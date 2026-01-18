HomeBusiness

Norimberga diventa silenziosamente un successo al box office: il film con Russell Crowe conquista il pubblico internazionale

Russell Crowe e Rami Malek a Norimberga (2025)
Cortesia di © Eagle Pictures

A tre mesi dall’uscita nelle sale, Norimberga, il nuovo film di Russell Crowe ambientato durante i processi di Norimberga, si sta rivelando una sorpresa al box office internazionale, trasformandosi in un successo silenzioso ma concreto.

Uscito negli Stati Uniti il 7 novembre 2025, il thriller storico diretto da James Vanderbilt aveva inizialmente registrato un risultato modesto sul mercato domestico, fermandosi intorno ai 15 milioni di dollari. Il vero exploit è arrivato però all’estero: secondo quanto riportato da Variety, Nuremberg ha superato i 31 milioni di dollari internazionali, portando il totale globale a circa 46 milioni di dollari, a fronte di un budget stimato tra i 7 e i 10 milioni.

Un risultato che rende il film uno dei titoli più redditizi del catalogo recente di Sony Pictures Classics, superando anche altri film da premi della stessa etichetta come The Smashing Machine e Bugonia.

Il caso italiano: numeri solidi e tenuta costante in classifica

In Italia, dove il film è arrivato nelle sale il 18 dicembre, Nuremberg ha dimostrato una tenuta particolarmente significativa. Dall’uscita a oggi ha totalizzato 7.648.901 euro di incasso e 982.008 presenze, mantenendosi stabilmente nella Top 10 del box office, oscillando tra la quarta e la quinta posizione per diverse settimane consecutive.

Un risultato che conferma come il tema della Seconda guerra mondiale e dei processi ai vertici del regime nazista continui a esercitare un forte richiamo sul pubblico europeo, soprattutto quando affrontato con un taglio psicologico e interpretazioni di peso.

Il film racconta infatti la storia dello psichiatra Douglas Kelley, interpretato da Rami Malek, incaricato di valutare la capacità mentale dei principali gerarchi nazisti prima del processo. Crowe veste i panni di Hermann Göring, offrendo una delle sue interpretazioni più inquietanti degli ultimi anni, già entrata nella longlist dei BAFTA come possibile candidatura al miglior attore protagonista.

Curiosamente, anche l’accoglienza critica ha seguito un percorso atipico: dopo un debutto incerto al Toronto International Film Festival, con un punteggio iniziale su Rotten Tomatoes intorno al 40%, il giudizio si è progressivamente risollevato fino all’attuale 72%, mentre il gradimento del pubblico ha raggiunto il 95%.

Nuremberg è attualmente disponibile per il noleggio e l’acquisto digitale negli Stati Uniti. Al momento non è stata ancora annunciata una data per l’arrivo sulle principali piattaforme streaming.

