- Pubblicità -

Oggi, al Prime Video Presents Italia 2022, tenutosi a Roma, Prime Video ha annunciato oltre 15 nuove produzioni e acquisizioni italiane, tra cui serie, show, film e documentari, offrendo varie anticipazioni sugli Original locali già annunciati. Inoltre, sono stati svelati i talent sportivi che si uniranno alla rosa dei commentatori della UEFA Champions League per la stagione 2022/2023.

Gli annunci di rinnovi di stagione e nuove produzioni Original prodotte in Italia includono LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, Dinner Club Stagione 2, Prova Prova Sa Sa, Me Contro Te – La Famiglia Reale, una serie e un film con il comico amato dai fan Lillo Petrolo, un nuovo film con Diego Abatantuono, un documentario con l’artista musicale Mahmood, un documentario sulla leggenda del basket Kobe Bryant, un nuovo film con Maccio Capatonda e una serie di comedy special. Un ricco slate che segna l’intensificarsi dell’impegno di Prime Video e i crescenti investimenti in produzioni italiane di alta qualità, lavorando a stretto contatto con l’industria ed i creativi italiani.

“Oggi abbiamo presentato una serie di progetti eccezionali che sottolineano la forza del nostro impegno nei confronti del pubblico italiano, offrendo la più ampia e migliore selezione di contenuti che si possa trovare”, ha affermato Marco Azzani, Country Director, Prime Video Italia. “Questi entusiasmanti annunci su Original, Exclusive e live sport evidenziano il nostro impegno crescente e continuo verso l’industria audiovisiva italiana, nonché il nostro obiettivo di diventare l’hub di intrattenimento di riferimento per i nostri spettatori in Italia, offrendo un’ampia gamma di contenuti che non solo raggiunga tutti i nostri clienti e incontri le loro passioni, ma che possa attrarre anche nuovi stakeholder, che vedono nel nostro servizio di streaming un’opportunità di crescita”.

“Siamo davvero entusiasti dei nostri Originals in Italia”, ha affermato Georgia Brown, Head of European Originals, Amazon Studios. “Il nostro team italiano, guidato da Nicole Morganti, lavora costantemente per offrire agli spettatori gli show e i film che amano e, grazie alla collaborazione con alcune delle più innovative case di produzione locali e con i migliori talenti creativi siamo certi di poterlo fare. Non vediamo l’ora che il nostro pubblico scopra tutte le novità in arrivo e siamo entusiasti di lavorare con alcuni dei talenti emergenti più promettenti dentro e fuori dallo schermo”.

Con oltre 15 nuove produzioni italiane che si uniscono alla ricca offerta di serie, show, film e documentari locali e globali, oltre allo sport in diretta, un’ampia rosa di canali e lo store con i titoli più recenti disponibili per il noleggio e l’acquisto, Prime Video dimostra di essere l’hub di intrattenimento di riferimento per gli spettatori italiani, offrendo un’ampia scelta con i migliori contenuti e un’esperienza di visione innovativa e unica.

L’evento ha visto la partecipazione di artisti e talenti italiani di primo piano, tra cui Fedez, Lillo, Frank Matano, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Aurora Leone, Kim Rossi Stuart, Anna Foglietta, Gianmarco Tognazzi, Carlotta Antonelli, Leonardo Lodi, Luigi Lo Cascio, i Me Contro Te Sofia Scalia e Luigi Calagna, Fabio Balsamo, Ciro Priello, Salvatore Esposito, Gianluca Leuzzi, Gianluca Tavarelli, Ezequiel Iván Lavezzi e Alessandro Nesta.

