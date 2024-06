Alien: Romulus, la resa dei conti tra lo Xenomorfo e Cailee Spaeny nel nuovo poster

Quando Sir Ridley Scott ha rimesso mano al franchise di Alien, i fan hanno gioito. Sfortunatamente, i suoi prequel – Prometheus e Alien: Covenant – erano poco ricchi di azione e horror e ricchi di temi fantascientifici profondi… che non hanno avuto la risonanza che il regista sperava.

L’acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney ha visto i diritti del franchise passare di mano e ora quest’ultimo si amplierà con una serie TV dallo showrunner di Fargo Noah Hawley e un film, Alien: Romulus, diretto da Fede Alvarez. Ora, grazie a SFFGazette.com, abbiamo un nuovo teaser per Alien: Romulus (che puoi vedere qui) dopo che il film è stato pubblicizzato sulla copertina di una rivista di prossima uscita.

Gli Xenomorfi sono finalmente tornati e ora sono più terrificanti di quanto non fossero da molto tempo; per quelli di voi che se lo chiedono, nel poster si vede il personaggio di Cailee Spaeny, Rain, che fissa il mostro.

“È un talento straordinario”, ha recentemente detto Alvarez dell’attrice. “L’ho incontrata qualche anno fa, e in un certo senso è stata una totale coincidenza. È merito del suo talento, ma quando abbiamo iniziato a scrivere il film qualche anno fa, io e il mio co-sceneggiatore [Rodo Sayagues] avevamo già la sua foto sulla lavagna.”

“Abbiamo messo le foto dei volti sulla lavagna solo per avere un volto del personaggio a cui rivolgerci quando dice una battuta. ‘Come parlerebbe quella persona?’ Quindi abbiamo avuto la sua faccia sul tabellone fin dall’inizio, e dico sempre a Cailee: ‘Ho scritto questo film per te.'”

Alien: Romulus, tutto quello che sappiamo sul film

Il film Alien: Romulus è interpretato da Cailee Spaeny (Priscilla), David Jonsson (Agatha Christie’s Murder is Easy), Archie Renaux (Tenebre e ossa), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun) e Aileen Wu. Alien: Romulus è diretto da Fede Alvarez (La casa, Man in the Dark) da una sceneggiatura scritta dallo stesso Alvarez insieme al suo frequente collaboratore Rodo Sayagues (L’uomo nel buio – Man in the Dark), basata sui personaggi creati da Dan O’Bannon e Ronald Shusett.

Nel film, stando alla sinossi ad oggi riportata, un gruppo di giovani coloni spaziali, mentre rovista nelle profondità di una stazione spaziale abbandonata, si ritrova faccia a faccia con la forma di vita più terrificante dell’universo. Dovranno allora cercare di sopravvivere e impedire che quel male possa diffondersi. Il film è atteso in sala a partire dal 16 agosto.