Superman: foto del set sembrano confermare la presenza di un villain alieno

La trasformazione di Cleveland in Metropolis per Superman sembra essere completa, con un’intera strada in cui si trovano negozi e bar che fanno riferimento all’Universo DC. Nei giorni scorsi abbiamo anche visto dei giornali con l’Uomo d’Acciaio di David Coresnwet che fa il suo dovere di protettore della città. Negli ultimi giorni, le macerie sono state lentamente aggiunte alla strada e abbiamo sentito che le telecamere inizieranno a girare lunedì (il che significa che probabilmente la prossima settimana potremo dare una prima occhiata a Superman e al cast in azione).

Si potrebbero inoltre avere anche ulteriori dettagli sul principale villain del reboot. Come noto, Nicholas Hoult interpreterà Lex Luthor, ma non è ancora chiaro se indosserà o meno una Power Suit per affrontare il kryptoniano. La prima immagine teaser di Superman mostrava un bizzarro globo alieno sullo sfondo che, secondo i fan, potrebbe essere Warworld, la nave di Mongul. Ora, come svelato da nuove foto, una grande scala è stata eretta sulla strada, con l’idea di mostrare qualcuno o qualcosa che emerge da una nave che verrà aggiunta con i VFX.

Ciò è evidente dal fatto che i gradini sono di metallo e che un fan ha notato la presenza di luci all’interno di quella che sembra essere una porta. La domanda è: perché questa nave sta atterrando fuori dal Daily Planet e cosa significherà per l’identità segreta di Clark Kent/Kal-El? I DC Studios e James Gunn sono stati così attenti fino a questo momento che immaginiamo faranno di tutto per impedire qualsiasi fuga di notizie, quindi solo il tempo ci dirà quanto vedremo alla fine. Tuttavia, la presenza di una nave aliena sembra proprio suggerire che il villain potrebbe venire dallo spazio.

Here’s a better view of what appears to be a craft of some sort. The blue wrap will most likely be replaced in post; underneath the canopy is a huge bank of bright lights. I believe the antagonist will descend the stairs, covered now by the brown tarp. pic.twitter.com/Mv19UIlOTA — Brian Lumley (@brian_lumley) June 21, 2024

Tutto quello che sappiamo su Superman

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane.

Nel cast anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion. Sean Gunn, María Gabriela de Faría, Terence Rosemore, Wendell Pierce, Sara Sampaio, Anthony Carrigan, Pruitt Taylor Vince completano il cast.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, animazione e giochi”.

Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.