Nel corso dell’evento, Nicole Morganti, head of Italian Originals, Amazon Studios, ha annunciato una serie di novità sulle produzioni Original locali tra cui:

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori , lo speciale natalizio di LOL: Chi ride è fuori che chiama a raccolta, per una puntata unica, sette tra i protagonisti più amati delle prime due edizioni, che rivivranno l’esperienza del comedy-show in un’atmosfera tutta natalizia. Fedez torna nel suo ruolo di co-host e giudice, osservando dalla control-room i concorrenti Mara Maionchi, Frank Matano, Maria Di Biase, Angelo Pintus, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo Petrolo nel teatro addobbato a festa. Per l’edizione natalizia valgono quindi le stesse regole di LOL: Chi ride è fuori, ma l’esperimento durerà 4 ore: il primo comico che riderà riceverà prima il cartellino giallo dell’ammonizione e poi quello rosso dell’espulsione dal gioco. Ad aggiudicarsi il montepremi finale di 100.000 euro, da devolvere a un ente benefico a scelta del vincitore, chi riuscirà a non ridere fino alla fine. Prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios, LOL Xmas Special: Chi ride è fuori sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi e territori nel mondo a Natale 2022.

, lo speciale natalizio di LOL: Chi ride è fuori che chiama a raccolta, per una puntata unica, sette tra i protagonisti più amati delle prime due edizioni, che rivivranno l’esperienza del comedy-show in un’atmosfera tutta natalizia. Fedez torna nel suo ruolo di co-host e giudice, osservando dalla control-room i concorrenti Mara Maionchi, Frank Matano, Maria Di Biase, Angelo Pintus, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo Petrolo nel teatro addobbato a festa. Per l’edizione natalizia valgono quindi le stesse regole di LOL: Chi ride è fuori, ma l’esperimento durerà 4 ore: il primo comico che riderà riceverà prima il cartellino giallo dell’ammonizione e poi quello rosso dell’espulsione dal gioco. Ad aggiudicarsi il montepremi finale di 100.000 euro, da devolvere a un ente benefico a scelta del vincitore, chi riuscirà a non ridere fino alla fine. Prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios, LOL Xmas Special: Chi ride è fuori sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi e territori nel mondo a Natale 2022. Il cooking travelogue Dinner Club torna per la seconda stagione con lo Chef stellato Carlo Cracco in viaggio per l’Italia assieme a quattro compagni speciali, gli attori Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini e Luca Zingaretti, alla scoperta delle ricette e dei tesori più nascosti del nostro Paese. Mete di questo nuovo viaggio sono la Sila in Calabria, la Romagna, il Sud Tirolo e la Sicilia. Una volta rientrati al Dinner Club si uniranno a cena con le 2 socie onorarie Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto regalandoci 6 puntate piene di rivelazioni, buona cucina e tante risate. Dinner Club è scritto da Magda Geronimo, Alessandro Saitta e Ugo Ripamonti. La regia è di Riccardo Struchil e Caterina Pollini. La seconda stagione di Dinner Club sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2023.

torna per la seconda stagione con lo Chef stellato Carlo Cracco in viaggio per l’Italia assieme a quattro compagni speciali, gli attori Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini e Luca Zingaretti, alla scoperta delle ricette e dei tesori più nascosti del nostro Paese. Mete di questo nuovo viaggio sono la Sila in Calabria, la Romagna, il Sud Tirolo e la Sicilia. Una volta rientrati al Dinner Club si uniranno a cena con le 2 socie onorarie Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto regalandoci 6 puntate piene di rivelazioni, buona cucina e tante risate. Dinner Club è scritto da Magda Geronimo, Alessandro Saitta e Ugo Ripamonti. La regia è di Riccardo Struchil e Caterina Pollini. La seconda stagione di Dinner Club sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2023. Me Contro Te – La Famiglia Reale con Luigi Calagna e Sofia Scalia pronti per una nuova avventura: vivere un breve periodo in un palazzo reale con una famiglia nobile per apprenderne le abitudini, la cultura e le tradizioni. Durante il soggiorno impareranno le buone maniere grazie a Madame Cornelia, l’arcigna e severa governante, e Bruno, il simpatico e bonario maggiordomo di famiglia e tuttofare della casa. Assieme a loro i tre nipoti della regina: i gemelli Divina e Tronaldo, abituati alla vita agiata e borghese di corte ed Emma, ribelle e insofferente a tutto ciò che è etichetta, buone maniere e tradizione. Alla fine, i ragazzi scoprono il vero motivo della loro permanenza nella reggia: la regina li ha voluti lì per far conoscere ai nipoti la semplicità e la genuinità della vita di due persone normali. Prodotto da Colorado Film Production, Warner Bros., e Me Contro Te, la serie sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 30 settembre 2022.

