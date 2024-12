From Paris With Love: trama e cast del film con John Travolta

Autore di noti film di genere action thriller come The Transporter, Io vi troverò e The Gunman, il francese Pierre Morel ha ottenuto grande successo anche con il film del 2010 From Paris With Love (qui la recensione), appartenente al medesimo genere e anche in questo caso interpretato da un gruppo di celebri attori internazionali. Come per altri titoli della sua filmografia, inoltre, anche questo vanta poi la partecipazione del celebre regista Luc Besson (noto per film come Léon, Nikita e Lucy), qui in qualità di autore del soggetto su cui si è basata la sceneggiatura di Adi Hasak.

La vicenda ruota ancora una volta intorno al mondo del terrorismo, con due agenti profondamente diversi tanto nei modi quanto nel carattere chiamati a sventare una serie di attentati. Pur presentando una situazione da puro thriller, con sequenze d’azione ricche di adrenalina e sparatorie, From Paris With Love si caratterizza anche per una dose di umorismo portata avanti in particolare proprio dal protagonista. Pur se inizialmente accolto in modo piuttosto freddo dalla critica e dal pubblico, negli anni il film è andato incontro ad una crescente popolarità tra gli amanti del genere.

Quanti ricercano infatti della pura e scellerata azione che non offre altro se non intrattenimento visivo, trovano infatti in From Paris With Love l’opera giusta capace di far ciò. I motivi per riscoprire questo film, dunque, sono diversi, a partire proprio dalle interpretazioni del cast. In questo articolo approfondiamo alcune delle principali curiosità relative a questo. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e al suo potenziale sequel. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di From Paris With Love

Protagonista del film è l’agente segreto James Reese, il quale lavora sotto copertura come assistente dell’ambasciatore Bennington a Parigi e attende con ansia il momento di poter entrare in azione. Reese, fidanzato con l’avvenente Caroline, ha fatto del suo lavoro un culto e si attiene sempre alle regole portando a termine i suoi incarichi in modo egregio. La routine di Reese cambia radicalmente quando gli viene affiancato l’agente della CIA Charlie Wax, un uomo intrepido e dai metodi poco ortodossi. I due hanno il compito di porre fine agli affari di un’organizzazione criminale cinese, arrestando il leader Wong e sgominando il contrabbando di droga nei sobborghi di Parigi.

Affiancato da Wax, Reese dovrà abbandonare le sue sicurezze e la sua dedizione al manuale per cercare di adeguarsi alle spericolate azioni del suo partner. Dopo aver fatto irruzione in un bordello ed essersi presentati all’incontro di pericolosi narcotrafficanti, Wax e Reese scopriranno l’esistenza di un gruppo di estremisti pakistani che tramano per organizzare un pericoloso attentato. I terroristi, connessi al mondo del narcotraffico cinese, vogliono uccidere il rappresentante americano nel corso di una conferenza che si terrà nella capitale francese. Dopo aver affrontato rocamboleschi inseguimenti e aver rischiato più volte la vita, Reese scoprirà il vero mandante dell’attentato e potrà contare solo sull’aiuto del caotico Wax.

Il cast del film

Ad interpretare il ruolo dell’agente segreto James Reese vi è l’attore Jonathan Rys Meyers, celebre per film come Match Point e Alexander e serie quali I Tudors e Vikings. Accanto a lui, nei panni della sua fidanzata Caroline vi è invece l’attrice italiana Kasia Smutniak, mentre Richard Durden è l’ambasciatore Bennington. Vero e proprio protagonista del film è però il personaggio di Charlie Wax, interpretato da John Travolta, ingrassato e rasatosi i capelli per il ruolo. Completano il casto Yin Bing nei panni di Wong e Amber Rose Revah in quelli di Nichole. Nel film compare poi anche il regista Luc Besson, con un cameo che lo vede coinvolto in una delle scene d’azione del film.

From Paris With Love 2, si farà un sequel?

Parallelamente all’uscita del film, Besson aveva affermato che c’era l’interesse a dar vita ad una vera e propria saga action con numerosi sequel. Lo stesso Travolta ha poi dichiarato durante un’intervista che, per via della struttura del primo, sarebbe stato possibile riprendere quegli stessi personaggi per calarli continuamente in contesti diversi. Idealmente, dunque, si sarebbero potuti realizzare film come “From London With Love”, “From New York With Love”, “From Prague With Love” e molti altri ancora, stando a quanto affermato dall’attore.

From Paris With Love è però stato accolto con una tiepida risposta da parte della critica e del pubblico, con un incasso mondiale nelle sale di 52 milioni di dollari. Le vendite in home video hanno fatto lievitare questa cifra di altri 20 milioni di dollari, ma tenendo conto dei costi di marketing e di altri costi, il film probabilmente non ha raggiunto il pareggio. Dato il basso rendimento del film originale e il tempo trascorso, è estremamente improbabile che un From Paris With Love 2 venga realizzato. Negli anni successivi il film non ha raccolto una fanbase tale da richiederne uno, né ci sono segnali che indichino che il franchise possa continuare in altre forme, quindi è improbabile che il Charlie Wax di John Travolta ritorni sullo schermo.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di From Paris With Love grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes, Infinity+, Tim Vision e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di martedì 3 dicembre alle ore 21:00 sul canale 20 Mediaset.

From Paris With Love è disponibile su Netflix?

Al momento, From Paris With Love non è presente nel catalogo di Netflix e pertanto non è questa una piattaforma dove poter vedere in streaming il film. È tuttavia possibile che in futuro i diritti del lungometraggio vengano acquisiti per un temporaneo passaggio all’interno del catalogo, cosa che renderebbe dunque disponibile anche su Netflix tale film.