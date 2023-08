- Pubblicità -

I titoli di lavorazione di Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars sembrano paragonare entrambi i film ad un dessert. The Cosmic Circus, infatti, ha rivelato che The Kang Dynasty viene chiamato internamente Apple Pie 1, mentre il suo sequel diretto si è guadagnato il soprannome di Apple Pie 2, dunque evidenziando un collegamento esplicito tra i due progetti. Sebbene al momento non sia noto il motivo per cui i Marvel Studios abbiano scelto di utilizzare tali titoli, i fan hanno lavorato sodo cercando di discernere il significato di tali nomi in codice.



Molto spesso, infatti, i film usano titoli di lavorazione provvisori come un accenno a ciò che il film potrebbe comportare. Al momento però non si hanno particolari notizie riguardo i due film, per i quali bisognerà attendere il 2026 per il primo e il 2027 per il secondo. Parliamo dunque di progetti ancora in fase di sviluppo, che ad ora sappiamo unicamente rappresenteranno la conclusione della Multiverse Saga. Una saga che sta però subendo continui cambiamenti anche in corso d’opera. Sempre secondo The Cosmic Circus, i due titoli potrebbero però essere un riferimento a Carl Sagan.

Sagan è stato uno scienziato spaziale di fama mondiale, che ha contribuito a portare le meraviglie della scienza nel mondo grazie alla serie televisiva del 1980 Cosmos: A Personal Voyage. Proprio una nota citazione di Sagan da Cosmos potrebbe essere ciò a cui si riferiscono i due titoli dei prossimi film degli Avengers. La citazione recita: “Se vuoi fare una torta di mele da zero, devi prima inventare l’universo“. Ciò che Sagan intende con questo è che è necessario creare letteralmente l’universo e tutti gli elementi costitutivi in esso contenuti per poter creare qualcosa da zero.

Questo potrebbe dunque essere un riferimento alle intenzioni di Kang il Conquistatore, il quale sembra che cerchi di costruire un universo dalle macerie di altri universi, governando incontrastato su di esso. Si tratta naturalmente di pure teorie, le quali per essere verificate dovranno attendere ancora un po’. Il futuro dell’MCU è ancora confuso e incerto e i recenti insuccessi di progetti indicati come molto importanti stanno seriamente compromettendo il futuro della Multiverse Saga, la quale potrebbe ancora subire cambiamenti da qui ai prossimi anni. Di certo, i due nuovi Avengers dovranno soddisfare aspettative molto alte.