Woody Allen dirige Jude Law e Diego Luna nel suo nuovo film

Woody Allen ha annunciato i nomi degli attori che si uniranno a lui nel suo prossimo film. Oltre a quelli già annunciati, Timothée Chalamet, Elle Fanning e Selena Gomez, entrano a far parte del nuovo Untitled Woody Allen’s Movie Jude Law (Sherlock Holmes), Diego Luna (Rogue One: A Star Wars Story), Liev Schreiber (X-Men le Origini: Wolverine), Annaleigh Ashford (Frozen), Rebecca Hall (Professor Marston and the Wonder Women), Cherry Jones (American Crime), Will Rogers (Il Ponte delle Spie) e Kelly Rohrbach (Baywatch).

Sarà Amazon Studios a distribuire il film nei cinema.

L’ultimo film che Allen ha girato, Wonder Wheel, vede protagonisti James Belushi, Juno Temple, Justin Timberlake e Kate Winslet, e sarà presentato probabilmente nell’ambito del New York Film Festival, a Ottobre.

Prodotto da Letty Aronson, Erika Aronson e Ed Walson, e finanziato da Amazon Studios, il film drammatico è ambientato a Coney Island negli anni ’50 e comprende personaggi importanti, amori, infedeltà e gangster.

Amazon distribuirà anche questo film su schermi selezionati a partire dall’1 Dicembre, con una distribuzione in tutti gli USA a seguire.

Quale altra storia deciderà di raccontare il caro Allen al suo affezionato e impaziente pubblico?

L’ultimo film di Woody Allen arrivato in sala è stato Cafè Society, che è stato scelto per aprire la selezione del Festival di Cannes 2016.

Fonte: CS