Sono Lillo , una nuova serie con protagonista Lillo Petrolo alle prese con le conseguenze del suo successo. Lillo, infatti, da quando ha creato il personaggio di Posaman ha ottenuto una fama immediata e ora tutti lo vogliono. Non potrebbe andare meglio, ma si sa, non è tutto oro quello che luccica. Sua moglie Marzia, dopo lunghi anni di matrimonio, decide di lasciarlo. Il motivo? Proprio Posaman! O meglio, il fatto che Lillo si sia talmente immedesimato nel personaggio da non prendersi mai sul serio. Deciso a riconquistare Marzia, Lillo si imbarcherà in un’avventura piena di situazioni grottesche e surreali nella quale troverà la cosa più importante di tutte: se stesso. Assieme a Lillo, nel cast troviamo anche Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Corrado e Caterina Guzzanti, Cristiano Caccamo, e Maccio Capatonda. Sono Lillo è prodotto da Lucky Red, diretto da Eros Puglielli e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2023.

, una nuova serie con protagonista Lillo Petrolo alle prese con le conseguenze del suo successo. Lillo, infatti, da quando ha creato il personaggio di Posaman ha ottenuto una fama immediata e ora tutti lo vogliono. Non potrebbe andare meglio, ma si sa, non è tutto oro quello che luccica. Sua moglie Marzia, dopo lunghi anni di matrimonio, decide di lasciarlo. Il motivo? Proprio Posaman! O meglio, il fatto che Lillo si sia talmente immedesimato nel personaggio da non prendersi mai sul serio. Deciso a riconquistare Marzia, Lillo si imbarcherà in un’avventura piena di situazioni grottesche e surreali nella quale troverà la cosa più importante di tutte: se stesso. Assieme a Lillo, nel cast troviamo anche Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Corrado e Caterina Guzzanti, Cristiano Caccamo, e Maccio Capatonda. Sono Lillo è prodotto da Lucky Red, diretto da Eros Puglielli e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2023. Prova Prova Sa Sa , un comedy show incentrato sull’improvvisazione e sull’intrattenimento tutto da ridere con Frank Matano alla conduzione ed un cast fisso formato da 4 comici eccezionali: Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone. In ogni puntata i quattro comici devono esibirsi in una serie di sketch e challenge improvvisate talvolta decise dal conduttore, altre volte basate sui suggerimenti del pubblico in studio. Alcuni di questi sketch sono individuali, altri prevedono il coinvolgimento di due o più comici. In ogni episodio, inoltre, c’è un guest che irrompe nel programma e si mette in gioco improvvisando insieme al cast. Tra gli ospiti: Francesco Mandelli, Corrado Nuzzo, Valeria Angione, e il duo comico I Soldi Spicci. Prova Prova Sa Sa è prodotto da Endemol Shine Italy ed è basato su “Whose Line Is It Anyway?”, format di successo e pluripremiato creato da Dan Patterson e Mark Leveson per Hat Trick Productions. Lo show sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2022.

, un comedy show incentrato sull’improvvisazione e sull’intrattenimento tutto da ridere con Frank Matano alla conduzione ed un cast fisso formato da 4 comici eccezionali: Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone. In ogni puntata i quattro comici devono esibirsi in una serie di sketch e challenge improvvisate talvolta decise dal conduttore, altre volte basate sui suggerimenti del pubblico in studio. Alcuni di questi sketch sono individuali, altri prevedono il coinvolgimento di due o più comici. In ogni episodio, inoltre, c’è un guest che irrompe nel programma e si mette in gioco improvvisando insieme al cast. Tra gli ospiti: Francesco Mandelli, Corrado Nuzzo, Valeria Angione, e il duo comico I Soldi Spicci. Prova Prova Sa Sa è prodotto da Endemol Shine Italy ed è basato su “Whose Line Is It Anyway?”, format di successo e pluripremiato creato da Dan Patterson e Mark Leveson per Hat Trick Productions. Lo show sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2022. Mahmood – Ja ti la Crediasa Crasa, il documentario che segue il cantautore lungo tutto il suo tour europeo, racconta la storia di uno degli artisti italiani più amati. Il film esplora le relazioni più intime di Mahmood con le persone che hanno lasciato un segno nella sua vita personale: la famiglia, da sempre presente e suo punto di riferimento, gli amici, i collaboratori. Un viaggio interiore che ha la musica come colonna portante e dove l’amore e l’assenza trovano il loro modo di coesistere. Mahmood – Ja ti la Crediasa Crasa è diretto da Giorgio Testi, scritto da Virginia W. Ricci e prodotto da Red Carpet e sarà disponibile prossimamente in esclusiva su Prime Video.

