Walker 4, la spiegazione del finale: come finisce la storia di Cordell?

Dopo quattro stagioni su The CW, la rivisitazione di Walker, Texas Ranger, intitolata semplicemente Walker, ha ufficialmente concluso la sua corsa televisiva. Nonostante la cancellazione da parte del network a metà della quarta e ultima stagione, il dramma poliziesco neo-western è riuscito ad atterrare con grazia nel suo ultimo episodio, “See You Someday”, andato in onda il 26 giugno 2024. La star della serie, Jared Padalecki, è stato con la rete fin dalla sua nascita nel 2005 (quando recitava in Supernatural), e quest’ora segna la fine del suo mandato. Fortunatamente, Walker se n’è andato con una nota positiva e, dopo una stagione notevolmente buia, è tutto ciò che potevamo chiedere al drama di Austin. Ecco come si è conclusa la serie originale di The CW.

“See You Sometime” ha chiuso “Walker” con un cuore autentico

È stato detto che, per essere un procedurale sui Texas Rangers, Walker è davvero incentrato sulla famiglia, e questo non è mai stato così vero come nel finale della quarta stagione, “See You Sometime”. L’intero episodio è incentrato sul diploma di Auggie (Kale Culley) e funge da conclusione della serie iniziata nel 2021. Tutte le trame si concludono qui. Cordell Walker (Padalecki) e Geri Broussard (Odette Annable) sono solidi come sempre, Stella (Violet Brinson) e Auggie hanno un futuro radioso davanti a loro, Bonham (Mitch Pileggi) e Abeline (Molly Hagan) sono arrivati a vedersi di comune accordo sul loro pensionamento e Liam (Keegan Allen) è stato avviato a una nuova posizione dal Governatore del Texas (il che ci sembra molto Yellowstone). Dire che alla fine la famiglia Walker si è salvata potrebbe essere un eufemismo, dato che lo show lascia questi personaggi vivi e vegeti per perseguire i loro prossimi passi.

Scritto dalla creatrice della serie Anna Fricke e dalla scrittrice di lunga data Blythe Ann Johnson (con il ritorno di Steve Robin alla regia), “See You Sometime” è il modo migliore in cuiWalker avrebbe potuto concludersi con un preavviso così breve. In modo impressionante, il sentito addio sembra più un finale di serie che un finale di stagione, nonostante sia stato scritto (e probabilmente girato) prima che la CW annunciasse che lo show non sarebbe tornato per la quinta stagione.

Il modo in cui la famiglia Walker è in grado di perseverare in qualsiasi situazione è una vera e propria testimonianza dell’amore che nutrono l’uno per l’altra, e questo episodio lo rende più evidente di altri. Chiamatelo sdolcinato o forse eccessivamente drammatico, ma il modo in cui Walker chiude la stagione è autentico per lo show stesso, che è sempre stato un po’ soap. Potrebbe esserci sempre qualcosa di diverso all’orizzonte per questa famiglia di Austin, ma qualunque tempesta arrivi, la supereranno insieme. Come culmine di tutti e 69 gli episodi, “See You Sometime” raggiunge tutti gli obiettivi emotivi che possiamo sperare di raggiungere.

Cordell Walker finalmente fa i conti con i suoi errori

Forse lo sviluppo più importante della quarta e ultima stagione di Walker è la necessaria crescita del personaggio principale della serie. Per anni, Cordell Walker è andato in giro con il fiato sul collo dopo la morte della moglie Emily (Genevieve Padalecki), ma dopo la sua esperienza di pre-morte – e le visioni di Emily e dell’Hoyt Rawlins diMatt Barr qualche episodio prima – ha finalmente riconosciuto i suoi schemi autodistruttivi per quello che sono. Troppo spesso Walker si è dato alla macchia, ha bruciato le tappe e ha messo in secondo piano la sua famiglia e i suoi amici per il bene della sua carriera di Texas Ranger. Ma dopo essere stato rapito, aver perso i più grandi traguardi dei suoi figli e aver inavvertitamente causato la morte del detective David Luna (Justin Johnson Cortez), il nostro eroe capisce finalmente che deve cambiare radicalmente.

Le parole costano poco e Walker lo sa bene. Non importa quante volte abbia detto che sarebbe stato migliore o che sarebbe cambiato negli ultimi quattro anni, è sempre ricaduto nel suo comportamento ossessivo e unilaterale. Ma questa volta, dopo che le sue azioni hanno causato gravi danni alle persone a cui tiene di più, Walker si è impegnato a prendersi il tempo necessario per risolvere i suoi problemi e cambiare – ed era ora. Non solo compie passi concreti per scusarsi con Auggie, Stella, Geri e Cassie (Ashley Reyes) per il suo comportamento irregolare (che vanno tutti in modo diverso, a dimostrazione del fatto che il perdono è un processo, non solo un’azione una tantum), ma inizia a compiere passi concreti per impegnarsi di più nell’essere un padre, un partner e un amico migliore. Lasua decisione di prendere un congedo dai Texas Rangers può essere scioccante, ma è necessaria. Se Walker vuole cambiare davvero, deve farlo lontano dal lavoro, e lo sa.

