaña nel ruolo di zia Olga, Remy Edgerly nel ruolo di Glordon, Brad Garrett nel ruolo di Lord Grigon, Jameela Jamil nel ruolo dell’ambasciatore Questa e Shirley Henderson nel ruolo di OOOOO. Il film è diretto da Madeline Sharafian (La Tana, cortometraggio del progetto Sparkshort), Domee Shi (cortometraggio Bao, Red) e Adrian Molina (co-sceneggiatore/co-regista di Coco), ed è prodotto da Mary Alice Drumm (produttrice associata di Coco).

La convention si è conclusa con alcune anticipazioni relative al secondo semestre del 2025: The Fantastic Four: First Steps, Freakier Friday, il seguito di Quel Pazzo Venerdì (Freaky Friday), TRON: Ares, Predator Badlands, Zootropolis 2 e Avatar: Fuoco e Cenere.