il documentario che segue il cantautore lungo tutto il suo tour europeo, racconta la storia di uno degli artisti italiani più amati. Il film esplora le relazioni più intime di Mahmood con le persone che hanno lasciato un segno nella sua vita personale: la famiglia, da sempre presente e suo punto di riferimento, gli amici, i collaboratori. Un viaggio interiore che ha la musica come colonna portante e dove l’amore e l’assenza trovano il loro modo di coesistere. Mahmood – Ja ti la Crediasa Crasa è diretto da Giorgio Testi, scritto da Virginia W. Ricci e prodotto da Red Carpet e sarà disponibile prossimamente in esclusiva su Prime Video. Improvvisamente Natale , un family comedy con Diego Abatantuono. Il film racconta la storia di Chiara, 8 anni, che ogni anno non vede l’ora sia Natale per rivedere l’adorato nonno Lorenzo (Diego Abatantuono), proprietario del delizioso albergo d’alta montagna che ospita i festeggiamenti della famiglia. Quest’anno, però, i genitori di Chiara, Alberta e Giacomo, hanno deciso di mettersi in macchina sotto il sole bollente della settimana di Ferragosto, per una visita fuori stagione a Lorenzo, perché hanno bisogno di lui per dare a Chiara l’amara notizia: si stanno separando. Forse, se glielo dicesse lui, la piccola soffrirebbe meno…Lorenzo, già in crisi perché rischia di dover vendere il suo amato hotel, accetta l’ingrato incarico di dare la notizia alla nipotina, ma prima vuole regalarle l’ultimo Natale felice… a Ferragosto! Il film, diretto daFrancesco Patierno e prodotto da Notorius Pictures sarà disponibile in esclusiva su Prime Video a Natale 2022.

, un family comedy con Diego Abatantuono. Il film racconta la storia di Chiara, 8 anni, che ogni anno non vede l’ora sia Natale per rivedere l’adorato nonno Lorenzo (Diego Abatantuono), proprietario del delizioso albergo d’alta montagna che ospita i festeggiamenti della famiglia. Quest’anno, però, i genitori di Chiara, Alberta e Giacomo, hanno deciso di mettersi in macchina sotto il sole bollente della settimana di Ferragosto, per una visita fuori stagione a Lorenzo, perché hanno bisogno di lui per dare a Chiara l’amara notizia: si stanno separando. Forse, se glielo dicesse lui, la piccola soffrirebbe meno…Lorenzo, già in crisi perché rischia di dover vendere il suo amato hotel, accetta l’ingrato incarico di dare la notizia alla nipotina, ma prima vuole regalarle l’ultimo Natale felice… a Ferragosto! Il film, diretto daFrancesco Patierno e prodotto da Notorius Pictures sarà disponibile in esclusiva su Prime Video a Natale 2022. Mai dire Kung Fu – Grosso guaio all’Esquilino, un film con Lillo Petrolo, ambientato a Roma e incentrato su Davide, un timido ragazzo di 12 anni costretto ad affrontare il malvagio bullo del quartiere mentre cerca di non fare brutta figura con Yasmin, la ragazza che gli piace. Per farlo una volta per tutte, decide di rivolgersi a un bizzarro maestro di Kung Fu, Martino, ex star di B-Movie ora in declino e al verde. Tra improbabili allenamenti, rocambolesche fughe e qualche botta, Martino e Davide cresceranno insieme e impareranno ad affrontare le proprie paure. Il film è prodotto da Lucky Red e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2023.

