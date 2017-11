La Justice League uccide gli eroi Marvel nel poster cinese

La Cina è senz’altro una grandissima fan di cinecomic e della Justice League, considerato che il poster del film di Zack Snyder è stato modificato (senza neanche troppa cura), per inserire dei dettagli decisamente macabri.

Come si può vedere di seguito, il poster in questione raffigura i membri della Lega della Giustizia che uccidono i personaggi Marvel: Thor decapitato da Batman; Deadpool infilzato da Aquaman; Wolverine trafitto da Wonder Woman; Captain America schiacciato da Flash; Ant-Man stritolato da Superman; pezzi di Iron Man sparsi in giro.

Chiaramente il poster non è ufficiale e tuttavia è comparso in Cina in diversi cinema, ed è stato anche mandato in onda dal sito di video hosting, iQiyi, e da una app di vendita di biglietti on line della più grande catena di cinema della Cina, la Wanda Cinema.

È chiaro che la Warner Bros non è responsabile di questo poster né del suo utilizzo improprio, dal momento che questa realtà sta utilizzando un fan-poster come fosse ufficiale.

Anche se adesso i poster sono stati rimossi, ne resta traccia in rete e Warner Bros, DC Films e iQiyi non hanno rilasciato dichiarazioni in merito.

Peccato per gli accaniti fan cinesi che Justice League non abbia nemmeno intaccato il bottino al box office accumulato da The Avengers!

Justice League: il trailer finale

Justice League è stato diretto da Zack Snyder, mentre Joss Whedon è entrato nella produzione solo a fine lavoro. Nel film vedremo protagonista Henry Cavill come Superman, Ben Affleck come Batman, Gal Gadot come Wonder Woman, Ezra Miller come Flash, Jason Momoa come Aquaman, e Ray Fisher come Cyborg. Nel cast confermati anche: Amber Heard, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Willem Dafoe, J.K. Simmons e Jeremy Irons. I produttori esecutivi del film sono Wesley Coller, Goeff Johns e Ben Affleck stesso.