Il reboot di Harry Potter cambia le uniformi delle case di Hogwarts, mentre le foto dal set rivelano il primo look di Draco Malfoy

Le foto dal set di Harry Potter hanno rivelato un primo sguardo a Draco Malfoy nel prossimo reboot televisivo, insieme a importanti cambiamenti alle uniformi delle case di Hogwarts. Il prossimo reboot televisivo di Harry Potter rifarà la serie di libri di J.K. Rowling dall’inizio, con un nuovo cast che porterà i suoi amati personaggi sul piccolo schermo. Questo include Lox Pratt nel ruolo di Draco Malfoy.

Ora, Wizarding World Direct ha pubblicato alcune foto dal set di Harry Potter, offrendo un primo sguardo a Pratt nei panni di Draco. Lo si può vedere sul set mentre cammina indossando la sua tunica di Hogwarts. Altre immagini mostrano Dominic McLaughlin nei panni di Harry, Alastair Stout nei panni di Ron Weasley e Rory Wilmot nei panni di Neville Longbottom, anch’essi vestiti con le loro uniformi da scuola di magia.

FIRST LOOK at Harry, Draco Malfoy, Ron Weasley and Neville Longbottom in their Hogwarts robes in the HARRY POTTER TV series! pic.twitter.com/rfGHqQVBQh — Wizarding World Direct (@WW_Direct) November 11, 2025

È interessante notare che le toghe sembrano diverse da quelle dei film. Nella serie di film Harry Potter, le toghe sono nere e recano l’insegna di una delle quattro case sul lato sinistro. Tuttavia, le foto dal set indicano che le toghe saranno piuttosto diverse, con un colore rosso-marrone unico per la serie TV.

Le riprese del remake HBO della serie di libri Wizarding Worlds sono iniziate nel luglio 2025. La produzione della stagione 1 dovrebbe durare fino alla metà del 2026, dopodiché ci sarà una breve pausa prima dell’inizio delle riprese della stagione 2. Queste ultime foto dal set sottolineano come il cast della serie TV Harry Potter stia incarnando i personaggi principali della serie.

Tutti i personaggi che compaiono nelle foto avranno un ruolo fondamentale nei prossimi episodi della serie. Draco viene presentato in Harry Potter e la pietra filosofale come un bullo che agisce come forza opposta a Harry. È anche intollerante nei confronti dei maghi e delle streghe nati da Babbani, cosa che lo mette in contrasto con Hermione Granger quando i due si incontrano.

Sebbene le foto dal set non rivelino troppi dettagli su ciò che accadrà nella storia, sembra che la serie seguirà gli elementi importanti del primo libro per quanto riguarda il rapporto di Draco con i protagonisti. Ciò significa che sarà un antagonista chiave di Harry per tutta la stagione, soprattutto man mano che questi si abitua a essere un mago.

Le nuove foto dal set confermano anche un nuovo look per le toghe di Hogwarts, quindi la versione televisiva di Harry Potter sarà probabilmente una combinazione azzeccata tra ciò che ci si aspetta e ciò che non ci si aspetta dalla serie. La serie si differenzierà chiaramente dall’adattamento cinematografico, pur mantenendo gli aspetti fondamentali che definiscono il materiale originale.

Harry Potter dovrebbe andare in onda su HBO e HBO Max nel 2027.