Comedy Specials : su Prime Video saranno disponibili in esclusiva una serie di spettacoli con protagonisti alcuni dei comici italiani più conosciuti e amati. Il primo spettacolo avrà come protagonista Alessandro Siani e uscirà il 26 luglio, seguito questo autunno da spettacoli comici con il duo comico Lillo e Greg, Angelo Pintus, Enrico Brignano, Francesco Cicchella, e Maurizio Lastrico.

: su Prime Video saranno disponibili in esclusiva una serie di spettacoli con protagonisti alcuni dei comici italiani più conosciuti e amati. Il primo spettacolo avrà come protagonista Alessandro Siani e uscirà il 26 luglio, seguito questo autunno da spettacoli comici con il duo comico Lillo e Greg, Angelo Pintus, Enrico Brignano, Francesco Cicchella, e Maurizio Lastrico. Kobe – Una storia italiana , il documentario su Kobe Bryant, uno dei più grandi giocatori di basket della storia, cresciuto nei campetti di pallacanestro della provincia italiana tra pastasciutta, vita di paese e tifo per il calcio. Kobe – Una storia italiana è una favola unica raccontata da chi gli ha vissuto accanto in quegli anni incredibili: la storia del giovane Black Mamba, l’adolescente che conquistò l’Italia del basket e che rimase stregato dal nostro Paese. Diretto da Jesus Garcés Lambert, scritto da Giovanni Filippetto e prodotto da Alessandro Lostia per Indigo Stories, il documentario uscirà in esclusiva su Prime Video nel 2022.

, il documentario su Kobe Bryant, uno dei più grandi giocatori di basket della storia, cresciuto nei campetti di pallacanestro della provincia italiana tra pastasciutta, vita di paese e tifo per il calcio. Kobe – Una storia italiana è una favola unica raccontata da chi gli ha vissuto accanto in quegli anni incredibili: la storia del giovane Black Mamba, l’adolescente che conquistò l’Italia del basket e che rimase stregato dal nostro Paese. Diretto da Jesus Garcés Lambert, scritto da Giovanni Filippetto e prodotto da Alessandro Lostia per Indigo Stories, il documentario uscirà in esclusiva su Prime Video nel 2022. Ipersonnia , thriller ambientato in un futuro prossimo dove le vecchie carceri sono solo un ricordo. Ora i detenuti scontano la pena in uno stato di sonno profondo. L’ipersonno è un sistema efficiente, economico e affidabile. Almeno fino al giorno in cui David Damiani (Stefano Accorsi), psicologo incaricato di monitorare lo stato psichico dei carcerati, si trova di fronte a un detenuto di cui sono andati persi tutti i dati. Un imprevisto inedito, che innescherà una catena di eventi imprevedibili e costringerà lo stesso David a confrontarsi con i fantasmi del proprio passato. Diretto da Alberto Mascia, scritto da Mascia e Enrico Saccà, Ipersonnia è interpretato da Stefano Accorsi. Nel cast Caterina Shulha, Astrid Meloni, Andrea Germani, Paolo Pierobon, Sandra Ceccarelli. Prodotto da Ines Vasiljevic, Andrea Paris, Matteo Rovere e Stefano Sardo, il film è una produzione Ascent Film e Nightswim e sarà disponibile su Prime Video nel 2022.

