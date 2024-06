A Quiet Place: giorno 1, le prime reazioni lo definiscono “terrificante” e uno dei migliori del franchising

Le prime reazioni a A Quiet Place: giorno 1 sono iniziate ad arrivare e, se l’eco è indicativa, il prequel è destinato a farvi venire i brividi. Le prime proiezioni del film hanno lasciato il pubblico sia terrorizzato che entusiasta. Le prime reazioni hanno elogiato l’atmosfera intensa e la trama avvincente per cui il franchise di Un posto tranquillo è noto, e il passaggio alle strade caotiche e piene di rumore di New York al momento dell’arrivo degli alieni aggiunge un nuovo livello di orrore e suspense.

L’interpretazione di Lupita Nyong’o nel ruolo di Sam è stata sottolineata come un punto di forza, e molti hanno applaudito la sua capacità di trasmettere emozioni crude e paura. Anche l’interpretazione di Joseph Quinn nel ruolo di Eric è stata apprezzata, e i critici hanno notato l’irresistibile chimica tra i due protagonisti. Il ritorno di Djimon Hounsou nei panni di Henri, l'”uomo sull’isola” di A Quiet Place: Parte 2, sarà un altro elemento di spicco, che porterà continuità e profondità all’universo in espansione. Nel frattempo, la regia di Michael Sarnoski è stata lodata per aver mantenuto l’atmosfera intensa e al limite della sopportazione che ha reso i film originali un successo. Sebbene per alcuni non sia così spaventoso come i due film precedenti, A Quiet Place: giorno 1 è stato lodato per la sua storia straordinariamente umana.

Gli spettatori sono entusiasti della nuova prospettiva offerta dal film. A differenza dei precedenti episodi incentrati sulla famiglia Abbott, A Quiet Place: giorno 1 esplora le esperienze di diversi sopravvissuti che dovrebbero aggiungere strati alla narrazione del franchise. Ma quanto è in grado di espandere l’universo questa nuova versione? Il prequel rimane fedele alle sue radici? Nel complesso, le prime reazioni suggeriscono che A Quiet Place: giorno 1 è una degna aggiunta al franchise e molti lo definiscono un nuovo film preferito. Grazie al cast stellare, alla storia avvincente e alla regia esperta, sembra che il pubblico si stia divertendo ancora una volta in modo terrificante.

Cosa dicono i critici e i fan di A Quiet Place: giorno 1?

Il pubblico ha avuto grandi apprezzamenti per A Quiet Place: giorno 1 è stato considerato da molti critici uno dei preferiti del franchise dopo i due film di A Quiet Place diretti da John Krasinski.

Loved A QUIET PLACE: DAY ONE. Thematically, if PART I and II are more akin to ALIEN — small, quiet moments of terror — DAY ONE is closer to ALIENS. Big, loud and scary monster carnage. Nyong’o gives a heartbreaking weight to her role — and the final shot will leave you BROKEN. pic.twitter.com/8P5A1XGpxJ — Jake Hamilton (@JakesTakes) June 23, 2024

A Quiet Place: Day One is easily my favorite in this franchise. It’s human & raw & is a story about the desperation that exists when all hope is lost & how that turns into a deep connection with each other. Joseph Quinn, you movie star! Lupita Nyong’o has an Oscar for a REASON. pic.twitter.com/Mm4XffHHLs — Rachel Leishman (@RachelLeishman) June 23, 2024

A QUIET PLACE: DAY ONE might be my favorite of the series. The city setting brings new thrills and nail-biting suspense. But what truly sets this apart is Lupita Nyong’o and director Michael Sarnoski telling a poignant story about finding inner peace, even during the apocalypse. pic.twitter.com/ja8PBehO7G — Andrew J. Salazar (@AndrewJ626) June 23, 2024

Anche il cast del film, ricco di talenti, ha ricevuto molti elogi. Tuttavia, la Nyong’o e la Quinn devono fare i conti con un grande ruba-scena del nuovo film: il gatto.

A Quiet Place: Day One is excellent. It didn’t have as much apocalypse-falling carnage as I’d hoped for but the human story told here is both terrifying and beautiful. Lupita Nyong’o and Joseph Quinn are great. Nice new bits of lore, too. Plus, the cat is a star. pic.twitter.com/X7JGLHU06A — BD (@BrandonDavisBD) June 23, 2024