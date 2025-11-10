Channing Tatum promuove Avengers: Doomsday come il film più importante “dei prossimi 10 anni”

Il Marvel Cinematic Universe è più vicino che mai a riunire i più potenti eroi della Terra, dato che Avengers: Doomsday riporterà in scena l’iconica squadra nel 2026. Poiché la timeline dell’MCU ha appena visto la formazione dei Nuovi Vendicatori in Thunderbolts* all’inizio di quest’anno, anche la Fase 6 vedrà riunirsi il gruppo più tradizionale per affrontare la più grande minaccia al multiverso.

Durante una nuova intervista con Deadline, Channing Tatum, che tornerà nei panni di Gambit in Avengers: Doomsday, ha rivelato ulteriori dettagli sulle aspettative per il film sul team. La star dell’MCU ha esordito dicendo: “Senti, tutti nel mondo vedranno questo film”. Ha poi aggiunto: “È difficile dirlo perché, insomma, senti queste cose e pensi: ‘Ma certo’. Ma ogni volta hanno superato se stessi“.

Secondo Tatum, ”Questo sarà il film più importante del prossimo anno e forse anche dei prossimi 10 anni“. L’attore ha sottolineato che ”la portata di questo progetto, quello che stanno cercando di fare, quello che i Russo hanno ideato… quando l’ho letto, ho pensato: ‘Come faranno a realizzarlo?’” Avengers: Doomsday segnerà il ritorno di Anthony e Joe Russo dopo aver completato Avengers: Endgame.

Il protagonista di Roofman ha concluso la sua risposta anticipando le grandi scene d’azione che ha girato nel film del 2026. Secondo l’attore 45enne, “È stata una sfida enorme. Sono ancora sbalordito. Faccio tantissime scene d’azione in questo film, ma quella era solo una piccola parte”.

Gambit di Tatum non è l’unico eroe degli X-Men che fa parte del cast di Avengers: Doomsday, poiché molte delle star originali dell’era Fox-Marvel sono pronte a riprendere i loro ruoli. Sir Patrick Stewart e Sir Ian McKellen sono pronti a riunirsi nei panni del Professor X e Magneto, dopo aver dato vita ai due iconici mutanti all’inizio degli anni 2000.

Il primo trailer di Avengers: Doomsday sarà finalmente mostrato al mondo nel dicembre 2025, il che idealmente metterà in evidenza alcuni degli aspetti che Tatum sta anticipando nella sua ultima intervista. Il cast ha terminato le riprese il 19 settembre 2025 e, sebbene non sia chiaro quanti attori torneranno nel 2027, i fratelli Russo saranno alla regia di Avengers: Secret Wars.

Il prossimo capitolo cinematografico dell’MCU sarà Spider-Man: Brand New Day di Tom Holland, in uscita il 31 luglio 2026. La Marvel Studios ha programmato l’uscita di Avengers: Doomsday nelle sale per il 18 dicembre 2026.