Noir in Festival continua con misteri, thriller e grandi storie

Noir in Festival prosegue con una giornata piena di incontri letterari, proiezioni cinematografiche, conversazioni con attesi ospiti mercoledì 4 dicembre. Ad inaugurare il programma della giornata sarà l’incontro con l’autore e podcaster Pablo Trincia che racconterà al pubblico del festival il suo ultimo lavoro E poi il silenzio – Il disastro di Rigopiano, una produzione originale di Sky Italia e Sky TG24 realizzato da Chora Media (ore 11.00 – IULM 6, sala dei 146). Nel corso dell’incontro, Trincia racconterà la genesi e lo sviluppo del podcast che ricostruisce, attraverso testimonianze inedite, il dramma e le storie umane dietro la tragedia dell’Hotel Rigopiano, travolto da una valanga nel 2017. Insieme all’autore saranno presenti Debora Campanella, co-autrice del podcast, e Omar Schillaci, vice direttore di Sky Tg 24 che dal 20 novembre trasmette l’omonima docu-serie in 5 puntate.

Saranno due le anteprime dei film in concorso al cinema Arlecchino: alle ore 17.00 La Infiltrada di Arantxa Echevarría, che porta sul grande schermo le vicende reali di Aranzazu Berradre Marín, pseudonimo usato da un’agente di polizia che si infiltrò coraggiosamente per otto anni nell’ETA, rinunciando alla sua vita per salvare quella di moltissimi altri, e alle ore 21.00 il film candidato all’Oscar per la danimarca The girl with the needle di Magnus von Horn, dramma sociale brutale e intenso nella Copenaghen al termine della Prima Guerra Mondiale.

La giornata di mercoledì 4 ospiterà un appuntamento ormai consolidato del Noir in Festival, ovvero il Premio Luca Svizzeretto Independent Spirit Award, attribuito ogni anno ad un personaggio anti-convenzionale del cinema italiano. A ritirare il premio sarà quest’anno Fabrizio Ferracane, che alle ore 19.00 presenterà in sala al cinema Arlecchino Indelebile, thriller diretto da Simone Valentini che arriverà in sala grazie a Adler Entertainment. Insieme a Fabrizio Ferracane, presenteranno il film in sala il regista e l’interprete Giulia Dragotto.

Si parlerà ancora di graphic novel con Vanna Vinci, artista e fumettista nonché autrice del poster di quest’anno, che sarà protagonista di un incontro nel corso del quale in dialogo con Francesco Cappellotto, presenterà l’ultimo dei suoi “Viaggi notturni”, I Sotterranei, terzo volume di una miniserie inquietante e affascinante che vede protagonisti occulti ed enigmatici personaggi (ore 15.00 – Università IULM, sala dei 146).

Rizzoli Galleria accoglierà, come di consueto, gli incontri letterari della giornata. Carlo Calabrò, in dialogo con Bruno Arpaia e Giuseppe Genna, presenterà Meccanica di un addio (Marsilio), avventuroso thriller nella foresta amazzonica (ore 17.30). Di natura biografica il secondo incontro della giornata, in programma alle ore 18.30: Antonio Monda, in conversazione con Giorgio Gosetti, presenterà Incontri ravvicinati (La Nave di Teseo), raccolta di ritratti di personalità che hanno intrecciato le loro vite con quella dell’autore, che li ha accolti nella sua casa newyorkese, divenuta il “salotto culturale della città”.

Proseguono in IULM le proiezioni dei film in concorso per il Premio Caligari, con IDDU di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, racconto liberamente ispirato alla corrispondenza epistolare tra un ex politico corrotto e il latitante mafioso Matteo Messina Denaro (ore 17.30, IULM 6, sala dei 146).

Ulteriori informazioni e programma completo all’indirizzo www.noirfest.com.