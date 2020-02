La campagna a favore della release della #SnyderCut di Justice League ha appena ricevuto una nuova ondata di supporto grazie ad un meraviglioso poster fan-made emerso online nelle ultime ore. Il celebre artista BossLogic, infatti, ha rivelato via Twitter che lui e il tuo team ai Lineage Studios hanno deciso di sostenere l’opera originale di Zack Snyder realizzando un bellissimo poster ispirato a quella che sarebbe dovuta essere la prima versione del cinecomic DC.

Il sorprendente risultato finale è in grado di esaltare ogni singolo membro della Justice League cinematografica. Da notare, soprattutto, che Superman, posto al centro del manifesto, circondato da tutti gli altri eroi, sfoggia il “chiacchieratissimo” costume nero. Nel poster sono presenti anche diverse aggiunte al team visto sul grande schermo, tra cui Lanterna Verde e Martian Manhunter. A troneggiare sulle loro sagome, il temibile Darkseid.

A corredo del manifesto, Boss Logic ha scritto: “Non so se la #SnyderCut vedrà mai la luce, ma io ed il mio team alla @LineageNYC voglio supportarla in modo serio, così abbiamo creato ciò che volevamo vedere. Spero che vi piaccia.”

Potete ammirare il poster di seguito:

I don't know if the #releasethesnydercut will ever come to light but me and my team over at @LineageNYC wanted to support it in a major way so we created what we wanted to see.

Hope you like it@wbpictures @ZackSnyder pic.twitter.com/poE2h7up5B

— BossLogic (@Bosslogic) February 6, 2020