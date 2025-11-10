Box Office Italia: Dracula – L’amore perduto domina la settimana, esordio solido per Predator: Badlands

La settimana cinematografica dal 3 al 9 novembre 2025 segna un nuovo trionfo per Dracula – L’amore perduto (Dracula: A Love Tale), che conquista la vetta del Box Office Italia con 1,5 milioni di euro e oltre 213.000 spettatori. Il film francese distribuito da Lucky Red raggiunge così un incasso complessivo di 3,49 milioni di euro, confermandosi come uno dei titoli europei più forti della stagione.

Il cinema italiano regge con La vita va così e Cinque secondi

In seconda posizione troviamo La vita va così di Medusa Film, che mantiene un’ottima tenuta con 1,3 milioni di euro nel weekend e un totale di 5,28 milioni complessivi. Il film continua a dimostrare la solidità del cinema italiano, anche grazie al passaparola positivo. Al terzo posto debutta Cinque secondi, distribuito da Vision Distribution, che incassa 814.000 euro e si avvicina a quota 1,65 milioni complessivi: un risultato promettente per un titolo di produzione nazionale.

Predator: Badlands debutta al quarto posto

Tra le nuove uscite, spicca Predator: Badlands, quarto con 745.000 euro e quasi 100.000 spettatori. L’ultimo capitolo del franchise, distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures Italia, segna un buon avvio e lascia presagire una tenuta costante nelle prossime settimane, complice il successo internazionale e l’entusiasmo dei fan del marchio AVP.

Le altre posizioni: Io sono Rosa Ricci e Bugonia chiudono la Top 6

In quinta posizione si piazza Io sono Rosa Ricci di 01 Distribution, che porta a casa 443.000 euro, mentre Bugonia di Universal segue a breve distanza con 417.000 euro.

Chiudono la Top 10:

Un semplice incidente ( Lucky Red ) – €253.756

Una famiglia sottosopra ( Eagle Pictures ) – €252.243

Fuori la verità ( Piper Film ) – €183.941

Ne Zha – L’ascesa del guerriero di fuoco (Filmclub Distribuzione) – €182.728

Con un totale complessivo stabile, il box office italiano continua a mostrare segnali di ripresa, sostenuto dal mix tra produzioni italiane di successo e blockbuster internazionali.