, thriller ambientato in un futuro prossimo dove le vecchie carceri sono solo un ricordo. Ora i detenuti scontano la pena in uno stato di sonno profondo. L’ipersonno è un sistema efficiente, economico e affidabile. Almeno fino al giorno in cui David Damiani (Stefano Accorsi), psicologo incaricato di monitorare lo stato psichico dei carcerati, si trova di fronte a un detenuto di cui sono andati persi tutti i dati. Un imprevisto inedito, che innescherà una catena di eventi imprevedibili e costringerà lo stesso David a confrontarsi con i fantasmi del proprio passato. Diretto da Alberto Mascia, scritto da Mascia e Enrico Saccà, Ipersonnia è interpretato da Stefano Accorsi. Nel cast Caterina Shulha, Astrid Meloni, Andrea Germani, Paolo Pierobon, Sandra Ceccarelli. Prodotto da Ines Vasiljevic, Andrea Paris, Matteo Rovere e Stefano Sardo, il film è una produzione Ascent Film e Nightswim e sarà disponibile su Prime Video nel 2022. Il nuovo film con e di Maccio Capatonda, prodotto da Lotus Production, una società Leone Film Group, in associazione con Medusa, sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2023.

Aggiornamenti esclusivi e anticipazioni su produzioni precedentemente annunciate:

First look e annuncio cast della heist series Original Everybody Loves Diamonds con Kim Rossi Stuart, Anna Foglietta, Gianmarco Tognazzi, Carlotta Antonelli e Leonardo Lodi, con la partecipazione di Rupert Everett and Malcom Mcdowell nel cast di questa serie ispirata al “Colpo di Anversa” del 2003, il più grande furto di diamanti al mondo. Everybody Loves Diamonds è diretta da Gianluca Maria Tavarelli, prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, una società del gruppo Fremantle, e scritta da Michele Astori, Stefano Bises, Giulio Carrieri, e Bernardo Pellegrini. Everybody Loves Diamonds sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo nel 2023.

con Kim Rossi Stuart, Anna Foglietta, Gianmarco Tognazzi, Carlotta Antonelli e Leonardo Lodi, con la partecipazione di Rupert Everett and Malcom Mcdowell nel cast di questa serie ispirata al “Colpo di Anversa” del 2003, il più grande furto di diamanti al mondo. Everybody Loves Diamonds è diretta da Gianluca Maria Tavarelli, prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, una società del gruppo Fremantle, e scritta da Michele Astori, Stefano Bises, Giulio Carrieri, e Bernardo Pellegrini. Everybody Loves Diamonds sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo nel 2023. First look della nuova serie di finzione Original The Bad Guy con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi. The Bad Guy è una serie di Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi, diretta da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi. Prodotta da Nicola Giuliano, Francesca Cimae Carlotta Calori per Indigo Film, The Bad Guy sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia e in oltre 240 Paesi e territori nel mondo in autunno 2022.

con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi. The Bad Guy è una serie di Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi, diretta da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi. Prodotta da Nicola Giuliano, Francesca Cimae Carlotta Calori per Indigo Film, The Bad Guy sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia e in oltre 240 Paesi e territori nel mondo in autunno 2022. Prime immagini della serie originale Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo, terza stagione, il real-life thriller che vede un gruppo di celebrità darsi alla fuga in lungo e in largo per l’Italia, nel tentativo di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per due settimane, con limitate risorse economiche. A dar loro la caccia saranno alcuni tra i più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari. Questa edizione vedrà protagonisti Luca Argentero e Cristina Marino, Salvatore Esposito e Marco D’Amore, Katia Follesa, Ciro Priello e Fabio Balsamo, Rkomi e Irama. Celebrity Hunted – Caccia all’uomo S3 sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2022.

Live sports | UEFA Champions League:

Marco Foroni, head of Sport, Prime Video Italia, ha annunciato che l’ex calciatore argentino Ezequiel Iván Lavezzi, il secondo più amato dai tifosi del Napoli dopo Maradona e finalista della Coppa del Mondo 2014; il due volte vincitore della Champions League e campione della Coppa del Mondo 2006 Alessandro Nesta e l’ex compagno di squadra Massimo Oddo, anche lui vincitore di una Champions League e campione del mondo, si uniranno alla squadra di giornalisti ed esperti Prime Video per la stagione 2022-23 della UEFA Champions League. Confermata la squadra di Prime Video con i presentatori Giulia Mizzoni e Marco Cattaneo, i bordocampisti Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani; i telecronisti Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini; e i commentatori Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Diego Milito, Patrice Evra e Gianpaolo Calvarese.

Le foto da Prime Video Presents Italia 2022

1 di 8