A Family Affair: Zac Efron non avrebbe mai pensato di vedere queste scene sullo schermo

In A Family Affair, proprio come lo Zac Efron che conosciamo e amiamo, l’attore interpreta una bella star del cinema, ma i paragoni si fermano qui. A differenza di Efron, che abbiamo recentemente celebrato per essere stato un leader stimolante sul set di The Iron Claw, il suo personaggio, Chris Cole, è un po’ una spina nel fianco per la sua assistente, Zara, interpretata dalla co-protagonista Joey King. Insieme, il loro ritratto di questa classica dinamica industriale è talmente azzeccato che è chiaro che i due si sono trovati bene sul set, facendo rimbalzare le loro performance l’uno sull’altro. In effetti, potreste rimanere sorpresi di quanto i loro botta e risposta fossero in realtà improvvisazioni sul posto e di quanto poco si aspettassero di arrivare al montaggio finale.

Il film è una commedia romantica che racconta di Zara, l’assistente di una star che sogna di diventare una produttrice di Hollywood. Questo sogno è l’unica ragione per cui è rimasta sotto il controllo della star d’azione Chris Cole per così tanto tempo e, dopo un’esplosione di ridicolo di troppo, Zara finalmente si oppone a Chris e si licenzia. Sfortunatamente per lei, non sarà così facile prendere le distanze da questa relazione quando si imbatterà accidentalmente in Chris che ha una relazione sentimentale con sua madre, interpretata dall'”eterea e adorabile” Nicole Kidman.

Prima dell’uscita del film su Netflix, Collider ha avuto la possibilità di incontrare Efron e King per parlare della loro esperienza di lavoro con il regista Richard Lagravenese e Nicole Kidman. Per Zac Efron, il film ha rappresentato l’opportunità di riunirsi con un’ex compagna, avendo recitato al fianco della Kidman in The Paperboy del 2012, mentre per la King si è trattato di incontrare e lavorare al fianco di un eroe. I due parlano anche dei veri eroi non celebrati sui set cinematografici, della condivisione delle scene e della sfida divertente di improvvisare insieme.

Zac Efron e Joey King elogiano gli eroi non celebrati di Hollywood

È difficile scegliere. Dovrò dire che si tratta di un gruppo di persone. Abbiamo i nostri parrucchieri e truccatori, le varie troupe che lavorano sotto di noi, i nostri cameraman, i reparti audio e i nostri registi. Persone che stanno dietro le quinte. Hanno tutti bisogno di un po’ di amore.

Sono presenti in tutto il film, ma in particolare in molte scene con Joey. Ci siamo divertiti molto e quando Richard ci ha incoraggiato a lasciar respirare e a far sì che fosse reale. Quelle sono sempre le riprese migliori. Sono sempre i momenti migliori, secondo me. Abbiamo avuto anche molti momenti davvero divertenti e onesti quando stavamo migliorando, e sono stati davvero belli. Mi guardo indietro e non ricordo come siamo arrivati a questo punto, ma poi abbiamo iniziato a cantare. [Ride]