Grazie alla sua convincente interpretazione in Reacher e alla sua imponente statura fisica, l’attore Alan Ritchson è stato spesso indicato dai fan come l’attore giusto per ricoprire un qualche ruolo da supereroe. A quanto pare, ben prima che tali voci in suo favore iniziassero ad emergere, Ritchson si era effettivamente candidato per una parte di questo genere, mancando però di ottenerla. Parlando con Men’s Healt, Richtson ha infatti ricordato di essere stato quasi scritturato per il ruolo di Thor nel Marvel Cinematic Universe. L’attore ha persino affermato che gli era stato detto che la parte era essenzialmente sua, ma che, non avendo investito molto nella sua performance per l’audizione, il ruolo sarebbe andato a Chris Hemsworth.

“Non l’ho preso sul serio“, ha rivelato a proposito di quel suo provino per Thor. “Pensavo: “Mi daranno la parte se assomiglio a quel tipo; a nessuno interessa davvero recitare”“. Dopo l’audizione, la direttrice del casting avrebbe detto al suo team che il ruolo doveva essere suo, ma che Ritchson non aveva dimostrato di avere “mestiere“”. Sebbene Ritchson abbia poi interpretato Hawk nella serie DC Titans, ha anche rivelato di aver inizialmente tentato di interpretare Nightwing. Il debutto di Ritchson nel mondo dei supereroi è poi avvenuto in Smallville, dove ha interpretato Aquaman.

Anni dopo, ha tentato di tornare nel mondo della DC come Dick Grayson per Titans, un’esperienza che ha affrontato con maggiore sicurezza rispetto all’audizione per Thor. “Ero così sicuro di me. Pensavo: “Questa è la migliore audizione che abbia mai fatto in vita mia. Non c’è modo che facciano questo show senza di me“, ha ammesso l’attore. Più che per la sua performance, la perdita di questo ruolo sarebbe dovuta principalmente al fatto di essere stato troppo vecchio per la versione del personaggio che gli autori avevano in mente. In molti si augurano ora di vedere Richtson nel ruolo di Batman all’interno del DC Universe, ruolo per il quale è indicato come uno dei più idonei.