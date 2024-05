Andrew Garfield in trattative per il prossimo thriller di Luca Guadagnino

Andrew Garfield è in trattative per recitare al fianco di Julia Roberts nel prossimo film di Amazon MGM Studios After the Hunt, che uscirà nelle sale il prossimo anno. Luca Guadagnino dirigerà il film da una sceneggiatura scritta da Nora Garrett. Brian Grazer e Allan Mandelbaum della Imagine Entertainment produrranno insieme a Guadagnino tramite la sua Frenesy. Karen Lunder di Imagine Entertainment sarà la produttrice esecutiva insieme a Nora Garrett. Il film dovrebbe cominciare la produzione all’inizio di questa estate.

After the Hunt è un thriller intenso e drammatico su una professoressa universitaria che si ritrova a un bivio personale e professionale quando un allievo eccezionale lancia un’accusa contro uno dei suoi colleghi e un oscuro segreto del suo passato minaccia di venire alla luce.

Il progetto risale a quando Imagine ha comprato la sceneggiatura e ha iniziato a svilupparla all’inizio dell’anno riscontrando interesse in molti registi e interpreti di prim’ordine. Una volta che Guadagnino e Roberts si sono uniti al progetto, Amazon si è mossa velocemente per ottenere i diritti di distribuzione del film e, dato il potere delle star già coinvolte, non sorprende che un talento di punta come Andrew Garfield stia ora completando l’ensemble.

Garfield, attore vincitore del Golden Globe e del Tony Award e candidato all’Oscar, sarà presto visto in We Live In Time di A24 e Studio Canal al fianco di Florence Pugh. Garfield è stato visto l’ultima volta in Under the Banner of Heaven di FX, che gli è valso la sua prima nomination agli Emmy. I crediti precedenti includono Tick, Tick… Boom! di Lin-Manuel Miranda, Spider-Man: No Way Home, Gli occhi di Tammy Faye di Searchlight, La battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson, Mainstream di Gia Coppola, Under the Silver Lake di David Robert Mitchell, Breathe di Andy Serkis, Silence di Martin Scorsese con Adam Driver, 99 Homes di Ramin Bahrani, The Social Network di David Fincher e The Amazing Spider-Man e The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro di Marc Webb, che insieme hanno incassato oltre 1,5 miliardi di dollari al botteghino.