La conclusione della serie (intenzionale o meno) con Cordell Walker che se ne va in macchina senza il suo distintivo non fa che dimostrare quanta strada abbia fatto. Tra il periodo sotto copertura come Duke e il rapimento all’inizio della terza stagione, Walker ne ha passate tante nel corso degli anni. Ogni stagione sembra che ne esca con un bagaglio ancora più grande. Ma con la presenza di Geri a tenerlo a bada, ha dimostrato che il trauma più recente non lo inghiottirà come quelli precedenti. Al contrario, dimostra che è vero il vecchio adagio: “Ciò che non ti uccide ti rende più forte”, e questo è il modo perfetto per descrivere ciò che i personaggi passano in questo show. Walker ha finalmente imparato a dare tregua al suo protagonista, trasformandolo in un eroe per cui vale davvero la pena fare il tifo, nonostante i suoi difetti. La strada per arrivare a questo punto è stata lunga, ma “See You Sometime” promette che, anche se Walker sta per finire, questo è solo l’inizio della nuova vita di Cordell.

Il finale di ‘Walker’ inaugura una nuova era per i Walker e i Texas Ranger

Anche il resto della famiglia Walker viene lasciato in buona forma. Abbiamo accennato a come Bonham e Abeline hanno gestito i loro bisticci coniugali, e Auggie e Stella (entrambi beatamente ignari di ciò che li aspetta) hanno superato più di altri problemi, ma c’è un nuovo Walker all’orizzonte. Sembra probabile che Geri diventerà presto una Walker a tutti gli effetti. Dopo aver fatto parlare della storia d’amore tra Walker e Geri per la maggior parte della puntata, Cordell stuzzica il pubblico con la consapevolezza di voler chiedere a Geri di sposarlo durante il loro viaggio estivo. Questa è una svolta importante per Walker. Dimostra che (anche se lei sarà sempre con lui), ha superato il lutto della moglie, sperando di essere un uomo nuovo che possa rendere Geri felice come non mai. Naturalmente, gli Estranei non sono gli unici personaggi per cui la serie fa il tifo…

Nell’episodio finale, il Capitano Larry James (Toby Bell) è stato lieto di offrire a Cassie Perez l’ambita posizione di tenente a cui ambiva da quasi tutta la stagione. Dopo un anno difficile e la tragedia dell’omicidio di David Luna, è una vittoria di cui Cassie aveva disperatamente bisogno. Non solo merita questa promozione (è incredibilmente qualificata), ma questa è la strada che James voleva far seguire all’ultima partner di Walker, Micki Ramirez (Lindsey Morgan), quando ha iniziato a lavorare in polizia. Per molti versi, Cassie è riuscita a succedere a Micki sotto tutti i punti di vista, andando oltre le intenzioni originarie degli sceneggiatori di Walker. Forse condivide alcuni tratti con Micki, ma nel corso degli anni Cassie è riuscita ad affermarsi e a dimostrare di essere la più adatta a questo lavoro. Sebbene non sia il finale perfetto per Cassie – lei e Walker stanno ancora affrontando i loro problemi dopo la morte di Luna – è il meglio che la serie potesse fare con un preavviso così breve.

D’altra parte, Trey Barnett (Jeff Pierre) ha preso bene la notizia che gli è stata negata la promozione, con la promessa da parte del Capitano James che ci arriverà in futuro. Grazie alla promozione di Cass, Trey è il nuovo partner di Walker, diventando così il quarto ad assumere questo ruolo dopo James, Micki e Cassie. Si spera che il suo incarico duri un po’ di più. Per un personaggio che era stato originariamente introdotto come interesse amoroso di Micki e mentore di Auggie e Stella, Trey ha dimostrato più volte aWalker di essere il personaggio con il maggior potenziale creativo. Forse non è ancora diventato tenente, ma non dubitiamo che un giorno lo diventerà. E come ignorare i brevi accenni alla chimica di fondo tra Trey e Cassie? Il loro legame è stato accennato anche nella scorsa stagione e, anche se il finale della serie non lo mette in pratica, Walker ci lascia con la speranza che un giorno questi due possano essere più che semplici amici.

“See You Sometime” dimostra che “Walker” non aveva bisogno di continuare (ma avremmo voluto che lo facesse)

Ma il modo in cui Walker termina è il vero punto di forza. Dopo tutto quello che ha passato con lo Sciacallo, Walker invita i suoi figli a fare un ultimo viaggio in famiglia, con Geri al seguito. Mentre “See You Sometime” si conclude, vediamo il clan Walker partire per la loro prossima avventura dopo il congedo autoimposto (e prolungato) di Walker dai Rangers. C’è voluto un po’ di tempo, ma i quattro si sentono finalmente un’unità familiare e, con la promessa che Walker chiederà a Geri di sposarlo, presto lo saranno. Mentre escono dalla città, passano davanti ai nuovi vicini in subaffitto sul terreno dei Davidson, con la star di Dawson’s Creek James Van Der Beek che si rivela essere il nuovo inquilino vestito di bianco. Sebbene Walker si concluda con un leggero cliffhanger, che lascia presagire altri misteriosi (e cultistici) avvenimenti in futuro, il vero cuore di questo finale di serie improvvisato è sapere che Walker, Geri e i suoi figli staranno tutti bene.

La verità è che il finale di Walker è immensamente soddisfacente. Non solo ogni arco emotivo principale viene completato, ma la storia di tutti si conclude con una punta di speranza, ricordandoci che la loro storia non è finita, anche se la serie sta per terminare. Walker era una serie che si vantava di bilanciare intricati misteri texani con il dramma di una grande famiglia, e un episodio come questo sembra il modo migliore per celebrare un ideale così elevato. “See You Sometime” conclude l’intera narrazione di Walker e, sebbene sia facile desiderare altre avventure con questi personaggi (soprattutto sulla scia di quel teaser finale), si sente come un finale definitivo da solo.