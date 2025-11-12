Paramount+ aumenterà nuovamente i prezzi molto presto

Paramount+ ha annunciato che aumenterà i prezzi degli abbonamenti negli Stati Uniti nel primo trimestre del 2026. Lanciata per la prima volta nel 2021 come rebranding di CBS All Access, la piattaforma ha rappresentato l’ambizioso ingresso di Paramount Global nel mondo dello streaming. Paramount+ ha costantemente ampliato il proprio catalogo, che comprende film classici, titoli televisivi, eventi sportivi e originali di successo come gli spin-off di Yellowstone di Taylor Sheridan, 1923 e 1883.

Come uno dei principali attori nel settore dello streaming, Paramount+ conta 79,1 milioni di abbonati alla fine del terzo trimestre del 2025 e si colloca tra le piattaforme di streaming in più rapida crescita degli ultimi anni. Nel riportare i risultati del terzo trimestre 2025 dell’azienda, il CEO David Ellison ha rivelato che Paramount Skydance ha in programma di aumentare la spesa per i contenuti e, allo stesso tempo, di aumentare i prezzi dello streaming.

Paramount+ aumenterà i prezzi negli Stati Uniti a partire dal 15 gennaio 2026. I piani mensili aumenteranno di 1 dollaro ciascuno. Il piano Paramount+ Essential (con pubblicità) passerà a 8,99 dollari al mese, mentre il piano Paramount+ Premium (senza pubblicità) passerà a 13,99 dollari al mese. Anche i piani annuali subiranno un aumento: il piano Essential passerà da 59,99 dollari a 89,99 dollari all’anno, mentre il piano Premium passerà da 119,99 dollari a 139,99 dollari all’anno. L’azienda aumenterà i prezzi anche in Canada e in Australia.

Nella lettera agli azionisti del terzo trimestre, Ellison ha affermato che i continui investimenti nella piattaforma di streaming stanno offrendo contenuti migliori ai consumatori, spiegando che l’aumento dei prezzi è necessario affinché Paramount possa continuare a reinvestire nell’esperienza degli utenti e nell’evoluzione della programmazione. Di seguito i suoi commenti:

I continui investimenti in Paramount+ stanno aumentando il valore che offriamo ai consumatori. Per sostenere questo investimento continuo, abbiamo in programma di aumentare i prezzi negli Stati Uniti all’inizio del primo trimestre del 2026. Questi cambiamenti alimenteranno il continuo reinvestimento nell’esperienza utente e offriranno una programmazione ancora più forte per i nostri clienti nel prossimo anno e oltre.

L’aumento dei prezzi arriva dopo l’acquisizione di Paramount Global da parte di Skydance Media per 8 miliardi di dollari nell’agosto 2025. L’ultimo aumento dei prezzi risale all’agosto 2024, quando il piano Premium è aumentato di 1 dollaro a 12,99 dollari al mese e il piano Essential è aumentato di 2 dollari a 7,99 dollari al mese.

L’azienda ha affermato che, anche dopo l’aumento dei prezzi, la piattaforma rimarrà uno dei servizi di streaming più competitivi negli Stati Uniti. Attualmente, i prezzi di Netflix sono di 7,99 dollari al mese per il piano Standard con pubblicità, 17,99 dollari al mese per il piano Standard e 24,99 dollari al mese per il piano Premium. L’abbonamento HBO Max Standard costa 18,49 dollari al mese e 184,99 dollari all’anno, mentre gli abbonati HBO Max Premium pagano 22,99 dollari al mese o 229,99 dollari all’anno.

Per Prime Video, gli utenti possono accedere allo streaming tramite il loro abbonamento Amazon Prime, che costa 14,99 dollari al mese o 139 dollari all’anno. In alternativa, sono disponibili abbonamenti Prime Video autonomi a 8,99 € al mese con pubblicità. L’aggiornamento a Prime Video senza pubblicità costa 2,99 € al mese in più. Per Disney+, il piano Basic (con pubblicità) costa 11,99 € al mese e il piano Premium (senza pubblicità) 18,99 € al mese o 189,99 € all’anno.

Paramount+ ospita numerose serie originali di successo, tra cui Landman e Tulsa King; franchise amatissimi come South Park e Star Trek; film come Mission: Impossible e Scream; e la copertura esclusiva di eventi sportivi, tra cui le partite della NFL e la UEFA Champions League.

Sebbene il cambiamento possa frustrare gli abbonati, l’aumento di prezzo riflette i continui sforzi di Paramount+ per posizionarsi come destinazione di streaming premium. A seguito della fusione con Skydance, la società dovrebbe aumentare la sua programmazione originale e i collegamenti con il cinema, che includono il prossimo film Top Gun 3. Questi investimenti dimostrano i piani a lungo termine di Paramount+ di competere direttamente con Netflix e Disney+ puntando su marchi riconoscibili e storie di alta qualità.