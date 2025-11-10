HomeBusiness

Box Office Italia: Dracula – L’amore perduto domina la settimana, esordio solido per Predator: Badlands

Di Redazione

-

Seguici su Google News

La settimana cinematografica dal 3 al 9 novembre 2025 segna un nuovo trionfo per Dracula – L’amore perduto (Dracula: A Love Tale), che conquista la vetta del Box Office Italia con 1,5 milioni di euro e oltre 213.000 spettatori. Il film francese distribuito da Lucky Red raggiunge così un incasso complessivo di 3,49 milioni di euro, confermandosi come uno dei titoli europei più forti della stagione.

Il cinema italiano regge con La vita va così e Cinque secondi

In seconda posizione troviamo La vita va così di Medusa Film, che mantiene un’ottima tenuta con 1,3 milioni di euro nel weekend e un totale di 5,28 milioni complessivi. Il film continua a dimostrare la solidità del cinema italiano, anche grazie al passaparola positivo. Al terzo posto debutta Cinque secondi, distribuito da Vision Distribution, che incassa 814.000 euro e si avvicina a quota 1,65 milioni complessivi: un risultato promettente per un titolo di produzione nazionale.

Predator: Badlands debutta al quarto posto

Tra le nuove uscite, spicca Predator: Badlands, quarto con 745.000 euro e quasi 100.000 spettatori. L’ultimo capitolo del franchise, distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures Italia, segna un buon avvio e lascia presagire una tenuta costante nelle prossime settimane, complice il successo internazionale e l’entusiasmo dei fan del marchio AVP.

Le altre posizioni: Io sono Rosa Ricci e Bugonia chiudono la Top 6

In quinta posizione si piazza Io sono Rosa Ricci di 01 Distribution, che porta a casa 443.000 euro, mentre Bugonia di Universal segue a breve distanza con 417.000 euro.
Chiudono la Top 10:

  • Un semplice incidente (Lucky Red) – €253.756

  • Una famiglia sottosopra (Eagle Pictures) – €252.243

  • Fuori la verità (Piper Film) – €183.941

  • Ne Zha – L’ascesa del guerriero di fuoco (Filmclub Distribuzione) – €182.728

Con un totale complessivo stabile, il box office italiano continua a mostrare segnali di ripresa, sostenuto dal mix tra produzioni italiane di successo e blockbuster internazionali.

Articolo precedente
Il grande film su Batman della DC Studios ottiene il primo aggiornamento sul cast dopo 9 mesi
Articolo successivo
Predator: Badlands supera Predator 2 al botteghino in un solo fine settimana e si avvicina al film originale
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved