Predator: Badlands supera Predator 2 al botteghino in un solo fine settimana e si avvicina al film originale

Predator: Badlands sta già scalando la classifica di tutti i tempi del franchise durante il suo weekend di apertura. Il film è il nono capitolo della saga fantascientifica (compresi i due crossover con il franchise Alien) e il settimo ad essere distribuito nelle sale. Predator: Badlands, in uscita nel 2025, vede Elle Fanning nei panni della sintetica Thia della Weyland-Yutani, che intraprende un’avventura con un emarginato Yautja di nome Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi).

Secondo Variety, domenica mattina Predator: Badlands dovrebbe concludere il suo weekend di debutto con un incasso globale di 80 milioni di dollari in tre giorni, di cui 40 milioni al botteghino nazionale e altri 40 milioni dai mercati internazionali. Questo è più che sufficiente per superare l’intero incasso mondiale del 1990 Predator 2 (54,8 milioni di dollari) in soli tre giorni, diventando il sesto film di maggior incasso della serie.

Inoltre, mancano meno di 19 milioni di dollari per superare l’incasso dell’originale 1987 Predator (98,3 milioni di dollari), cosa che dovrebbe riuscire facilmente a fare durante il suo secondo weekend, se non entro la fine della sua prima settimana completa nelle sale. Di seguito, ecco una ripartizione completa dei risultati al botteghino dei Predator movies, non adeguati all’inflazione:

Resta da vedere quanto in alto potrà arrivare Predator: Badlands prima della fine della sua corsa. Tuttavia, il suo debutto previsto di 40 milioni di dollari sul mercato interno gli garantisce il weekend di apertura più redditizio della serie, quindi è del tutto possibile che alla fine possa scalare la vetta della classifica generale della serie dopo il suo forte vantaggio iniziale.

Se manterrà la sua attuale traiettoria prima del crossover del 2004 AVP: Alien vs. Predator, che ha debuttato con 38,3 milioni di dollari, Badlands potrebbe alla fine raggiungere un totale globale di circa 185 milioni di dollari. Tuttavia, dato che le recensioni di Predator: Badlands gli hanno fatto guadagnare un punteggio Certified Fresh dell’85% su Rotten Tomatoes, insieme al suo record A- CinemaScore (il migliore della serie), potrebbe potenzialmente salire ancora di più.

Questo sarebbe un grande vantaggio per il film, che ha il budget più alto mai registrato dell’intera serie. Il suo costo di 105 milioni di dollari è superiore di 17 milioni di dollari rispetto al precedente capitolo più costoso, che era The Predator con 88 milioni di dollari. È anche quasi sei volte superiore al budget di 18 milioni di dollari del film originale (anche se è solo più del doppio del budget adeguato all’inflazione di 51,5 milioni di dollari).

Poiché i film di grande successo spesso devono guadagnare due volte e mezzo il loro budget per raggiungere il pareggio al botteghino, il punto di pareggio stimato di Predator: Badlands potrebbe arrivare fino a 262,5 milioni di dollari. Anche se questo obiettivo potrebbe essere ancora fuori dalla sua portata, se manterrà lo slancio attuale, dovrebbe essere in grado di avvicinarsi a tale cifra e compensare la differenza con i ricavi derivanti da VOD, streaming e supporti fisici.

